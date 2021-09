Dr. Peter McCullough: Der Stand der COVID-Behandlung

mercola.com

Der Kardiologe, Internist und Epidemiologe Dr. Peter McCullough erörtert, warum ein wichtiger Aspekt der Versorgung – die frühzeitige Behandlung – bei der Pandemie versäumt wurde

Da keine Hoffnung auf eine frühzeitige Behandlung besteht, glaubt McCullough, dass die meisten Menschen darauf konditioniert wurden, auf eine Injektion zu warten

Die COVID-19-Injektionen verlieren an Wirksamkeit und sind mit einer inakzeptablen Zahl von schweren Verletzungen und Todesfällen verbunden

McCullough gehört zu einer wachsenden Zahl von Experten, die glauben, dass COVID-19-Injektionen die Pandemie verschlimmern; wahllose Impfungen treiben Mutationen voran, da das Virus wild mutiert, um den Injektionen zu entgehen

Bei 53:40 im Video sehen Sie McCulloughs frühes Behandlungsschema, das zunächst ein Nahrungsmittelbündel umfasst und dann zu einer monoklonalen Antikörpertherapie, Antiinfektiva wie HCQ oder Ivermectin, Antibiotika, Steroiden und Blutverdünnern übergeht.

Das obige Video mit dem Kardiologen, Internisten und Epidemiologen Dr. Peter McCullough ist vollgepackt mit stichhaltiger Logik, Daten und Aktionsschritten, die das Potenzial haben, die Pandemie umzukehren – wenn nur mehr Menschen zuhören würden.

Dieser Vortrag, der am 20. August 2021 in der Dorfkirche der Andrews University in Berrien Springs, Michigan, aufgezeichnet wurde, verdient es, gehört zu werden, und ich empfehle Ihnen dringend, ihn in seiner Gesamtheit anzuhören. Sie werden sich fragen, warum ein wichtiger Aspekt der Versorgung – die frühzeitige Behandlung – bei der Pandemie nicht berücksichtigt wurde.

McCullough, Herausgeber zweier medizinischer Fachzeitschriften und Autor von 650 von Fachleuten begutachteten Artikeln, sagte, dass er zum ersten Mal in seiner Laufbahn erlebt habe, dass medizinische Dienstleister keine frühzeitige Behandlung für eine Krankheit angeboten hätten.

Frühe COVID-Behandlung rettet Leben

Der Standard bei der Behandlung von COVID-19 besteht darin, die Behandlung so lange zurückzuhalten, bis eine Person so krank ist, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. In der Regel dauert es zwei bis drei Wochen, bis eine Person mit COVID-19 so krank ist, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, und in dieser Zeit kann eine frühe Behandlung lebensrettend sein.

Der Grund dafür war, dass noch keine großen, randomisierten Studien durchgeführt wurden, um herauszufinden, welche Behandlungen sicher und wirksam sind, aber wie McCullough sagte: „Wir können nicht auf große, randomisierte Studien warten … Irgendetwas hat sich in den Köpfen der Ärzte und Krankenschwestern und allen anderen festgesetzt, COVID-19 nicht zu behandeln. Ich konnte es nicht ertragen.“ Er und seine Kollegen arbeiteten fieberhaft daran, eine Behandlung zu finden – warum taten dies nicht auch die nationalen Gesundheitsorganisationen?

„Unsere Regierung und andere Regierungen sowie die ganze Welt haben keinen Finger gerührt, um das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen irgendwo zu verringern“, sagte McCullough und wies auf die Ironie hin: „Wenn ein Kind Asthma hätte, würden wir es zwei Wochen lang keuchen und ersticken lassen, bevor es ins Krankenhaus muss? Nein, wir geben dem Kind Medikamente. Wir haben keine randomisierten Studien für alles, was wir tun.

McCullough und Kollegen erkannten, dass COVID-19 in drei Hauptphasen verläuft. Es beginnt mit der Virusreplikation, die dann eine Entzündung oder einen Zytokinsturm auslöst. Dieser wiederum führt zur Blutgerinnung. Wenn sich genügend Mikro-Blutgerinnsel in der Lunge bilden, kann die Person nicht mehr genügend Sauerstoff bekommen und stirbt. Es handelt sich um einen komplexen Prozess, bei dem kein einzelnes Medikament ausreicht, um ihn zu behandeln. Deshalb setzt McCullough eine Kombination von Medikamenten ein, wie sie auch zur Behandlung von HIV, Staphylokokken und anderen Infektionen eingesetzt wird.

Nur etwa 6 % der ärztlichen Entscheidungen in der Kardiologie beruhen auf randomisierten Studien. „Medizin ist eine Kunst und eine Wissenschaft, sie erfordert Urteilsvermögen. Ich glaube, dass aus globaler Angst heraus kein Urteilsvermögen vorhanden war“, sagte McCullough, und bezog sich dabei auf die Weigerung der Ärzte, COVID-19-Patienten in einem frühen Stadium des Krankheitsprozesses zu behandeln.

Ärzte werden wegen der Behandlung von COVID-19 bedroht

Auf der ganzen Welt geschieht das Undenkbare: Ärzten wird mit dem Verlust ihrer Zulassung oder sogar mit Gefängnis gedroht, weil sie versuchen, ihren Patienten zu helfen. Der französische Arzt Didier Raoult schlug schon früh vor, ein Zelt aufzustellen, um zu versuchen, Covid-19-Patienten zu behandeln. Er wurde unter Hausarrest gestellt. Er setzte sich für die Verwendung von Hydroxychloroquin (HCQ) ein, das zunächst rezeptfrei erhältlich war – bis es in Frankreich rezeptpflichtig wurde.

Wenn ein Arzt in Australien versucht, einen COVID-19-Patienten mit HCQ zu behandeln, kann er ins Gefängnis kommen. „Seit wann muss ein Arzt ins Gefängnis, wenn er versucht, einem Patienten mit einem einfachen Generikum zu helfen?“ sagte McCullough. In Südafrika sei ein Arzt für die Verschreibung von Ivermectin ins Gefängnis gekommen.

Im August 2020 wurde McCulloughs bahnbrechende Arbeit „Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 Infection“ (Pathophysiologische Grundlagen und Gründe für eine frühe ambulante Behandlung der SARS-CoV-2-Infektion) online im American Journal of Medicine veröffentlicht.

Das Nachfolgepapier trägt den Titel „Multifaceted Highly Targeted Sequential Multidrug Treatment of Early Ambulatory High-Risk SARS-CoV-2 Infection (COVID-19)“ und wurde im Dezember 2020 in Reviews in Cardiovascular Medicine veröffentlicht. Es bildete die Grundlage für den Leitfaden zur Heimbehandlung.

Zwar haben sich einige Ärzteorganisationen bereit erklärt, COVID-19-Patienten zu behandeln, doch „im Elfenbeinturm werden die Patienten heute noch immer nicht behandelt. Die Parole in meinem Gesundheitssystem lautet: Behandle einen COVID-19-Patienten nicht ambulant. Man muss warten, bis er krank genug ist, um aufgenommen zu werden. Denn mein Gesundheitssystem … folgt den National Institutes of Health oder den Centers for Disease Control, Punkt.“

Konditioniert, auf eine Injektion zu warten

Da es keine Hoffnung auf eine frühzeitige Behandlung gibt, glaubt McCullough, dass die meisten Menschen darauf konditioniert wurden, auf eine Injektion zu warten. „Ungefähr ab Mai wurden wir darauf konditioniert, eine Maske zu tragen, in der Isolation zu warten und durch den Impfstoff gerettet zu werden. Und auf den Impfstoff zu warten. Und alles, was wir hören konnten, war der Impfstoff.“

Die Injektionen wurden entwickelt, aber sie unterscheiden sich von allen früheren Impfstoffen und haben an Wirksamkeit verloren, während sie eine inakzeptable Anzahl von schweren Verletzungen und Todesfällen verursachen. Zum Vergleich: 1976 wurde ein beschleunigtes Injektionsprogramm gegen die Schweinegrippe nach schätzungsweise 25 bis 32 Todesfällen gestoppt.

Wenn ein neues Medikament auf den Markt kommt und fünf Todesfälle auftreten, so McCullough in dem Video, ist es Standard, eine Blackbox-Warnung herauszugeben, die besagt, dass das Medikament zum Tod führen kann. Bei 50 Todesfällen wird das Produkt vom Markt genommen, sagt er. Und nun bedenken Sie Folgendes: Aus der Datenbank des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) geht hervor, dass – für alle Impfstoffe zusammengenommen – vor 2020 insgesamt etwa 158 Todesfälle pro Jahr gemeldet wurden.

Bis zum 22. Januar 2021 wurden bereits 182 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19-Injektionen gemeldet, und das bei nur 27,1 Millionen geimpften Personen. Dies sei mehr als genug, um das besorgniserregende Mortalitätssignal zu erreichen und das Programm zu stoppen, sagte McCullough.

„Wir haben die Grenze zur Besorgnis bereits am 22. Januar überschritten. Und wenn es ein Gremium zur Überwachung der Datensicherheit gegeben hätte – ich weiß das, weil ich diese Arbeit mache – hätten wir eine Krisensitzung abgehalten und gesagt: Moment mal, die Leute sterben nach der Impfung. Wir müssen herausfinden, warum.

Bei großen klinischen Versuchen – wie dem COVID-19-Massenimpfprogramm – sind ein externer Ausschuss für kritische Ereignisse, ein externer Ausschuss für die Überwachung der Datensicherheit und eine Ethikkommission für Menschen üblich, aber diese wurden nicht eingesetzt.

„So etwas haben wir in der Humanmedizin noch nie erlebt – ein neues Produkt wird eingeführt und einfach mit Volldampf eingeführt, ohne dass überprüft wird, warum die Menschen nach der Impfung sterben“, sagte McCullough. Bei zwei Gelegenheiten – im März und im Juni – haben die CDC und die FDA die Daten überprüft und festgestellt, dass keiner der Todesfälle mit den Impfstoffen in Verbindung steht. „Ich denke, das ist Amtsmissbrauch“, sagte er.

Bis zum 30. Juli 2021 haben die VAERS-Daten gezeigt, dass 12.366 Amerikaner nach einer COVID0-19-Injektion gestorben sind. In einer Analyse der Berichte über Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe von VAERS fanden die Forscher heraus, dass in 86 % der Fälle nichts anderes den Tod verursacht haben konnte, und es scheint, dass der Impfstoff die Ursache war.

Das Spike-Protein ist gefährlich

Der Körper erkennt das Spike-Protein in der COVID-19-Impfung als fremd und beginnt, Antikörper zu bilden, um sich gegen COVID-19 zu schützen – so die Theorie. Aber es gibt ein Problem. Das Spike-Protein selbst ist gefährlich und zirkuliert nach der COVID-Impfung noch mindestens Wochen und wahrscheinlich Monate – vielleicht sogar viel länger – in Ihrem Körper.

In Ihren Zellen schädigt das Spike-Protein die Blutgefäße und kann zur Bildung von Blutgerinnseln führen. Es kann ins Gehirn, in die Nebennieren, in die Eierstöcke, ins Herz, in die Skelettmuskeln und in die Nerven gelangen und dort Entzündungen, Vernarbungen und Organschäden verursachen. McCullough glaubt auch, dass das Spike-Protein in gespendetem Blut vorhanden ist, und hat das Rote Kreuz und die American Association of Blood Banking informiert.

Messenger-RNA-Plattformen (mRNA) werden seit Jahren erforscht. In den meisten Fällen sollen sie ein defektes Gen ersetzen, was beispielsweise bei der Behandlung von Krebs oder Herzversagen eingesetzt werden könnte.

Im November 2020 gab Pfizer in einem Joint Venture mit dem deutschen Unternehmen BioNTech jedoch bekannt, dass ihre mRNA-basierte Injektion in einer Phase-3-Studie „zu mehr als 90 % wirksam“ war. Dies bedeutet nicht, dass 90 % der Menschen, die eine Injektion erhalten, vor COVID-19 geschützt sind, da es auf der relativen Risikoreduktion (RRR) beruht.

Die absolute Risikoreduktion (ARR) für die Impfung beträgt weniger als 1 %. „Während die RRR nur Teilnehmer berücksichtigt, die von der Impfung profitieren könnten, wird bei der absoluten Risikoreduktion (ARR), die den Unterschied zwischen den Anfallsraten mit und ohne Impfung angibt, die gesamte Bevölkerung berücksichtigt. ARRs werden in der Regel ignoriert, weil sie eine viel weniger beeindruckende Effektgröße ergeben als RRRs“, schrieben die Forscher in The Lancet Microbe im April 2021.

McCullough ist der Ansicht, dass die Masseninjektionskampagne eine unglaubliche Verletzung der menschlichen Ethik darstellt, auch weil niemand unter Druck gesetzt, genötigt oder bedroht werden sollte, ein Prüfpräparat zu verwenden.

Es wurden keine Versuche unternommen, die Risiken für die Öffentlichkeit darzustellen oder abzumildern, wie z. B. die Verabreichung nur an Personen, die es wirklich brauchen – und nicht an Gruppen mit geringem Risiko wie Kinder und Jugendliche oder Personen, die aufgrund einer früheren Infektion von Natur aus immun gegen COVID-19 sind. „Ich denke, das ist das Beunruhigendste“, sagte er.

Die Injektionen stoppen COVID-19 nicht, können aber tödlich sein

Der Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) der CDC, der am 30. Juli 2021 online veröffentlicht wurde, beschreibt einen Ausbruch von COVID-19 in Barnstable County, Massachusetts – 74 % der Fälle traten bei vollständig geimpften Personen auf.

Wahllose Impfungen treiben die Mutationen voran, da das Virus wild mutiert, um den Injektionen zu entgehen. Auch die Wirksamkeit der Impfungen nimmt rapide ab. Eine in medRxiv veröffentlichte Studie, die auf Daten des Mayo Clinic Health System beruht, ergab, dass die Injektion von Moderna in Zeiten des Auftretens der Alpha- und Delta-Variante zu 76 % wirksam war, während die Wirksamkeit von Pfizer nur 42 % betrug.

Eine wenig bekannte Tatsache ist, dass die Injektion von Moderna dreimal so hoch dosiert ist wie die von Pfizer, aber seltsamerweise diskutieren die Gesundheitsbehörden nicht einmal darüber und informieren die Öffentlichkeit nicht darüber, welche der drei Injektionen „am besten“ wirkt. Das Narrativ ist einfach und geradlinig – eine Injektion, irgendeine Injektion.

Doch wie McCullough feststellte, ist das Virus mutiert, und die Impfstoffe wirken nicht so, wie die Gesundheitsbehörden gehofft hatten: „Die Impfstoffe halten COVID-19 nicht auf, zumindest nicht vollständig, und sie sind kein Schutzschild gegen die Sterblichkeit“.

Ähnlich wie VAERS unterhält das Vereinigte Königreich eine „Yellow Card“-Meldeseite, um unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen und Medikamenten zu melden.

Tess Lawrie, deren Unternehmen The Evidence-Based Medicine Consultancy mit der Weltgesundheitsorganisation zusammengearbeitet hat, analysierte die Daten der britischen Yellow Card und kam zu dem Schluss, dass es mehr als genug Beweise gibt, um die Injektionen vom Markt zu nehmen, weil sie für den menschlichen Gebrauch nicht sicher sind. In dem Bericht heißt es.

„Es ist jetzt offensichtlich, dass diese Produkte im Blutkreislauf für den Menschen giftig sind. Das Impfprogramm muss sofort gestoppt werden, während eine vollständige und unabhängige Sicherheitsanalyse durchgeführt wird, um das volle Ausmaß der Schäden zu untersuchen, die nach den Daten der britischen Yellow Card Thromboembolien, entzündliche Multisystemerkrankungen, Immunsuppression, Autoimmunität und Anaphylaxie sowie Antikörperabhängiges Enhancement (ADE) umfassen.“

Frühzeitige Behandlung ist entscheidend

McCullough versucht, auf die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung von COVID-19 aufmerksam zu machen. Eine frühzeitige ambulante Therapie mit einem sequenzierten Multimedikationsschema wird von den verfügbaren Evidenzquellen unterstützt und hat ein positives Nutzen-Risiko-Profil, um das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Tod zu verringern.

Bei 53:40 im Video sehen Sie McCulloughs frühes Behandlungsschema, das zunächst ein Nutrazeutika-Bündel umfasst. Während Sie sich zu Hause erholen, sollten Sie die Fenster öffnen und für ausreichend frische Luft und Belüftung sorgen.

Wenn die Symptome fortbestehen oder sich verschlimmern, empfiehlt er, einen Arzt aufzusuchen und eine monoklonale Antikörpertherapie zu verlangen. Die Behandlung umfasst im weiteren Verlauf Antiinfektiva wie HCQ oder Ivermectin, Antibiotika, Steroide und Blutverdünner.

Wenn Ihr Arzt sich weigert, COVID-19 im Frühstadium zu behandeln, sollten Sie sich einen neuen Arzt suchen und/oder eine Telemedizin-Klinik aufsuchen, die Ihnen helfen kann, denn „die präklinische Phase ist die Zeit der therapeutischen Möglichkeiten“.

McCullough gehört zu einer wachsenden Zahl von Experten, die glauben, dass COVID-19-Injektionen die Pandemie verschlimmern. Sie „haben ein ungünstiges Sicherheitsprofil und sind klinisch nicht wirksam, so dass sie in der klinischen Praxis derzeit nicht allgemein unterstützt werden können.“

Logisch gesehen ist das klar, aber McCullough glaubt, dass wir es mit einer Massenpsychose zu tun haben, die die Menschen daran hindert, das Licht zu sehen. „Die ganze Welt ist in Trance“, sagt er und fügt hinzu:

Die Dinge geraten auf beunruhigende Weise außer Kontrolle, und das steht im Zusammenhang mit dem Virus. Es ist klar … wir befinden uns in einer ganz besonderen Zeit in der Geschichte der Menschheit. Was auch immer vor sich geht, es betrifft die ganze Welt … jedes menschliche Wesen auf der Welt. Es scheint ein Programm zu haben. Das Programm … geschieht, um so viel Angst, Isolation, Leiden, Krankenhausaufenthalte und Tod zu fördern, um eine Nadel in jeden Arm zu bekommen, koste es, was es wolle. Das ist es, was vor sich geht, und niemand in diesem Raum kann dem widersprechen.

