Schock für das Met Office: Weitere nicht existierende britische Wetterstationen entdeckt, die erfundene Daten melden

Von Chris Morrison

Im letzten Monat lag die durchschnittliche Höchsttemperatur in Newton Rigg bei 11,5°C, die niedrigste bei 3°C, und es fielen 23 mm Regen. Newton Rigg liegt in der Nähe von Penrith in Cumbria, und das britische Met Office gibt in seiner historischen Datenbank an, dass es sich um einen offenen Standort handelt und eine seiner 380 Temperaturmessstationen im Vereinigten Königreich ist. Diese Behauptung findet sich auch in zwei Listen des Met Office zur Klassifizierung von Messstellen, die im Rahmen von Anfragen zur Informationsfreiheit (FOI) in den Jahren 2023 und 2024 angefordert wurden. All das ist ziemlich seltsam. Newton Rigg wurde 2021 geschlossen, und alle Daten, die als Klimamittelwerte veröffentlicht werden, sind geschätzt, d. h. erfunden. Die historische Datenbank enthält 37 Stationen, von denen sieben, also nicht weniger als 19 %, geschlossen sind oder nicht mehr existieren. Erfundene Zahlen werden auch für Lowestoft, Cwmystwyth, Nairn Druim, Eastbourne, Oxford und Paisley geliefert.

Das Met Office gibt an, dass monatliche Daten für eine Auswahl von historischen Stationen mit langer Laufzeit verfügbar sind, wobei die Reihen typischerweise zwischen 50 und mehr als 100 Jahren lang sind. Für die Sonnenscheindaten wird an einigen Standorten ein Kipp- und Zonensensor verwendet, während an allen anderen Stationen die Daten mit einem Campbell-Stokes-Rekorder aufgezeichnet werden. Alle anderen Angaben hat das Met Office nicht gemacht, es sei denn, die Zahlen wurden für die nicht existierenden Stationen erfunden.

Wie regelmäßige Leser wissen, hat das britische Met Office einen langen Atem, wenn es darum geht, Temperaturdaten zu erfinden. In einer separaten öffentlichen Datenbank wurde kürzlich festgestellt, dass der staatliche Meteorologe 30-jährige Durchschnittstemperaturen von 103 nicht existierenden Stationen erfunden hat. Das Met Office verwies auf die Stationsnamen und gab einzelne Standortkoordinaten für die imaginären Stationen an, darunter eine, die unwahrscheinlicherweise direkt am Wasser am Strand von Dover liegt. Massive Werbung in den sozialen Medien führte zu einer raschen Änderung, wobei einzelne Koordinaten entfernt und die Datenbank umbenannt wurde, um zu suggerieren, dass die Informationen von einem größeren Standort stammten.

Ein daraufhin vom Met Office verfasster, ungeschickter „Faktencheck“ von Science Feedback fand es „irreführend“ zu behaupten, die Daten seien „gefälscht“. Vielmehr wurden sie anhand „gut korrelierter Nachbarstationen“ geschätzt. Leider wurde später aufgedeckt, dass für die Lage von Norwich in diesem Datensatz angeblich gut korrelierte Informationen von fünf Stationen verwendet wurden, die es gar nicht gibt. Das Met Office behauptet, dass seine Schätzungen auf einer wissenschaftlichen Methode beruhen, die in der von Fachleuten überprüften Literatur veröffentlicht ist.

An dieser Stelle müssen wir natürlich den Superdetektiv Ray Sanders zu Wort kommen lassen. Sanders, der auf Tallbloke’s Talkshop schreibt, führt eine forensische Untersuchung der Wetterdatenerfassung des Met Office durch. In seiner jüngsten Untersuchung des Standorts Newton Rigg liefert er die folgenden fotografischen Beweise für dessen Schließung. Zunächst der Standort im April 2021, der sich auf dem Gelände eines College-Campus befindet. Das Messgerät ist deutlich in der Mitte des Bildes zu erkennen.

Dieselbe Website bestätigt im Juli 2022 die Schließung, obwohl das Met Office in seiner historischen Datenbank immer noch behauptet, dass der Standort noch geöffnet ist.

Und hier ist laut Sanders der Screenshot aus der aktuellen historischen Datenbank, der zeigt, dass das Met Office immer noch mit einer orangefarbenen Markierung behauptet, Newton Rigg sei offen.

In seiner abschließenden Kritik ist Sanders vernichtend:

Das Wetteramt arbeitet äußerst unwissenschaftlich und sogar inkompetent. Die Analyse solch unvollständiger und ungenauer, ja sogar erfundener Zahlen ist ein sinnloses Unterfangen. Dass solche Nicht-Daten durch angebliche wissenschaftliche Peer-Review-Prozesse statistisch bis zum N-ten Grad gequält werden, ist offen gesagt ein schlechter Witz und völlig inakzeptabel.

The Daily Sceptic hatte bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass das Met Office nur sich selbst die Schuld an der Flut von Negativschlagzeilen gibt, die durch sein offensichtlich fehlerhaftes Wettermessnetz entstanden sind. Das Netz in ganz Großbritannien war nie dazu gedacht, die behauptete Genauigkeit zu liefern, aber interne Aktivisten haben die Daten als Waffe eingesetzt, um im Interesse der Förderung der Net-Zero-Phantasie Klimapanik zu schüren. Obwohl fast 80 % der Wetterstationen so schlecht platziert sind, dass sie international anerkannte „Unsicherheiten“ zwischen 2 und 5 °C aufweisen, wird politisches Kapital daraus geschlagen, dass die Genauigkeit bis auf ein Hundertstel Grad Celsius genau sein soll.

Möglicherweise fühlt sich das Met Office vor Kritik geschützt, da sowohl die Mainstream-Medien als auch die Mainstream-Politik die Geschichte wie die Pest gemieden haben, natürlich aus Angst, sie könnte die Büchse der Pandora öffnen, was die Temperaturangaben angeht, die das vereinbarte Net Zero-Narrativ stützen. Aber der Damm könnte zu brechen beginnen, da der schottische Daily Express im vergangenen Januar eine Geschichte veröffentlichte, in der er feststellte, dass „die meisten schottischen Wetterstationen um zwei bis fünf Grad daneben liegen können“. Die Zeitung stellte eine eigene FOI-Anfrage und fand heraus, dass nur drei von 95 lokalen Stationen von der Weltorganisation für Meteorologie mit dem höchsten Standard bewertet wurden.

Unnötig zu erwähnen, dass es in den unzensierten sozialen Medien, die heutzutage ein weitaus wichtigeres Kommunikationsmedium sind als die schnell verblassenden, narrativ geprägten Altlasten, keine Grenzen gibt. Kürzlich veröffentlichte das Met Office einige seiner eigenen Forschungsergebnisse auf X, in denen behauptet wurde, dass die Waldbrände, die während einer kurzen Hitzewelle im Vereinigten Königreich im Jahr 2022 ausbrachen, durch den vom Menschen verursachten Klimawandel „mindestens sechsmal“ wahrscheinlicher geworden seien. Völlig unbeweisbares pseudowissenschaftliches Geschwätz, würden einige sagen, und diese Ansicht wurde anscheinend von vielen der über 200 Antworten geteilt.

„Lass es gut sein“ „Völliger Schwachsinn. Das war von Menschen verursachte Brandstiftung. Ihr seid wirklich die dümmsten Wissenschaftler.“ „Wurde diese ‚Forschung‘ mit gefälschten Zahlen durchgeführt, die von Stationen produziert wurden, die es nicht gibt.“ „Sind das echte Daten. Oder noch mehr Zeug von imaginären Wetterstationen?“ „Es ist eure Aufgabe, das Wetter vorherzusagen, und nicht, Propaganda zu verbreiten.“

Kürzlich ging der achte Fake News Award in den sozialen Medien viral. Der professionell produzierte Film nahm kein Blatt vor den Mund und verlieh einen der unwillkommenen Preise an das Met Office für die „buchstäbliche Erfindung von 103 gefälschten Temperaturseiten, die 30-Jahres-Durchschnittswerte von diesen nicht existierenden Seiten melden“. Es handele sich um einen massiven laufenden Plan, die Zukunft zu kontrollieren, indem man die Vergangenheit kontrolliert. Die Auszeichnung wurde als verdient bezeichnet, weil das Met Office „den schamlosesten Versuch unternommen hat, die Öffentlichkeit zu belügen, und das in einem Bereich, der von Menschen, die die Öffentlichkeit schamlos belügen, überschwemmt wird“.

Das Wetteramt hat ein echtes Problem, wenn es so lautstark kritisiert wird, ob es nun gerechtfertigt ist oder nicht, denn es lenkt von einem Großteil der bewundernswerten täglichen wissenschaftlichen Arbeit in der Meteorologie ab. Aber es zeigt, was mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit geschehen kann, wenn eine zunehmend kontroverse politische Agenda die üblichen Abläufe des wissenschaftlichen Prozesses stört.