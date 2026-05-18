SCHOCK: Massive Zunahme von Herzmedikamenten bei jungen Menschen

Neue Zahlen aus Norwegen und Schweden sind besorgniserregend.

Peter Imanuelsen

Etwas Beunruhigendes ist passiert.

Es gab einen dramatischen Anstieg beim Einsatz von Herz-/Kreislaufmedikamenten bei jungen Menschen.

Tatsächlich gab es in Norwegen einen Anstieg von mehr als 63 % bei der Nutzung dieser Medikamente in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen.

Und bei den 15- bis 19-Jährigen ist der Einsatz dieser Herzmedikamente um rund 55 % gestiegen.

Wann geschah dieser dramatische Anstieg? Können Sie raten?

Nach 2020.

Doch natürlich waren die Medien in Norwegen schnell dabei, uns zu versichern, dass dies nichts mit den Covid-Impfstoffen zu tun habe.

Was geht hier vor sich?

Ich habe Beweise aus einer peer-reviewten Studie, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Myokarditis zu bekommen, durch die Covid-mRNA-Impfstoffe viel höher war als durch Covid selbst.

Lassen Sie mich Ihnen alle Details zeigen …

Zunächst möchte ich Ihnen diese Grafik zeigen. Sie stammt von den norwegischen Gesundheitsbehörden und zeigt den Einsatz von Herz-/Kreislaufmedikamenten in Norwegen.

Die Grafik zeigt die Medikamentennutzung in verschiedenen Altersgruppen – von 15 bis 44 Jahren.

Wie Sie sehen können, geschah nach dem Jahr 2020 etwas Dramatisches.

Quelle: Norwegisches Institut für öffentliche Gesundheit: fhi.no

In all diesen jüngeren Altersgruppen ist der Einsatz von Herzmedikamenten regelrecht durch die Decke gegangen.

Bei den 15- bis 19-Jährigen stieg er um fast 55 % – von 5261 Personen im Jahr 2020 auf 8149 Personen im Jahr 2025.

Und werfen Sie einen Blick auf diese zweite Grafik. Sie zeigt den Einsatz von Herz-/Kreislaufmedikamenten in allen Altersgruppen. Wieder geschah nach 2020 etwas Dramatisches.

Quelle: Norwegisches Institut für öffentliche Gesundheit: fhi.no

Im Jahr 2020 nutzten 1.174.861 Menschen in Norwegen diese Medikamente.

Im Jahr 2025 waren es 1.379.641 Menschen.

Das entspricht einem Anstieg von rund 17,5 %.

Mit anderen Worten: Der größte Anstieg beim Einsatz dieser Medikamente findet sich bei jüngeren Menschen.

Auch in Schweden gab es einen starken Anstieg beim Einsatz von Herzmedikamenten unter jungen Menschen. Das passiert also nicht nur in einem Land.

Und der Zeitpunkt ist interessant. Es geschah nach 2020. Was passierte ungefähr zu dieser Zeit?

Nun, Covid kam. Aber auch die ungetesteten Covid-mRNA-Impfstoffe wurden der Bevölkerung injiziert.

Natürlich versuchen die Medien und Experten nun, Covid und Long Covid für diesen Anstieg beim Einsatz von Herzmedikamenten verantwortlich zu machen – während der Elefant im Raum offenbar ignoriert wird.

Vor nicht allzu langer Zeit berichtete ich darüber, dass der ehemalige leitende Toxikologe von Pfizer in Europa warnte, er schätze, dass allein in Deutschland bis zu 60.000 Menschen durch den Covid-Impfstoff gestorben sein könnten.

Er sagte, dass die Impfstoffsicherheit bei der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe vollständig ignoriert worden sei und dass die Covid-Impfstoffe ein Fall von Menschenexperimenten gewesen seien.

„De facto wurde die Impfstoffsicherheit vor der bedingten Zulassung vollständig ignoriert. Selbst die klinischen Studien wurden ohne relevante toxikologische Sicherheitsdaten begonnen. Es handelte sich daher um Menschenexperimente“, sagte Dr. Helmut Sterz.

Bereits 2022 bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich schrieb einen Artikel darüber, dass es nach 2020 einen starken Anstieg von Herzproblemen bei jungen Menschen gab.

Tatsächlich gab es im zweiten Jahr der Covid-Pandemie in den USA einen Anstieg tödlicher Herzinfarkte um fast 30 % bei Menschen im Alter von 25 bis 44 Jahren.

Vor einigen Jahren traf ich persönlich einen führenden Herzarzt in Norwegen – tatsächlich einen der führenden Herzspezialisten des Landes – und er sagte, er glaube, dass Covid zu einem Anstieg von Herzproblemen geführt haben könnte. Aber er sagte auch, dass die Impfstoffe Herzprobleme verursachen könnten.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass eine Nebenwirkung der Covid-mRNA-Impfstoffe Myokarditis ist.

Erstaunliche 7,3 % aller Myokarditisfälle in den nordischen Ländern wurden auf die mRNA-Impfstoffe zurückgeführt. Nur 1,5 % der Myokarditisfälle galten als durch Covid verursacht.

Und die Daten zeigten, dass es besonders für die jüngere Altersgruppe – genau jene Gruppe, bei der nun auch ein massiver Anstieg beim Einsatz von Herzmedikamenten zu beobachten ist – deutlich schlimmer war, den mRNA-Impfstoff zu erhalten, wenn es um Myokarditis ging.

In der Altersgruppe 12–24 Jahre gab es 202 Fälle von Myokarditis durch die Impfstoffe und nur 19 Fälle von Myokarditis durch Covid.

Das ist besonders schwerwiegend, wenn man bedenkt, dass die Sterblichkeitsrate bei Myokarditis innerhalb von fünf Jahren bei 50 % liegt.

Den Menschen wurde also gesagt, sie sollten den Covid-mRNA-Impfstoff nehmen, um zu vermeiden, an einer Infektion zu erkranken, die eine sehr niedrige Sterblichkeitsrate hatte. Gleichzeitig konnte der Impfstoff selbst schwere Nebenwirkungen mit hohen Sterblichkeitsraten verursachen.

Das könnte möglicherweise auch die enorme Zahl an Übersterblichkeit erklären, die wir in den Jahren nach der Einführung der Covid-Impfstoffe gesehen haben.