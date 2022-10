Alle meine (alten) Helden sind gefallen. Ihr seid meine neuen Helden.

Ich weiß, dass ich nicht allein stehe. Es gibt Millionen, vielleicht, optimistisch betrachtet, Milliarden von uns. Diejenigen, die zusahen, wie das Fließband der Geschichte unter unseren Füßen durchrutschte und fast jeden, den wir liebten und respektierten, mit sich riss, während wir aus einem seltsamen Grund geschockt in Position blieben.

Ein „Ausnahmezustand“ reichte (schockierenderweise) für die meisten Menschen aus, um jede Verletzung der Menschenrechte zu akzeptieren und sich damit abzufinden. Vor anderthalb Jahren bin ich in ein tiefes Loch der Verzweiflung gefallen. Ich habe mich immer für die Menschenrechte eingesetzt, für das Recht derer, die am Rande stehen, eine Stimme zu haben. Das war mein Leben, meine Mission. Und ich dachte, naiverweise, dass die Menschen um mich herum über die Fähigkeit zum kritischen Denken verfügen würden, um zu erkennen, dass wir fast über Nacht in ein neues Zeitalter des gefährlichen Faschismus katapultiert worden waren.

Als sie über die Klippe stürzten, hielten sie sich die Ohren zu, wandten sich ab und wollten nichts mehr von mir hören – von dem, was ich entdeckt hatte, wie überall auf der Welt Gesetze geändert wurden, die unsere grundlegendsten Rechte aushöhlten – unsere Rede- und Gedankenfreiheit, unser Eigentum an Grund und Boden, den Zugang zu unserem eigenen Geld und, was besonders erschreckend ist, unser Recht auf körperliche Autonomie.

Warum sollte jemand wie ich, dessen Welt sich darum dreht, kritisches Denken zu lehren, Toleranz zu lehren, Menschenrechte zu lehren – der 20 Jahre lang Lehrer und die letzten 7 Jahre Akademiker war -, plötzlich als „Verschwörungstheoretiker“ angesehen werden, wenn ich sage: „Folge dem Geld. Wenn die Leute, die ein experimentelles medizinisches Verfahren anordnen, Milliarden von Dollar damit verdienen, sollte man ihnen zumindest misstrauen und ihre Motive hinterfragen. ?

Ja, diejenigen, die die Macht haben, versuchen, sie zu nutzen, um uns zu vernichten. Oder die meisten von uns. Und den Rest von uns zu stillen, willfährigen Sklaven unserer angeblichen Herren, der technokratischen Milliardärspsychopathen, zu machen.

Mein Erwachen in den letzten zwölf Monaten war und ist für viele psychologisch und emotional verheerend.

Da ich während der Apartheid in einer Familie von Schwarzen und Weißen aufgewachsen bin, in der es ein Verbrechen war, zusammenzuleben, erkannte ich schnell die Psychopathen des Zwangs und der gesellschaftlichen Spaltung und die daraus resultierende Zerstörung von Vertrauen und Beziehungen.

Ich habe beobachtet, wie Menschen, die ich bewundere, sich von mir abgewandt und die großen Lügen geschluckt haben. Jetzt sind einige von ihnen krank und einige von ihnen sind gestorben.

Ich kann jetzt nur noch weitermachen und das tun, was ich immer getan habe. Ich werde für den Tag leben. Ich werde versuchen, mich nicht von den Fluten der Angst mitreißen zu lassen – auch wenn es viel zu fürchten gibt – es gibt immer eine Wahl: Ich kann freundlich sein, auch wenn meine Helden gefallen sind. Ich weiß, dass sie denselben Bedrohungen, denselben Übeln ausgesetzt sind wie ich, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen. Und obwohl ich mir verzweifelt wünsche, dass sie aufwachen und an meiner Seite stehen, werden sie es vielleicht nicht tun.

Wir sind die Bäume im Wind, die sich biegen und nicht zerbrechen; wir sind nicht von der Flut mitgerissen worden; wir sind nicht von einer Flut weggeschwemmt worden. Unser Schmerz besteht darin, dass wir tief genug verwurzelt sind und die Augen offen genug haben, um im Zentrum dieses Ansturms zu stehen, und dass wir unverändert geblieben sind.

Ihr alle, die ihr gebrochen und doch unverändert neben mir steht, die ich kenne und die ich nicht kenne, ihr seid meine neuen Helden. Ihr, meine tapferen, gewöhnlichen, alltäglichen Mitmenschen – ihr gebt mir Hoffnung, dass wir siegen werden.