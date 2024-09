„Statistische Trickserei“: Roguski prangert die Verwendung des PCR-Tests zur Manipulation der Pandemie-Daten an.

„Wenn Sie sich den PCR-Prozess ansehen, ist er kein diagnostisches Werkzeug, daher ist es immer ein falsches Positiv… Die Fehlerquote bei jedem Test, besonders bei Massentests an Millionen von Menschen, kann jederzeit eine Pandemie erzeugen, basierend auf der Fehlerquote des Tests.“

James Roguski betont in einem Gespräch mit Polly Tommey erneut, dass der sogenannte „PCR-Test“ für COVID tatsächlich kein diagnostisches Werkzeug ist – das bedeutet, dass jedes „positive“ Ergebnis tatsächlich ein falsch positives Ergebnis ist. Roguski weist darauf hin, dass Gesundheitsbehörden durch die Nutzung falsch positiver Testergebnisse, insbesondere basierend auf PCR-„Tests“, Pandemien aus dem Nichts erschaffen können.

„Ich habe versucht, diese Mathematik in einem Video über den PCR-Betrug zu erklären, aber man muss einfach innehalten und sagen: ‚Moment mal, ein positives Ergebnis könnte zu 50 % falsch sein.‘ Und ehrlich gesagt, es könnte sogar noch mehr als das sein“, sagt Roguski. Er fügt hinzu: „Wenn man sich den PCR-Prozess ansieht, ist er kein diagnostisches Werkzeug. Daher ist es immer ein falsches Positiv.“

„Die Fehlerquote bei jedem Test, insbesondere bei Massentests an Millionen von Menschen, kann jederzeit eine Pandemie erzeugen, basierend auf der Fehlerquote des Tests“, fügt Roguski hinzu. „So tricksen sie die Leute aus und lassen sie glauben, dass sie einen asymptomatischen Fall von was auch immer sie testen haben. Lassen Sie sich nicht vom betrügerischen PCR-Test täuschen, und lassen Sie sich auch nicht von anderen Tests täuschen.“

Teilabschrift des Clips:

„Erinnern Sie sich an Deborah Birx, die Mitglied der COVID-Taskforce war? Ganz am Anfang, als sie zusammen mit Donald Trump vor der Nation sprach, sagte sie etwas, das meiner Meinung nach fast allen entgangen ist. Sie sagte, dass, wenn die Spezifität des Tests 99 Prozent beträgt, was bedeutet, dass er in 1 Prozent der Fälle falsch ist, und 1 Prozent der Bevölkerung tatsächlich infiziert ist, wenn man an den Mythos der Ansteckung glaubt, dann ist ein positives Ergebnis fünfzig-fünfzig. Es könnte ein echtes Positiv sein. Es könnte ein falsch positives Ergebnis sein.

„Und dann fragen Sie sich, wie funktioniert diese Mathematik? Nun, ich habe versucht, diese Mathematik im Video über den PCR-Betrug zu erklären, aber man muss einfach innehalten und sagen: ‚Moment mal. Ein positives Ergebnis könnte in 50 Prozent der Fälle falsch sein.‘ Und offen gesagt, es könnte noch mehr als das sein. Und wenn man sich den PCR-Prozess ansieht, ist er kein diagnostisches Werkzeug. Daher ist es immer ein falsches Positiv. Und kommt man zu dem Schluss: ‚Oh mein Gott. Sie tricksen mich mit Statistiken aus.‘ Es gibt ein berühmtes Bild von Bill Gates mit einem Buch im Hintergrund: ‚Wie man mit Statistiken lügt.‘ Nun, genau so machen sie es. Wenn Sie einen Schwangerschaftstest hätten, der zu 99 Prozent genau ist, und ihn an einer Million Männer durchführen würden – jetzt ja, heutzutage können Männer schwanger werden –, aber wenn ein Test in 1 Prozent der Fälle falsch ist und Sie ihn an hundert, tausend oder einer Million Männer durchführen würden, würden 1 Prozent von ihnen vom Test gesagt bekommen, dass sie schwanger sind. Das ist eine, wissen Sie, alberne kleine Antwort oder ein Beispiel, aber die Fehlerquoten bei jedem Test und im PCR-Prozess liegen bei hundert Prozent.

„Aber die Fehlerquote bei jedem Test, insbesondere bei Massentests an Millionen von Menschen, kann jederzeit eine Pandemie erzeugen, basierend auf der Fehlerquote des Tests. Und sobald die Leute realisieren, dass das die Methode ist, mit der die große Medizinbranche sie austrickst, sei es bei einem Cholesterintest, einem Bluthochdrucktest, einem Zuckertest, einer Mammographie, einem PSA-Test, also einem prostataspezifischen Antigentest. Es ist ein Werkzeug zur Kundengewinnung. Sie sagen: ‚Oh, Sie müssen diesen hochtechnologischen Test machen, den Sie nicht verstehen.‘ Und so tricksen sie die Leute aus und lassen sie glauben, dass sie einen asymptomatischen Fall wovon auch immer sie testen haben. Lassen Sie sich nicht vom betrügerischen PCR-Test täuschen, und lassen Sie sich auch nicht von anderen Tests täuschen.“