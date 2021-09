Schockierende COVID-Daten aus Israel

Die politische Talkshow-Moderatorin Kim Iversen, die die Daten zu den COVID-Impfstoffen in mehreren Ländern genau verfolgt hat, erläutert den Zuschauern die Daten aus Israel, die auf ein Versagen der Impfstoffe hindeuten.

Die politische Talkshow-Moderatorin Kim Iversen bezeichnete am Mittwoch in der Kim Iversen Show die neuesten COVID-Daten aus Israel als „alarmierend und schockierend“.

Iversen erinnerte die Zuschauer daran, dass Israel im Februar fast vollständig geimpft war, nachdem es eine Vereinbarung mit Pfizer getroffen hatte, um seine Bürger „im Wesentlichen … zu einer riesigen Laborstudie“ gemacht hatte.

„Sie haben sehr hohe Impfraten in dem Land“, sagte Iversen. „Kinder sind noch nicht geimpft. Es gibt einige ultra-orthodoxe Verweigerer, aber ansonsten haben sich alle in Israel zusammengeschlossen und den Pfizer-Impfstoff beide Dosen.“

Doch im Sommer, so Iversen, stellten die israelischen Gesundheitsbehörden fest, dass der Impfstoff nachgelassen hatte. „Die Zahl der Fälle stieg sprunghaft an, selbst nachdem die sogenannte Herdenimmunität von 70 % erreicht worden war“.

Zunächst, so Iversen, sah es so aus, als ob die Impfstoffe zumindest vor schwereren Symptomen schützen könnten, denn größtenteils mussten nur die Ungeimpften ins Krankenhaus eingeliefert werden.

„Aber mit der Zeit … füllten sich die Krankenhäuser mit vollständig geimpften Menschen“, sagte Iversen, „und man sah immer mehr Fälle unter den vollständig Geimpften, und immer mehr von ihnen wurden sehr schwer, bis zu dem Punkt, an dem die Mehrheit der Fälle in den Krankenhäusern und auf der Intensivstation und die Sterbenden vollständig geimpfte Menschen waren.“

Iversen hat die Daten nicht nur in Israel, sondern auch in Island, Chile, den Seychellen, Uruguay und anderen Ländern verfolgt.

„Ich habe eine ganze Liste von Ländern, die ich in dieser Sache beobachtet habe“, sagte sie. „Und es war schon früh klar, dass der Impfstoff die Ausbreitung nicht stoppen konnte, aber er schien die Menschen für eine gewisse Zeit aus dem Krankenhaus herauszuhalten.

Doch dann stellte man in Israel fest, dass die Wirkung des Impfstoffs nachließ, und sagte allen, sie bräuchten eine dritte Auffrischungsimpfung, „um an der Gesellschaft teilhaben zu können“, so Iversen.

Das schien eine Zeit lang zu funktionieren – aber jetzt nehmen die Fälle wieder zu.

„Ich weiß nicht, was ich davon halten soll“, sagte Iversen. „Und ich werde nicht spekulieren. Ich werde nur die Daten weitergeben und sie weiter beobachten. Und wir werden sehen, was passiert. Ich meine, das ist alles, was wir im Moment tun können. Alles, was wir tun können, ist zu sehen, was jetzt passiert.

In den YouTube-Einstellungen können deutsche Untertitel aktiviert werden.