Arzt warnt: Covid-„Impfstoff“ dringt in jeden Teil des Körpers ein, „deshalb sterben die Menschen“ (Video)

Versicherungsleute und Leichenbestatter sagen, dass die Sterberate weltweit um 25 bis 40 Prozent gestiegen ist“, so Dr. Chris Alan Shoemaker.

Bei zwei Kundgebungen am Wochenende in Toronto hielt Dr. Chris Alan Shoemaker, ein ehemaliges Mitglied des Eastern Ontario Covid Response Teams, alarmierende Reden, in denen er die Kanadier vor den Gefahren der experimentellen mRNA-Spritze warnte.

Dr. Shoemaker, ein in Ontario zugelassener Arzt mit 45 Jahren Berufserfahrung, hat in der Notfallmedizin, in der Hausarztpraxis und auf Militärstützpunkten gearbeitet. Von 2020 bis 2022 arbeitete er in der direkten Patientenversorgung in der West Ottawa Covid Care Clinic und war Teil des Eastern Ontario Response Teams für Covid-19. Er kennt die Nebenwirkungen aus erster Hand, aus eigener Erfahrung und anhand der Daten.

„Dies sind lebensverkürzende Injektionen. Jeder, der eine Covid-19-Spritze nach der anderen bekommt, verkürzt sein Leben mit jeder einzelnen Injektion. Die Covid-Spritze verhindert nicht, dass man an Covid erkrankt; sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu erkranken, sogar um das Drei- bis Vierfache“, sagte er der Menge, die sich vor den Büros von Astra Zeneca in Mississauga versammelt hatte. „Ich sage jedem Premierminister in Kanada: Tun Sie alles, was Sie können, um Ihre Bürger von diesen Impfungen abzuhalten.

Eine Studie nach der anderen bahnt sich langsam ihren Weg durch die Zensur der Mainstream-Medien – die jüngste wurde am 15. Oktober in The Lancet veröffentlicht und zeigt, dass nach der ersten Auffrischungsimpfung Millionen älterer Menschen in Großbritannien, Menschen mit hoher Multimorbidität und Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen weiterhin das höchste Risiko haben, im Zusammenhang mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden und zu sterben – was beweist, dass die Gentherapie-Impfung keine Infektion, Virusvermehrung oder -übertragung verhindert und diejenigen nicht schützt, die als gefährdet gelten.

Dr. Shoemaker präsentierte eine Litanei schockierender Statistiken. „Wir haben jetzt 80 Ärzte zwischen 25 und 55 Jahren, die in den letzten 60 Tagen in Kanada gestorben sind. Und es sind nur die Ärzte, die die dritte und vierte Impfung erhalten, die plötzlich sterben“, sagte er. Er erklärt, dass die Ärzte die Impfungen aus den richtigen Gründen einnehmen, nämlich weil man es ihnen gesagt hat. Man hat ihnen eingeredet, dass sie ihre Patienten damit schützen, weil sie den Rinderwahn eindämmen können. Aber nichts davon ist wahr.

Laut Dr. Shoemaker „ist das Immunsystem nach der dritten und erst recht nach der vierten Impfung so geschädigt, dass man leichter an Covid erkrankt. Mit anderen Worten: Nach der ersten Impfung rutscht man in eine Immunschwäche. Die Wirksamkeit dieser Impfungen hält etwa drei Monate an, aber die Nebenwirkungen und die immunsystemzerstörenden Fähigkeiten halten ein Leben lang an.

Das Abgleiten in die Immunschwäche bringt nicht nur ein erhöhtes Risiko mit sich, sich mit Covid anzustecken, sondern auch eine ganze Reihe anderer gesundheitlicher Probleme. „Wenn man in die Immunschwäche abgerutscht ist, wird man im Laufe seines Lebens häufiger an Krebs erkranken, weil das Immunsystem dafür verantwortlich ist, dass man nicht frühzeitig an Krebs erkrankt“, erklärte er. „Und man wird auch andere Infektionen bekommen, von Affenpocken über Hepatitis bis zu wer-weiß-was; man ist anfälliger für diese Dinge. Wenn Sie drei und vier und, Gott bewahre, noch mehr dieser immunschädigenden Covid-Injektionen erhalten haben,“ erklärte Dr. Shoemaker.

Dr. Shoemaker erläuterte das schiere Ausmaß dessen, was in den Impfungen enthalten ist, auf der Ebene der grundlegenden wissenschaftlichen Inhaltsstoffe. Ein normaler Polio-Impfstoff enthält etwa 80 virale Erreger, während diese Covid-Impfungen 40.000 Milliarden mRNAs enthalten, die über Nanopartikel abgegeben werden. Unser Körper hat nur 30.000 Milliarden Zellen. Und es sind diese mRNAs, die die Probleme verursachen, da sie eine ständige Immunreaktion auslösen, die das körpereigene System dazu anregt, sich selbst anzugreifen. Dies äußert sich unter anderem in Herzschäden (Peri- und Myokarditis, Herzinsuffizienz), Hirnschäden (Schlaganfall), gescheiterten Schwangerschaften und Fruchtbarkeitsproblemen. „Diese glitschigen kleinen Nanopartikel – sie müssen furchtbar winzig sein, um 40 Billionen auf einen Schlag in Ihren Körper zu bringen. Diese Partikel sind also winzig, und sie sind ziemlich trickreich. Sie überwinden die Blut-Hirn-Schranke und verursachen lange Hirnschäden. Sie dringen in die Eierstöcke ein und machen unfruchtbar. Sie dringen in die Hoden ein und machen Sie für mindestens sechs Monate unfruchtbar. Es dauert sechs Monate, bis man sich von einer Covid-Spritze erholt hat. Wenn Sie ein erwachsener Mann sind und eine Covid-Spritze erhalten haben, sinkt Ihre Spermienzahl in den sechs Monaten nach der Spritze um 50 Prozent.“

„Diese Spritze wurde entwickelt, um in die Eierstöcke zu gelangen; diese Spritze wurde entwickelt, um die Gehirnschranke zu überwinden. Diese Spritze wurde entwickelt, um überall zu wirken. Und das ist der Grund, warum Menschen unter so seltsamen Umständen sterben, unter unerklärlichen Umständen, und die Zahlen sind erschreckend“, sagte er dem Publikum. „Siebenundsechzig Prozent der Menschen, die den Impfstoff während der Schwangerschaft erhalten, verlieren die Schwangerschaft. Die eigenen Zahlen von Pfizer zeigten, dass 28 von 29 schwangeren Frauen ihr Baby verloren.

Dr. Shoemaker verwies auf eine andere Studie, die in Großbritannien durchgeführt wurde und Daten des Office of National Statistics aus den Jahren 2020 bis 2021 verwendet, in der Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, geimpfte und ungeimpfte, verglichen wurden. Die im Februar dieses Jahres veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass „10- bis 14-Jährige ein 82- bis 100-mal höheres Sterberisiko haben, wenn sie geimpft sind, als diejenigen, die nicht geimpft sind“.

Pathologen, Bestattungsinstitute und Lebensversicherungsgesellschaften bezeugen vor Ort den enormen Anstieg der Sterblichkeitsrate. Dieser Anstieg liegt „zwischen 25 und 40 Prozent“. Versicherungsleute und Bestattungsfachleute sagen, dass die Sterblichkeitsrate weltweit um 25 bis 40 Prozent gestiegen ist“, so Dr. Shoemaker. „Nun, in den geimpften Ländern ist es noch schlimmer“. Während die Mainstream-Medien glauben machen wollen, dass das plötzliche Todessyndrom bei Erwachsenen, Schlaganfälle und Herzprobleme bei Kindern allesamt neue und unerklärliche Phänomene sind, sagen Mediziner auf der ganzen Welt, dass die Impfung sie verursacht.

Kürzlich schrieben 96 Ärzte aus Quebec einen offenen Brief, in dem sie das Ende der Impfung für Kinder forderten. „Zweiundneunzig Ärzte im Vereinigten Königreich haben eine offizielle Aufforderung an die Regierung gerichtet, alle Impfungen für alle Menschen im Vereinigten Königreich zu stoppen“, sagte Dr. Shoemaker der Menge. „Dies sind zugelassene Ärzte in Großbritannien, die die Gefahren dieser Impfungen gesehen haben, deren Patienten mit Impfschäden kommen, mit dem Verlust der Fähigkeit, normal zu gehen, mit dem Verlust der Fähigkeit, eine normale Herzfunktion zu haben und jetzt Herzversagen nach Myokarditis haben, mit einer Reihe von schrecklichen Bedingungen, einschließlich Menstruationsstörungen bei Frauen. Fruchtbarkeitsprobleme, ich meine, die Ärzte sehen das Gemetzel, die Ärzte auf der ganzen Welt sehen das Gemetzel dieser Impfstoffe,“

„Es gibt keine Möglichkeit, sich davor zu verstecken. Eine 10-prozentige Erhöhung der Sterblichkeitsrate sollte auf der Welt nur einmal alle 300 Jahre vorkommen. Und wenn wir denken, dass es jetzt schon schlimm ist, wird es nur noch schlimmer werden. Sowohl die Zeit als auch die zunehmenden Impfungen sind nicht auf unserer Seite“. Als Beispiel nannte er Piloten und Sportler; bei beiden Gruppen ist die Zahl der plötzlichen Todesfälle seit Einführung der Impfungen um 1500 % gestiegen.

Dr. Shoemaker hielt die dänische Nationalflagge hoch, um zu würdigen, dass das Land die Covid-Impfung für Personen unter 50 Jahren kürzlich zurückgezogen hat, und dankte dem Land, das mit gesundem Menschenverstand vorangegangen ist. „Dänemark, wir waren froh, dass wir euch in den 1940er-Jahren von der Unterdrückung durch die Nazis befreien konnten“, sagte er und bezog sich dabei auf den Verlust kanadischer Soldaten im Ersten Weltkrieg. Dänemark gibt uns ein wunderbares Beispiel. Dänemark hat die Giftigkeit erkannt.“

Dr. Shoemaker fuhr fort, das Loblied auf Ivermectin in Humanqualität zu singen – ein sicheres, wirksames und ungiftiges Medikament, das sich bei der Vorbeugung und Behandlung von Covidien, langen Covidien und Impfstoffnebenwirkungen bewährt hat, in Kanada aber weiterhin verboten ist. „Fahren Sie nach New Hampshire, um es zu bekommen“, sagte er. „Es war immer das bewährte Medikament. Es hatte sich 12 Jahre lang bewährt. Ivermectin war das Mittel, das eingesetzt werden sollte, wenn es zu einer weiteren Covid-Pandemie kommen sollte. Das stand in der Zeitung. Und aus einem unbekannten Grund haben alle vergessen, dass Ivermectin, ein Humanarzneimittel, das seit 40 Jahren aktiv eingesetzt wird, den Ausschlag geben würde, wenn wir jemals wieder eine Covidinfektion hätten.

Abschließend rief Dr. Shoemaker unmissverständlich zu den Waffen. „Dies sind die giftigsten medizinischen Wirkstoffe, die den Menschen in der Geschichte verabreicht wurden“, sagte er. „Die Spritzen werden Sie töten, entweder schnell oder langsam.“