Schockierend: Impf-Todesrate für Israel und Australien; bestätigte COVID-Geninjektionen (mRNA-DNA) führen zu Todesfällen und dramatischem Anstieg bei älteren Menschen

Dr. Paul Alexander

Rancourt gibt uns erneut einen Einblick in die hervorragende wissenschaftliche Arbeit seines Teams, wenn er die Daten zeigt und feststellt, dass ältere Menschen ein höheres Risiko haben, an den Folgen der Impfung zu sterben als jüngere.

Das Fazit der israelischen und australischen Daten (siehe Rancourt et al.) ist, dass ältere Menschen ein erhöhtes Todesrisiko pro Dosis haben.

Zusammenfassung:

„Aus Autopsiestudien und der Überwachung unerwünschter Wirkungen ist inzwischen gut belegt, dass die COVID-19-Impfstoffe zum Tod führen können. Die Impfdosis-Todesrate (vDFR), d. h. das Verhältnis von impfinduzierten Todesfällen zu den in einer Bevölkerung verabreichten Impfdosen, wurde von uns vor kurzem in Indien und bei der Durchführung von Kampagnen zur „Impfgerechtigkeit“ in armen Bundesstaaten der USA mit bis zu 1 % und in Australien mit 0,05 % gemessen, wobei die Daten nicht nach Altersgruppen differenziert sind. In der vorliegenden Studie liefern wir die ersten empirischen Auswertungen von altersstratifizierten vDFRs unter Verwendung von nationalen Daten zur Gesamtmortalität und zur Einführung von Impfstoffen für Israel und Australien.

Wir stellen fest, dass die vDFR bei älteren Erwachsenen mit dem Alter drastisch ansteigt, und zwar exponentiell mit einer Verdopplungszeit von etwa 5,2 ± 0,4 Jahren.

Infolgedessen ist die vDFR in der hochbetagten Bevölkerung um eine Größenordnung höher als der Wert für die Gesamtbevölkerung und erreicht 0,6 % für die Altersgruppe 80+ Jahre in Israel und 1 % für die Altersgruppe 85+ Jahre in Australien, verglichen mit < 0,01 % für junge Erwachsene (< 45 Jahre). Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es leichtsinnig war, der Impfung derjenigen den Vorrang zu geben, von denen man annahm, dass sie den größten Schutz benötigen.“

Kernaussage der Forscher:

Die COVID-19-Impfstoffe haben nicht nur keine Leben gerettet, sie sind auch hochgiftig.

Bevor wir die Studie von Rancourt et al. näher beleuchten (zu den Daten aus Israel und Australien), möchten wir einige Hintergrundinformationen zur COVID-mRNA-Technologie und zu den Herausforderungen geben, denen wir gegenüberstehen, wenn diese Injektionen nicht gestoppt werden.

Erstens: Diese COVID-Geninjektion, ob mRNA- oder DNA-Plattform, und damit jede dieser Geninjektionen, die in das Spike-Protein zum Aufbau der Immunreaktion münden, MUSS gestoppt werden! Unverzüglich. Vollständig, auf der Grundlage der „Beweislage“, die sich über die Unwirksamkeit und die Schäden angesammelt hat. Ältere Menschen dürfen für diese Geninjektionen NICHT bevorzugt werden. Punkt!

Wir wissen aus Autopsiestudien und der Überwachung von Nebenwirkungen, dass die COVID-19-Impfstoffe zum Tod führen können. Die Beweislage ist nun eindeutig, dass die COVID-Geninjektion (mRNA- oder DNA-Plattform) unwirksam ist, zu negativer Wirksamkeit führt, Infektionen bei den Geimpften auslöst, Immuntoleranz auslöst (durch IgG-Class-Switch induzierte Antikörper siehe Irrgang et al. ), treibt die ursprüngliche Antigensünden-Immunfixierung oder -prägung (Recall-Antikörper) an, treibt das paradoxe Priming an, treibt die virale Immunflucht an, treibt die Antikörper-abhängige Verstärkung der Infektion (ADEI) und auch der Krankheit (ADED) an, und treibt infektiöse Varianten an sowie verursacht Todesfälle in allen verabreichten Altersgruppen.

Hintergrund:

Sie müssen verstehen, dass Sie, solange Sie Massenimpfungen in allen Altersgruppen durchführen und schnell, aggressiv, mitten in einer Pandemie, inmitten eines zirkulierenden Virus (Sie laden Ihre Waffe (Impfantikörper) auf, während der Feind (Virus) auf dem Schlachtfeld ist), wo es einen massiven anhaltenden Infektionsdruck auf die Bevölkerung gibt, während die Bevölkerung eine Immunreaktion aufbaut (und die antigenspezifischen induzierten Impfantikörper nicht die Zeit haben, die „volle Affinität“ zu erreichen, (die antigenspezifischen induzierten Impfantikörper haben jedoch nicht die Zeit, die volle Affinität und maximale Bindungskapazität für das Zielantigen zu erreichen, sodass sie das Virus unter Druck setzen und ihm das Leben schwer machen, es aber nicht eliminieren). Der Selektionsdruck (darwinistische natürliche Auslese) führt dazu, dass das sich replizierende Virus die „fittesten“ oder widerstandsfähigsten infektiösen Varianten (die anderen Varianten) auswählt, die die suboptimale Immunität der Bevölkerung überwinden können.

Auf diese Weise entkommt das Virus dem Immunsystem und infiziert die Geimpften (siehe Fantini et al., Liu et al. Yahi et al.), wobei eine infektiöse Variante nach der anderen entsteht, weil der unvollkommene, undichte Impfstoff einen suboptimalen Immundruck auf das Zielantigen ausübt (die Infektiosität des Virus, auch bekannt als das Spike-Protein und seine Bindungsepitope, wie wir gesehen haben). Das sind die Grundlagen der Virologie, Immunologie und Vakzinologie, und diese COVID-Geninjektionen können niemals funktionieren. Sie haben die evolutionäre Fähigkeit des Virus unterschätzt, sich weiterzuentwickeln und an den zunehmenden, noch unvollkommenen „unentwickelten“ Immundruck, der auf es ausgeübt wird, oder an jede Form von Druck (z. B. NPIs wie Lockdowns) anzupassen. Sie verstehen nicht das Zusammenspiel und den Tanz zwischen dem Virus und der Immunreaktion des Wirts und wie das eine das andere unter Druck setzt und wie das eine auf das andere reagiert.

Diese COVID-Geninjektionen sind nicht neutralisierend, und das Virus ist weitgehend resistent gegen die Antikörper. Wenn Sie wollen, dass diese Pandemie noch 100 Jahre andauert, dann verwenden Sie weiterhin diese fehlgeschlagenen Injektionen und impfen Sie so, wie Sie es jetzt tun. Keine Veränderung. Das Problem ist, dass eine virulentere Untervariante auftauchen kann, die die Menschheit bedrohen könnte. Seien Sie gewarnt! Auch der GVB hat davor deutlich gewarnt.

Denken Sie daran, dass die induzierten Impfantikörper mit hoher Affinität, hoher Spezifität und hoher Bindungskapazität die natürlichen angeborenen Antikörper mit niedriger Affinität für das Zielantigen verdrängen und unterlaufen (blockieren) können. Sobald die angeborenen Antikörper des Kleinkindes daran gehindert werden, sich an das Antigen zu binden, kann das angeborene Immunsystem des Kindes nicht mehr lernen, wie es effektiv auf a) Viren reagieren kann, mit denen es gegenwärtig konfrontiert ist, z. B. COVID, b) Viren, mit denen es in Zukunft konfrontiert sein wird, z. B. andere glykosylierte Viren mit ähnlichen Oberflächenmustern, Zuckern und Glykanen, und c) wie es „eigene“ von „fremden“ Bestandteilen des Kindes unterscheiden kann und somit, was das Immunsystem angreifen und was es in Ruhe lassen sollte; dies führt zu einer verheerenden Autoimmunität usw.

Jedes Mal, wenn ich schreibe, weise ich Sie auf diese bahnbrechende Arbeit von Menachery & Baric et al. hin, und warum ich glaube, dass wir hierher gekommen sind. Hier war die Blaupause für das, was diese Leute mit diesem chimären Coronavirus gemacht haben (Zusammenfügen von Virusteilen oder ganzen Viren und Einfügen von Furin-Spaltstellen in die S1:S2-Untereinheit des Spike-Proteins, um einen „Funktionsgewinn“ zu ermöglichen, z. B. eine erhöhte Infektiosität und Letalität): https://www.nature.com/articles/nm.3985/

Für die nachfolgende Untersuchung ist die Impfdosis-Todesrate (vDFR) das Verhältnis der durch den Impfstoff verursachten Todesfälle zu den verabreichten Impfstoffdosen.

Die Forscher fanden heraus, dass die „vDFR bei älteren Erwachsenen mit dem Alter dramatisch ansteigt, und zwar exponentiell mit einer Verdopplungszeit von etwa 5,2 ± 0,4 Jahren. Infolgedessen ist die vDFR in der hochbetagten Bevölkerung um eine Größenordnung höher als der Wert für die Gesamtbevölkerung und erreicht 0,6 % für die Altersgruppe 80+ Jahre in Israel und 1 % für die Altersgruppe 85+ Jahre in Australien, verglichen mit < 0,01 % für junge Erwachsene (< 45 Jahre). Die Ergebnisse zeigen, dass es gefährlich und tödlich ist, sich auf die Impfung derjenigen zu konzentrieren (oder diese zu bevorzugen), von denen man annimmt, dass sie den größten Schutz benötigen. Das sind die älteren Menschen.

Ich war von Anfang an gegen diese COVID-Impfstoffe in ihrer Gesamtheit. Wir haben gesagt, dass der Impfstoff auf der Grundlage einer informierten Zustimmung und einer ordnungsgemäßen Aufklärung über Risiken und Nutzen auf die Hochrisikogruppe konzentriert werden kann. Doch diese Daten zeigen eindeutig, dass es sogar falsch ist, diese Impfung unseren wertvollen älteren Menschen mit hohem Risiko zu verabreichen. Ihnen steht eine frühzeitige Behandlung zur Verfügung (kombinierte sequenzielle antivirale Medikamente mit möglicherweise überlappenden Kortikosteroiden und Thrombozytenaggregationshemmern). Wir wissen, dass Vitamin D3 den Schweregrad und die Sterblichkeit verringert, insbesondere wenn die Serumspiegel über 50 bis 60 liegen. Ich möchte noch einmal mit aller Entschiedenheit darauf hinweisen, dass alles, was wir am ersten Tag dieser Pandemie und auch heute noch benötigen, ist

1) NUR kranke und unkranke Personen zu isolieren und unter Quarantäne zu stellen; niemals dürfen gesunde, asymptomatische Personen in einer Gesellschaft oder an der Grenze isoliert werden; damit meine ich nicht die erzwungene Quarantäne, sondern auch, dass unkranke Personen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, wie wir es schon immer getan haben, z. B. wissen kranke Personen in der Regel, dass sie krank sind, und bleiben der Arbeit fern usw., und wir hatten es immer mit einem weitgehend gutartigen Grippe-, Erkältungs- oder Atemwegsinfektionserreger zu tun. Es handelte sich nie um Nipah oder Ebola usw. (Marius erinnerte mich daran, dass es nie erzwungen werden darf, und das war schon immer die Ansicht für DIESEN Erreger); niemals MASSEN-Tests bei asymptomatischen Personen durchführen, vorwiegend nicht mit einem Verfahren wie der RT-PCR, die zu 95 % falsch-positiv ist, wenn sie über 24 Zyklen hinaus durchgeführt wird und dann nur Virenstaub und -fragmente und nicht kultivierbare, nicht infektiöse, nicht tödliche Erreger nachweist.

2) Sie schützen die gefährdeten Personen, z. B. ältere Menschen und andere Hochrisikopersonen, doppelt und dreifach; dies ist eine Schlüsselkomponente für jeden Schritt in Richtung Herdenimmunität der Bevölkerung; dies ist kein Aufruf zum „Loslegen“; die gefährdeten Personen können sich oft nicht impfen lassen oder sind nicht direkt exponiert, sodass wir die risikoarme „erholte“ Bevölkerung zum Schutz der gefährdeten Personen einsetzen

3) Wir erlauben dem großen Rest der gesunden Personen mit geringem Risiko, einschließlich der Kinder, ein freies, ungehindertes Leben zu führen, keine Abriegelungen, keine Schulschließungen, nur angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

4) Frühzeitige Behandlung bei Bedarf, großzügiger Einsatz von Vitamin D3, Nasenspülungen, Belüftung von Wohnungen und, falls erforderlich, Sauerstoffunterstützung in Wohnungen.

5) Mit anderen Worten, wie Schweden hätten wir fast NICHTS machen sollen, um sicherzustellen, dass wir die Schwachen, z. B. ältere Menschen, stark schützen (Punkt 2 oben). Wenn dies der einzige Schritt ist, den wir unternehmen, schützen wir die Schwachen stark; Schwedens Reaktion wäre nahezu perfekt gewesen, wenn sie ihre älteren Menschen frühzeitig stärker geschützt hätten, aber selbst wenn sie das nicht getan und aufgeholt hätten, sind ihre Daten immer noch günstiger als die anderer europäischer Nationen und weltweit, da es im Grunde keine Schließungen oder Masken gibt, insbesondere bei Kindern.

6) Wir sollten NICHT das tödliche COVID-Protokoll des medizinischen Systems im Krankenhaus (oft bei unseren kostbaren älteren Eltern und Großeltern) anwenden und sicherstellen, dass wir dies auch NICHT tun:

a) falsch-positiver COVID-Test

b) Isolierung unserer älteren Menschen im Krankenhaus, keine Familie, keine Besuche, kein menschlicher Kontakt, Sterben in Elend, Isolation, Einsamkeit, oft dehydriert, unterernährt

c) Sedierung mit Midazolam und Diamorphin und anderen giftigen tödlichen Medikamenten

d) Verabreichung des tödlichen Remdesivir, das nieren- und lebertoxisch ist (erfolgloses EBOLA-Medikament)

e) Intubation und Beatmung, an der die meisten Patienten starben

7) Denken Sie daran, dass es bis heute keine richtige Studie, keine randomisierte kontrollierte Studie (RCT), keine richtige epidemiologische Beobachtungsstudie gibt, die

a)verfahrenstechnisch und statistisch auf die Auswirkungen einer frühen Behandlung kontrolliert

b) verfahrenstechnisch und statistisch auf die Auswirkungen auf die Schätzungen der durch natürliche Exposition erworbenen adaptiven Immunität kontrolliert wurde

c)verfahrenstechnisch und statistisch auf die Auswirkungen auf die Schätzungen der zugrunde liegenden Komorbiditäten kontrolliert

d)verfahrenstechnisch und statistisch kontrolliert für die Auswirkungen auf die Schätzungen des „healthy vaccinee effect bias“, bei dem gesunde Personen typischerweise diejenigen sind, die sich impfen lassen usw.

Dies ist der Grund, warum wir die Bevölkerung nicht als Versuchskaninchen für die Erprobung dieser Impfstoffe im Hinblick auf die langfristigen Auswirkungen hätten benutzen sollen. Die Daten zeigen, was herausgekommen wäre, wenn die Studien von Pfizer und Moderna ordnungsgemäß durchgeführt worden wären, und zwar mit einer angemessenen Stichprobengröße, einer angemessenen Anzahl von Ergebnissen und einer angemessenen Dauer der Nachbeobachtung, und diese Daten unterstreichen, dass die Regulierungsbehörde FDA die amerikanische Bevölkerung im Stich gelassen hat. Health Canada hat die kanadische Bevölkerung im Stich gelassen. Alle diese Aufsichtsbehörden haben Todesfälle in ihrer Bevölkerung verursacht und müssen in geeigneten Foren untersucht und zur Rechenschaft gezogen werden.

Man muss bedenken, dass das Durchschnittsalter beim Tod durch COVID im Endstadium im Februar 2020 82 bis 83 Jahre betrug und auch heute, im Februar 2023, drei Jahre später, noch immer so hoch ist, und das bei 2-3 zugrunde liegenden Erkrankungen. Es gibt Hinweise darauf, dass die über 70-Jährigen, die in den USA starben, bis zu 5 Grunderkrankungen hatten. COVID hat unsere Kinder verschont, im Gegensatz zur saisonalen Grippe, die unsere Kinder tötet, und heute liegt die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 10 Jahren nahe Null und bei den 0-19-Jährigen bei 0,0003 %. Die IFR liegt weltweit bei 0,05 %, und ich behaupte, dass sie auf der Grundlage der hervorragenden Arbeit von Ioannidis zwischen 0,03 und 0,07 % bei den bis zu 70-Jährigen liegt. Das bedeutet, dass die Sterblichkeitsrate bei oder unter der saisonalen Influenza liegt, die auf etwa 0,1 % geschätzt wird. COVID tötet im Median im Alter von etwa 82 Jahren, während die Lebenserwartung bei etwa 79 Jahren liegt. Dies bedeutet, dass COVID das Leben nicht verkürzt hat und über die Lebenserwartung hinaus tötet. Das sollte man bedenken.

Dies ist meine Einschätzung von heute Morgen, die gelegentlich von meinen faszinierend informierten Substack-Abonnenten verbessert wurde. Herzlichen Glückwunsch und Hut ab.