Schnallt euch an, Leute! Ihr werdet gleich die Mutter aller Gaslighting-Operationen erleben

Von James Corbett

Erinnern Sie sich noch daran, als der demokratische Politiker Van Jones fast aus Washington vertrieben wurde, weil er eine Petition unterzeichnet hatte, in der eine gründlichere Untersuchung der Ereignisse vom 11. September 2001 gefordert wurde? Und erinnern Sie sich noch daran, wie seine Karriere nur gerettet werden konnte, weil er sich vollständig von der Petition distanzierte und seinen Namen daraus entfernen ließ?

Und erinnern Sie sich daran, als der Bowtie-tragende MSNBC-Moderator Tucker Carlson sich während seiner „Debatte“ mit Steven Jones über die Sprengung der Gebäude am 11. September weigerte, auch nur die Aufnahmen vom Einsturz des World Trade Center Building 7 zu zeigen?

Und erinnern Sie sich daran, als der renommierte Rolling Stone-Reporter Matt Taibbi die 9/11-Truther als Idioten abtat und sich auf eine langwierige Debatte mit David Ray Griffin einließ, in der er jede Andeutung einer Verschwörung im Zusammenhang mit den Ereignissen des 11. September vehement zurückwies?

Kurz gesagt, erinnern Sie sich daran, dass schon das bloße Stellen von Fragen zur offiziellen Darstellung des 11. September ausreichte, um seinen Job zu verlieren, in den Medien lächerlich gemacht und von Freunden und Familie gemieden zu werden?

Nun, wissen Sie was? All das hat sich jetzt geändert!

Das ist richtig, wie eine Reihe bemerkenswerter „Durchbrüche“ in der öffentlichen Diskussion über den 11. September zeigen, ist es nun offiziell: Sie können jetzt hinterfragen, was am 11. September passiert ist!

Also, was zum Teufel ist hier eigentlich los? Und was bedeutet das für diejenigen, die sich seit Jahrzehnten für die Wahrheit über den 11. September einsetzen? Finden wir es heraus.

Du bist ein verrückter Spinner!

Falls Sie es noch nicht wussten: In den letzten zwei Jahrzehnten reichte schon das einfache In-Frage-Stellen der offiziellen Darstellung der Ereignisse vom 11. September aus, um als Verrückter gebrandmarkt und aus der guten Gesellschaft ausgeschlossen zu werden.

Glauben Sie mir, ich muss es wissen.

Schließlich war ich 2012 einer der „5 Menschen, die immer noch Verschwörungstheorien zum 11. September verbreiten“ auf Buzzfeed.

Und 2013 wurde mir die Ehre zuteil, in die Encyclopedia of American Loons aufgenommen zu werden (obwohl ich weder Amerikaner noch ein Wasservogel bin), weil ich „Verschwörungsquatsch zum 11. September“ verbreite.

Und 2018 wurde ich von Mother Jones wegen meiner „giftigen Ideen“ und „Verschwörungstheorien“ sowie wegen der Verwendung meiner „autoritären männlichen Stimme“, mit der ich Menschen dazu verleite, zu glauben, dass „der 11. September von der US-Regierung inszeniert wurde“, als „politischer Extremist“ brandmarken.

(Ganz zu schweigen von meinen anderen „Auszeichnungen“, wie zum Beispiel, als die zwielichtige, anonyme, mit dem Deep State verbundene Gruppe „PropOrNot“ mich auf ihre schwarze Liste gesetzt hat, weil ich es gewagt habe, mich gegen die NATO zu stellen, oder als Conspiracy Watch mich mit dem gefürchtetsten Titel überhaupt gedemütigt hat: „climatosceptique“! Quelle horreur!)

Aber auch wenn diese Schimpfwörter in meine allgemeine Richtung geschleudert wurden, ging es dabei nicht um mich persönlich. Vielmehr richteten sich die Beschimpfungen gegen jeden, der es wagte, die offizielle Verschwörungstheorie der Regierung zum 11. September öffentlich in Frage zu stellen.

Man denke nur an Bill Maher, der während der Aufzeichnung seiner HBO-Sendung „Real Time with Bill Maher“ 9/11-Truther dramatisch aus seinem Studio warf.

Beobachten Sie, wie Bill O’Reilly eine Schimpftirade gegen die 9/11-Truthers in der Wissenschaft loslässt, die seiner sachkundigen Meinung nach in Wirklichkeit „Amerika-Hasser sind, die sich hinter der Meinungsfreiheit verstecken“.

Oder beobachten Sie, wie Präsident Bush selbst die Macht seiner Position als Präsident der Vereinten Nationen nutzt, um die Bürger der Welt zu warnen, dass wir „niemals empörende Verschwörungstheorien“ darüber tolerieren dürfen, dass die Bush-Regierung den 11. September absichtlich inszeniert habe.

Tatsächlich haben sich, wie wir bereits gesehen haben, alle Kommentatoren der etablierten Medien – von Mainstream-Alternative-Media-Newcomern wie Tucker und Taibbi bis hin zu altgedienten Medienvertretern wie Maddow und Mancow – einhellig gegen die „Spinner“ der 9/11-Wahrheitskämpfer ausgesprochen.

… Aber in dieser verkehrten Welt scheint sich alles geändert zu haben. Jetzt ist es plötzlich in Ordnung, zu hinterfragen, was am 11. September passiert ist, denn wie sich herausstellt, ist man nur ein gestörter, bellender Verschwörungsfanatiker ……

BIS MAN ES NICHT MEHR IST!

Passend zu einem Podcast mit dem Titel „Das Interview, das alles veränderte“ beginnt der Moderator in einem ernsten Tonfall, wie man ihn verwendet, um jemandem den Tod eines Angehörigen mitzuteilen oder einem Kind zu erklären, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. „Wir haben das Interview, das Sie gleich sehen werden, vor fünf Tagen aufgezeichnet, und seitdem habe ich darüber nachgedacht“, beginnt er. Dann versichert er seinen Zuhörern sofort, dass die Informationen, die sie gleich hören werden, zwar umwerfend sind, der Gast, der diese Informationen preisgibt, aber „kein Verrückter“ ist.

Um welche lebensverändernden, elektrisierenden Informationen geht es in diesem Interview? Dass die Erde weder rund noch flach, sondern kegelförmig ist? Dass der Mond nicht aus Schweizer Käse besteht, sondern aus amerikanischem Cheddar? Dass Oasis keine massiv überbewertete Beatles-Kopie ist?

Nein, die „umwerfende“ Information ist … Trommelwirbel bitte … dass die Wahrheit über den 11. September seit 24 Jahren vertuscht wird!

Oh, was ist das? Als Anhänger von The Corbett Report wollen Sie etwa behaupten, dass Ihnen die unglaubliche Enthüllung, dass die offizielle Verschwörungstheorie zum 11. September eine Lüge ist, nicht den Schädel gesprengt hat?

Okay, wie wäre es dann damit: Der Moderator des Podcasts, über den wir sprechen, ist Tucker Carlson. Das mag sogar für uns alte Hasen der 9/11-Wahrheitsbewegung etwas überraschend sein, die sich daran erinnern, dass er als TV-Kommentator bei CNN, MSNBC und Fox News vehement und lautstark gegen die Idee der 9/11-Wahrheit war.

(Natürlich ist es weniger überraschend, wenn man erfährt, dass der ehemalige US-Kongressabgeordnete, der Tucker diese „umwerfenden“ Informationen vermittelt, der ehemalige Kongressabgeordnete Curt Weldon ist. Wir Oldtimer erinnern uns an Weldons leidenschaftliche Verteidigung von Lt. Col. Anthony Shaffer während seiner Tirade über die Vertuschung von Able Danger im Repräsentantenhaus im Jahr 2005. Aber unser Schock über Tuckers Kehrtwende bleibt bestehen.)

Und es ist nicht nur Tucker. Es ist Matt „Truthers sind wie hirngeschädigte Hunde“ Taibbi, der kürzlich in einem Podcast (wieder in der Show von Tucker Carlson) zustimmte, dass es „nie jemanden gegeben hat, der über die unbeantworteten Fragen des 11. September berichtet hat“.

Und es ist US-Senator Ron Johnson, der nach fast 15 Jahren im Senat gerade in der Benny Johnson Show aufgetreten ist, um seine plötzliche „Entdeckung“ zu verkünden, dass es Probleme mit der offiziellen 9/11-Geschichte gibt. (Wussten Sie, dass an diesem Tag ein drittes Gebäude zerstört wurde? Oder dass man keinen Bauingenieur finden kann, der „sagen würde, dass dieses Ding nicht auf andere Weise als durch eine kontrollierte Sprengung zum Einsturz gekommen ist“? Nun, jetzt wissen Sie es!)

Was um alles in der Welt ist hier los? Warum bröckelt plötzlich die Informationsblockade, die diese grundlegenden Fakten seit fast 25 Jahren aus der öffentlichen Diskussion über den 11. September heraushält? Warum gerade jetzt?

Vielleicht hängt es mit der „Freigabe von Unterlagen über die Ermordung von Präsident John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy und Reverend Dr. Martin Luther King Jr.“ zusammen.

Wie die Zuschauer von The Corbett Report inzwischen wissen, handelt es sich dabei um die kürzlich von Trump (oder seinem Robopen) unterzeichnete Executive Order, die angeblich Uncle Sams Kimono in Bezug auf die JFK-Akten, die RFK-Akten, die MLK-Akten … und die 9/11-Akten der US-Regierung öffnet.

Ja, in der Tat, die kürzlich zur Umsetzung der EO zur Freigabe der drei Attentatsakten eingerichtete „Task Force zur Freigabe von Bundesgeheimnissen“ wurde auch beauftragt, die Regierungsarchive nach unveröffentlichten Informationen zu „UAPs/USOs, der Epstein-Kundenliste, den Ursprüngen von COVID-19 und den 9/11-Akten“ zu durchsuchen.

Und jetzt öffnen sich die Schleusen! Amtierende Senatoren, ehemalige Kongressabgeordnete und pensionierte Feuerwehrkapitäne der FDNY fordern alle eine neue Untersuchung des 11. September! Lange versteckte Dokumente werden ans Licht kommen! Die Wahrheit über den 11. September wird endlich enthüllt!

… oder vielleicht auch nicht. Wie Robbyn Swan in ihrem aktuellen Bericht für Florida Bulldog ausführlich darlegt, gibt es bislang keine Anzeichen dafür, dass die Mitglieder der Task Force überhaupt mit den zahlreichen Dokumenten zum 11. September vertraut sind, von denen wir wissen, dass sie von der US-Regierung zurückgehalten werden, geschweige denn, dass die Task Force sie veröffentlichen wird. Zu diesen Dokumenten gehören:

der ungeschwärzte Gemeinsame Untersuchungsbericht zum 11. September und die dazugehörigen Forschungsunterlagen;

den vollständigen, ungeschwärzten 6.800-seitigen Bericht des Senatsausschusses für Nachrichtendienste über Folter durch die CIA, der Details darüber enthält, wie die angeblichen „Geständnisse“ von Personen wie dem „Drahtzieher des 11. September“, Khalid Sheikh Mohammed, erpresst wurden;

den Bericht der NSA über ihre Geheimdienstinformationen vor dem 11. September, einschließlich Aufzeichnungen über ihre Abhörmaßnahmen des sogenannten „Jemen-Kommunikationszentrums“ der Al-CIA-da; und

die Tonbänder und Transkripte der Telefonkonferenz zur Luftbedrohung am Morgen des 11. September sowie 1.700 weitere audiovisuelle Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem 11. September, die das Nationalarchiv der Öffentlichkeit vorenthält.

Und wie Swann ebenfalls berichtet, ist es selbst dann, wenn die Task Force ernsthaft beabsichtigt, diese oder andere Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem 11. September freizugeben, unwahrscheinlich, dass dies ohne eine konzertierte, parteiübergreifende politische Anstrengung geschehen wird. Schließlich „hat die NARA weder die Befugnis, Akten anderer Behörden freizugeben, noch verfügt sie über genügend Personal, um selbst den aktuellen Bedarf an Freigaben zu decken“.

Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die 9/11-Akten nicht mehr die grundlegende Wahrheit über den 11. September enthüllen werden, als die JFK-Akten die grundlegende Wahrheit über die Ermordung von JFK enthüllen werden. Diese Akten könnten, wenn sie freigegeben werden, uns mehr Aufschluss darüber geben, was an diesem Tag geschehen ist oder nicht geschehen ist, oder sie könnten eine weitere Gelegenheit bieten, zu beweisen, dass die offizielle 9/11-Geschichte von Anfang bis Ende eine nachweisbare Lüge ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus den 9/11-Akten der US-Regierung schockierende neue Beweise über Cheney mit seinem Sprengknopf im PEOC finden, ist ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus den JFK-Akten der US-Regierung einen unterschriebenen Brief von Allen Dulles finden, in dem er den Mord an JFK anordnet.

Der springende Punkt ist, dass der Kampf um die Wahrheit über den 11. September dort entschieden werden wird, wo er schon immer entschieden wurde: vor dem Gericht der öffentlichen Meinung. Solange das Establishment und seine Medien-Lakaien die Illusion aufrechterhalten konnten, dass die Wahrheit über den 11. September eine verrückte Idee sei, die nur von Spinnern vertreten werde, war die dringend notwendige öffentliche Diskussion über dieses Thema für die Mehrheit der Bevölkerung einfach undenkbar. Selbst wenn dieser jüngste Vorstoß zur Aufdeckung der Wahrheit über den 11. September letztlich nur wieder Schall und Rauch ist, ist vielleicht doch wichtiger, dass das Stigma, das die Wahrheit über den 11. September lange umgeben hat, endlich verschwindet.

Täuschen Sie sich nicht: Das Overton-Fenster für die Wahrheit über den 11. September verschiebt sich. Das sind doch gute Nachrichten, oder?

SIE HATTEN VORHER UNRECHT UND SIE HABEN NOCH MEHR UNRECHT, JETZT WO WIR ZUGEBEN, DASS SIE RECHT HATTEN!

Stellen wir uns vor, Ihr Nachbar würde Sie vor einer Bande von Kriminellen warnen, die für eine Reihe von Einbrüchen in der Nachbarschaft verantwortlich ist.

Und stellen wir uns vor, Sie würden Ihrem Nachbarn sagen, dass alle Einbrüche in der Nachbarschaft zufällig und unabhängig voneinander sind, dass es keine „Bande von Kriminellen“ gibt und dass Sie sogar seine geistige Gesundheit anzweifeln, wenn er so etwas behauptet.

Nun stellen wir uns vor, dass die Verbrecherbande bei einem neuen Einbruch auf frischer Tat ertappt wird und die Polizei das Versteck der Einbrecher findet, in dem alle gestohlenen Gegenstände aus der Nachbarschaft lagern.

Stellen wir uns schließlich das Ende dieser hypothetischen Geschichte vor: Sie würden Ihrem Nachbarn sagen, dass er immer noch verrückt ist, darauf bestehen, dass Sie Recht hatten, auch wenn Sie Unrecht hatten, und alles, was Ihr Nachbar in Zukunft zu sagen hat, abtun, oder?

Was, Sie finden das lächerlich? Sie fragen sich, warum Sie Ihren Nachbarn als Spinner abtun würden, obwohl sich alles, was er gesagt hat, als richtig herausgestellt hat? Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie darauf bestehen würden, im Recht und vernünftig zu sein, obwohl Sie eindeutig im Unrecht waren?

So lächerlich es auch klingt, genau solche Szenarien spielen sich im wirklichen Leben ständig ab. Tatsächlich passieren sie immer und immer wieder, und niemand schenkt ihnen Beachtung.

Wollen Sie ein Beispiel? OK, erinnern Sie sich, als die Bilderberg-Gruppe „nicht existierte“ – und es der Gipfel der Verschwörungswahnsinns war, ihre Existenz anzudeuten? Und erinnern Sie sich, als Bilderberg schließlich nachgab, ihre Existenz zugab und ihre offizielle Website startete? Ist Ihnen aufgefallen, dass dieselben Leute, die mit der Existenz von Bilderberg Recht hatten, immer noch als Spinner und Verrückte abgetan werden, während diejenigen, die über ihre Nichtexistenz gelogen haben, immer noch als „seriöse Mainstream-Journalisten“ gelten?

Und erinnern Sie sich daran, als diese verrückten Aluhut-Träger davor warnten, dass die Regierung alles, was Sie sagen und tun, ausspioniert? Und erinnern Sie sich daran, dass diese „Spinner“ immer und immer wieder spektakulär Recht behalten haben? Und fällt Ihnen auf, wie dieselben Leute, die mit der Überwachung durch die Regierung Recht hatten, immer noch als Spinner verunglimpft werden?

Und erinnern Sie sich daran, als diese „verrückten Verschwörungstheoretiker“ vor den giftigen Chemikalien warnten, die die Regierung in den Himmel sprüht, und dafür von den Sprachrohren des Establishments und den ihnen hörig gemachten Journalisten gnadenlos verspottet wurden? Und erinnern Sie sich daran, als Mainstream-Wissenschaftler begannen, Regierungen dazu aufzufordern, giftige Chemikalien in den Himmel zu sprühen, und Unternehmen offen damit prahlten, dies selbst zu tun? Beachten Sie, wie die Menschen, die seit Jahrzehnten über dieses Problem sprechen, immer noch als „verrückte Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet werden, während die Sprachrohre der Medien einen Artikel nach dem anderen veröffentlichen, in denen sie die „Möglichkeit“ ankündigen, dass ein „Forschungsprojekt“, das die „Durchführbarkeit“ dieser Idee testen könnte, bald grünes Licht erhält?

Und erinnern Sie sich daran, als diese Verschwörungstheoretiker vor der Schaffung einer Neuen Weltordnung warnten und kurzerhand aus der ernsthaften geopolitischen Diskussion ausgeschlossen wurden? Und erinnern Sie sich daran, als ein Politiker nach dem anderen über die Neue Weltordnung zu sprechen begann und ein globalistischer Technokrat nach dem anderen und Mitglieder der Königsfamilie über den „Great Reset“ zu sprechen begannen und ein Politiker nach dem anderen Pläne zum „Build Back Better“ ankündigte? Ist Ihnen aufgefallen, dass diejenigen von uns, die vor diesem globalistischen Plan zur globalen Kontrolle richtig gewarnt haben, immer noch aus dem Bereich der ernsthaften geopolitischen Diskussion ausgeschlossen sind?

Ja, falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Die Einbruchstheoretiker – äh, ich meine „Verschwörungstheoretiker“ – haben oft echte Probleme und geheime Programme richtig erkannt und davor gewarnt. Aber dieselben nun rehabilitierten Verschwörungsrealisten werden weiterhin von den Kumpanen des Establishments verspottet, verunglimpft und zum Schweigen gebracht, die schon immer versucht haben, die öffentliche Diskussion über diese Themen zu monopolisieren. Anstatt denen von uns, die die ganze Zeit Recht hatten, Glauben zu schenken, lobt die Öffentlichkeit nun die „Journalisten“ der Mainstream- und alternativen Medien, die erst jetzt die offensichtliche Wahrheit über den 11. September (und andere Themen) „entdecken“, die ihnen seit Jahrzehnten vor der Nase liegt.

Nun, wenn Ihnen dieses Phänomen aufgefallen ist, möchte ich Ihnen den spezifischen Begriff für diese Art der psychologischen Manipulation nennen.

9/11, GASLIGHTING UND SIE

„Gaslighting“ bezeichnet eine Manipulation, bei der jemand dazu gebracht wird, seine eigene geistige Gesundheit anzuzweifeln. Der Begriff stammt aus einem britischen Theaterstück aus dem Jahr 1938, das 1940 in Großbritannien und 1944 in den USA verfilmt wurde. Wenn Sie mehr über die britische Version des Films erfahren möchten, hören Sie sich Gaslight – FLNWO #08 an, meinen Podcast aus dem Jahr 2013 zu diesem Thema mit Thomas Sheridan als Gast.

Kurz gesagt: Ein intriganter Soziopath kann seinem Opfer Streiche spielen, damit es an seinen eigenen Sinnen und letztendlich an seiner Realität selbst zweifelt. Genau das passiert, wenn die Handlanger der Mainstream-Medien Ihnen beispielsweise sagen, dass Sie verrückt sind, weil Sie glauben, dass die Regierung Sie ausspioniert, und dann zugeben, dass die Regierung Sie tatsächlich ausspioniert … ohne jedoch zuzugeben, dass sie sich zuvor geirrt haben.

Für die heutigen Zwecke lieferte Anthony Lawson in einem mittlerweile anderthalb Jahrzehnte alten Video mit dem Titel „This Is An Orange“ die Quintessenz der Erklärung von Gaslighting im Zusammenhang mit der Wahrheit über den 11. September.

In diesem Video legt Lawson genau dar, wie wir dazu gebracht werden, das Urteil unserer eigenen Augen – die eine kontrollierte Sprengung sehen – anzuzweifeln und stattdessen zu glauben, dass der Einsturz des 47-stöckigen WTC 7 das Ergebnis gewöhnlicher Bürobrände war. Wir werden dann manipuliert, indem man uns sagt, wir seien verrückt, wenn wir glauben, dass die Aufnahmen vom Einsturz des WTC 7 denen von anderen Hochhäusern ähneln, die absichtlich mit Sprengstoff gesprengt wurden. Mit anderen Worten: Die Manipulatoren versuchen, uns einzureden, wir seien Idioten, weil wir glauben, was wir mit eigenen Augen sehen und was von zahlreichen Architekten, Ingenieuren und Wissenschaftlern bestätigt wird.

Es scheint unvorstellbar, dass eine so plumpe Manipulationstaktik so wirksam sein kann, aber wie uns die letzten 25 Jahre gezeigt haben, ist Gaslighting nicht nur wirksam, sondern unglaublich wirksam. Die meisten Menschen wollen unbedingt ihre geistige Gesundheit, ihre Konformität und ihren Status als Mitglied der In-Crowd signalisieren.

Daher wiederholen sie bereitwillig: „Ja, natürlich sieht Gebäude 7 wie ein typischer, plötzlich einsetzender, vollständig fortschreitender Bürobrand aus“, obwohl sie diese Begriffe noch nie zuvor gehört haben und obwohl dieses Phänomen noch nie von jemandem beobachtet wurde. Und sie werden pflichtbewusst bezeugen, dass seine Zerstörung „überhaupt nicht wie eine kontrollierte Sprengung aussieht“, obwohl sie dieses Phänomen schon oft gesehen haben.

Tatsächlich sind sie so sehr darauf bedacht, ihre Zustimmung zur offiziellen Darstellung zu signalisieren, dass sie – wie Picard, der die fünf Lichter sieht – ehrlich glauben, dass sie das sehen, was man ihnen zu sehen vorgibt. Infolgedessen glauben sie wirklich, dass jeder, der die offizielle Geschichte in Frage stellt, verrückt ist.

Endlich haben wir die letzte Phase dieser 9/11-Täuschung erreicht, in der die offizielle 9/11-Verschwörungstheorie – die unter dem Gewicht der Lügen, auf denen sie aufgebaut ist, nicht mehr standhalten kann – beginnt, sich selbst zu zerstören. In dieser letzten Phase der Gaslighting-Täuschung werden endlich einige Teilwahrheiten über die offensichtliche Realität dessen, was an diesem Tag geschehen ist und was nicht, der Öffentlichkeit zugegeben. Wir werden dann aufgefordert werden, weiterhin den Menschen zu glauben, die uns ein Vierteljahrhundert lang über diese Wahrheiten belogen haben, und weiterhin die Menschen abzulehnen, die versucht haben, uns diese Wahrheiten zu sagen.

Das ist die Gaslighting-Operation zum 11. September, und wir sehen sie vor unseren Augen ablaufen.

Fairerweise kann und will ich nicht sagen, dass alle, die an dieser aktuellen Phase der Gaslighting-Operation beteiligt sind, wissentlich und willentlich an der Täuschung mitwirken. Was auch immer das wert sein mag, Tucker Carlson hat in seinem jüngsten Gespräch mit Curt Weldon kein Blatt vor den Mund genommen und sich selbst als Idioten bezeichnet, weil er die Wahrheit über den 11. September in der Vergangenheit abgelehnt hat:

Ich habe nie etwas an den Anschlägen vom 11. September 2001 in Frage gestellt und habe Menschen, die dies taten, aktiv angegriffen. Ich schäme mich dafür. Aber das ist eine Tatsache. Ich habe dies mehr als einmal vor laufender Kamera getan, weil ich dachte, dass dies „Spaltung“ oder ähnliches bewirke. Ich war ein Kind und ein Idiot.

Wir könnten natürlich seine Aufrichtigkeit hier in Frage stellen.

Ebenso könnten wir die Aufrichtigkeit derjenigen in der neuen Task Force hinterfragen, die die Akten zum 11. September untersuchen.

Wir könnten auch die Motive aller Kongressabgeordneten, Senatoren, Journalisten und anderer Personen hinterfragen, die plötzlich an die Öffentlichkeit treten und zugeben, dass sie sich in Bezug auf den 11. September geirrt haben.

Und wir könnten uns fragen, ob diese teilweisen Eingeständnisse nicht selbst Teil einer Strategie sind, die uns zu einer verwässerten Version der Wahrheit über den 11. September führen soll, die es vollständig vermeidet, die tatsächliche Schuld für diese Ereignisse irgendwelchen identifizierbaren Personen zuzuweisen.

Ja, wir könnten all das tun, und zweifellos sollten wir es auch tun. Aber vielleicht verfehlt das den Punkt. Der springende Punkt ist, dass sich hier eine Gelegenheit bietet, diese (teilweisen) Wahrheiten über den 11. September nicht zu verunglimpfen, sondern sie zu akzeptieren und sich an die öffentliche Debatte zu stellen, die sich bald darüber entfalten wird. Wie ein guter Improvisationsschauspieler können wir diese Aussagen mit „Ja, und …“ ergänzen und sie als Gesprächsaufhänger nutzen, um die Öffentlichkeit an die umfassendere Wahrheit über den 11. September heranzuführen.

Es besteht kein Zweifel, dass sich das Overton-Fenster in der Diskussion um den 11. September verschiebt. Es besteht auch kein Zweifel, dass die Öffentlichkeit manipuliert wird, um zu glauben, dass den Lügner des 11. September nun vertraut werden kann und dass die Wahrheitssuchenden, die die ganze Zeit Recht hatten, immer noch Spinner und Verrückte sind. Aber wenn es einen Moment gibt, in dem der Durchschnittsbürger erkennen könnte, dass er belogen wurde, und einen Moment, in dem er die Lügner richtig identifizieren kann, dann ist es dieser Moment.

Zunächst müssen wir jedoch sicherstellen, dass wir nicht selbst Opfer von Manipulation werden.

Vergessen Sie niemals: Sie hatten Recht mit der Wahrheit über den 11. September, auch wenn man Ihnen einreden wollte, dass Sie Unrecht hatten.

Vergessen Sie auch nicht, dass ihr Eingeständnis, dass Sie Recht hatten, nichts ändert, außer der Position des Overton-Fensters.

Hören Sie also auf, ihnen die Festlegung des Fensters zu überlassen. Sich darüber zu freuen, dass „endlich die Wahrheit ans Licht kommt“, bedeutet, den Sprachrohren des Establishments zu viel Bedeutung beizumessen. Sie bringen nichts ans Licht. Sie geben nur zu, dass sie das Licht nicht mehr aufhalten können.

9/11 war ein Inside-Job. Das war es schon immer. Wen interessiert es, was die Gaslighter 24 Jahre lang gesagt haben, und wen interessiert es, was sie jetzt sagen?