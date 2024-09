„Schock für das System“: Außergewöhnliche Schneefälle und Kälte in Europa

Während Klimaaktivisten der Extinction Rebellion Autobahnen blockieren, wird Europa von extremen Schneefällen und Kälte heimgesucht.

“Ein Schock für das System”, schreibt der schottische Meteorologe Scott Duncan auf X. Aus der Arktis strömt „ungewöhnlich kalte Luft“ nach Europa.

Die Folge sind außergewöhnliche Schneefälle in den Alpen, wo seit Donnerstag viel Schnee liegt. Im Bundesland Salzburg fielen stellenweise bis zu zwei Meter Schnee. Der österreichische Nachrichtensender ORF warnte vor einem „Wintersturm“ in den Bergen.

Schock für das System. Ungewöhnlich starke Kälte strömt derzeit aus der Arktis nach Süden nach Europa. Dies ist eine ideale Voraussetzung für tiefe Neuschneeansammlungen in den Alpen und Überschwemmungen in Mitteleuropa. So kalt kann es Anfang September kaum werden.

Laut Meteorologen ist das eine außergewöhnliche Menge, insbesondere für Mitte September. Es besteht eine vielversprechende Chance, dass der Schnee in den Gletscherskigebieten noch lange liegen bleibt.

Besonders in den nördlichen Regionen Österreichs fällt für diese Jahreszeit bemerkenswert viel Schnee. Auch in Deutschland, Polen und Tschechien werden Schneeschauer erwartet. Auch der Deutsche Wetterdienst warnt vor Winden mit „Orkanstärke“.

Das Skifahrermagazin Powder hat verschneite Webcam-Aufnahmen von der Zugspitze in Deutschland veröffentlicht.

In den österreichischen Alpen erreichen wir manchmal einen Meter Schnee wie hier in Obertauern auf rund 1700 Metern! In den Ebenen treten Überschwemmungen auf.

❄️ Dans les Alpes autrichiennes, on atteint parfois un mètre de neige comme ici à Obertauern vers 1700 mètres ! En plaine, des inondations commencent à apparaître. 🌧️ (© Andis Skihotel) pic.twitter.com/9gjlqRVzt8 — Météo Express (@MeteoExpress) September 14, 2024

Mittlerweile in Italien:

La neve torna sulle Dolomiti, in anticipo! Le immagini da Passo Gardena pic.twitter.com/w84JijH5bA — Local Team (@localteamit) September 12, 2024

Klimaalarmisten werden sicherlich die Kuhfürze und Taylor Swifts Privatjet für die Kälte und den Schnee in Europa verantwortlich machen.