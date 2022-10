Westliche Medien verleumden Präsident Xis „aggressives China“, während die CIA ein Gipfeltreffen für „Weltdemokratie“ in Taiwan abhält

strategic-culture.org: Peking sollte sich Taiwan vielleicht besser gleich schnappen – ein für alle Mal -, bevor es weiter unter amerikanischem Einfluss schwelt.

Die Wiederwahl von Präsident Xi Jinping für eine rekordverdächtige dritte Amtszeit als Chinas Staatschef wurde prompt von westlichen Medienverleumdungen überlagert.

Xi ist der erste chinesische Führer seit dem Vorsitzenden Mao, der drei Amtszeiten innehat, nachdem er letztes Wochenende von Delegierten auf dem 20. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas in Peking wiedergewählt wurde.

Westliche Medien beeilten sich mit der Vorhersage, dass China autokratischer und repressiver werden würde, ohne ihre reißerischen Behauptungen zu untermauern und ohne die phänomenalen wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Erfolge der Volksrepublik unter Xi im letzten Jahrzehnt zu berücksichtigen.

Der in den USA ansässige Council on Foreign Relations zitierte die Carnegie Endowment for International Peace, die vorhersagte, dass China in seinen Außenbeziehungen in den nächsten fünf Jahren „durchsetzungsfähiger und aggressiver“ werden würde.

Die BBC veröffentlichte einen besonders skurrilen Artikel ihres altgedienten Anti-China-Apparatschiks Rupert Wingfield-Hayes, der behauptete, dass Präsident Xis Politik „die feindselige Welt schafft, gegen die er sich angeblich verteidigt“.

Die BBC zitierte Susan Shirk, eine „China-Expertin“, die in den 1990er-Jahren aus der Regierung von Bill Clinton hervorgegangen war, und beschuldigte China der „Selbsteinkreisung“, des „Streits“ mit Nachbarländern, der „Verschärfung der Spannungen mit Taiwan“ und des „Angriffs auf Amerika und des Versuchs, es aus Asien zu vertreiben“.

„Es ist eine Art Selbsteinkreisung, die die chinesische Außenpolitik hervorgebracht hat“, kommentierte der sogenannte China-Experte für die BBC pflichtschuldig.

Die negative Fokussierung auf die chinesische Regierung klingt absurd unangebracht, wenn sie von US-amerikanischen und britischen Medien kommt, deren eigene Nationen von politischen Regierungskrisen heimgesucht werden. Umfragen zeigen, dass eine noch nie dagewesene Zahl amerikanischer Bürger das Vertrauen in ihre politischen Parteien und ihr Wahlsystem verloren hat. In Großbritannien wird das Land von der Entlassung des dritten Premierministers in ebenso vielen Jahren erschüttert.

Die Verleumdungen gegen Xi, die China angeblich zu einer aggressiveren Macht machen, sind jedoch unsinnig, da sie die Realität auf den Kopf stellen.

In dieser Woche veranstaltet die in den USA ansässige National Endowment for Democracy (NED) in Taiwan ein Gipfeltreffen für „Weltdemokratie“. An der Veranstaltung nehmen über 300 Aktivisten und politische Entscheidungsträger aus etwa 70 Ländern teil, um „Freiheit“ und andere Tugendhaftigkeiten zu fördern.

Die NED bezeichnet sich selbst als „Nichtregierungsorganisation“, obwohl sie von der US-Regierung finanziert wird und eng mit der Central Intelligence Agency zusammenarbeitet. Wie der verstorbene amerikanische Autor William Blum feststellte, übernahm die NED in den 1980er-Jahren die verdeckten Aufgaben der CIA, weil sie angesichts des Rufs der Agentur, tödliche Putsche und Attentate anzuzetteln, politisch angenehmer war.

Taiwan ist nach internationalem Recht offiziell als integraler Bestandteil Chinas anerkannt, auch wenn es seit der Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 ein entfremdetes Verhältnis zu ihm hat. Die Ein-China-Politik wird von den Vereinten Nationen und den meisten Regierungen, einschließlich der Vereinigten Staaten seit Ende der 1970er-Jahre, rechtlich anerkannt.

Dennoch verfolgt Washington eine Politik der „strategischen Zweideutigkeit“, in deren Rahmen es erklärt, Taiwans Verteidigung gegen Chinas Bestrebungen zu unterstützen, das Inselterritorium Pekings souveräner Autorität einzuverleiben.

Präsident Joe Biden hat diese Doppelzüngigkeit auf die Spitze getrieben, indem er seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 viermal erklärte, die USA würden im Falle einer Invasion vom chinesischen Festland aus militärisch eingreifen, um Taiwan zu verteidigen. Trotz späterer Dementis des Weißen Hauses sind Bidens Äußerungen ein eklatanter Verstoß gegen die Ein-China-Politik und ein dreister Angriff auf die chinesische Souveränität.

Seit der strategischen Neuausrichtung auf Asien im Jahr 2011 durch die Regierung Barack Obama hat Washington die Waffenverkäufe an Taiwan verstärkt. Der Zustrom von Waffen und die verdeckte Stationierung von US-Militärausbildern in Taiwan wurde unter Trump und jetzt unter Biden fortgesetzt.

Die kalkulierten Signale aus Washington fördern ein sezessionistisches politisches Klima in Taiwan, das sich ermutigt fühlt, mit amerikanischer Unterstützung die Unabhängigkeit von China zu erklären. Peking hat wiederholt vor amerikanischer Aufwiegelung in seinem Hinterhof gewarnt.

Als die Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, im August Taiwan besuchte, veranlasste dieser Vorfall Peking zu massiven Militärübungen in der Straße von Taiwan. Einige Tage lang sah es so aus, als könnte es zu einer Invasion kommen.

Seit Präsident Xi 2013 zum ersten Mal gewählt wurde, hat er mit Nachdruck das historische Recht Chinas bekräftigt, über Taiwan zu herrschen, vorzugsweise mit friedlichen Mitteln, aber notfalls auch mit Waffengewalt. Er wiederholte dieses Ziel in einer Grundsatzrede auf dem 20. Parteitag.

Jeder vernünftige Beobachter kann erkennen, dass die Entschlossenheit Pekings durch die Einmischung Washingtons in die inneren Angelegenheiten Chinas in Bezug auf den souveränen Status Taiwans zynisch provoziert wird. Die Insel bis an die Zähne mit amerikanischen Raketen zu bewaffnen und Peking mit pro-separatistischen politischen Delegationen vor den Kopf zu stoßen, würde nicht im Geringsten toleriert, wenn der andere Schuh drückt. Im umgekehrten Fall wären die USA bereits in den Krieg gegen China gezogen.

Dass die westlichen Medien behaupten, Xi führe China in eine aggressivere Richtung, ist eine lächerliche Verzerrung, die verschleiert, wer der wahre Aggressor ist – die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner, die Peking unerbittlich des Expansionismus beschuldigen. Der einzige „Expansionismus“, den China betreibt, ist der Aufbau von gegenseitigem Handel mit anderen Nationen durch seine globale „Belt and Road Initiative“.

Die National Endowment for Democracy (Nationale Stiftung für Demokratie), das trojanische Pferd der CIA, ruft diese Woche „Aktivisten“ in Taiwan auf, die Autokratie zu stürzen. Es ist ein wahrer Aufruf der CIA zu den Waffen, der auf chinesischem Hoheitsgebiet stattfindet.

Und nicht nur das: Auf dem NED-Gipfel wird erklärt, dass Taiwan und die Ukraine „zwei wichtige Frontlinien im Kampf für die Demokratie“ sind.

Die NED war eine wichtige treibende Kraft hinter dem Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014, der ein faschistisches, russlandfeindliches Regime in Kiew einführte und zu dem derzeitigen Krieg mit Russland führte. Die Amerikaner benutzen ganz unverhohlen das gleiche Spielbuch für Taiwan.

Und dennoch werden China und Präsident Xi als Aggressoren beschimpft!

Für Peking wäre es vielleicht besser, Taiwan jetzt zu erobern – ein für alle Mal -, bevor es unter amerikanischem Einfluss weiter schwelt.

Wie Russland zu seinem Nachteil feststellen muss, kann ein Hinauszögern der Krankheit zu noch fataleren Zuständen führen.