Schockierende Daten der größten israelischen Gesundheitsorganisation zeigen einen erschütternden Anstieg der Diagnosen von Herzstillständen.

und die Zahl der Menschen, die nach der Impfung sterben.

Wir haben jetzt einige neue Diagnosedaten aus Israel, die durch einen Antrag des Anwalts Ori Shabi auf Informationsfreiheit (FOIA) am 30. Mai 2023 erlangt wurden.

Erstens können wir feststellen, dass sich die Herzstillstandsdiagnosen von 2020 bis 2021 fast verdoppelt und von 2021 bis 2022 mehr als verdoppelt haben. Dies ist ein äußerst besorgniserregender Trend, da er eine Beschleunigung darstellt.

Im Jahr 2020 gab es 1 Herzstillstand pro 251.256 Einwohner. Im Jahr 2021 gab es 1 Herzstillstand pro 130.890 Einwohner. Im Jahr 2022 gab es 1 Herzstillstand pro 58.275 Einwohner.

Wenn sich dieser Trend bei etwa 200 % fortsetzt, werden wir Folgendes erleben

1 von 29.137 im Jahr 2023,

1 von 14.568 im Jahr 2024,

1 von 7.284 im Jahr 2025, und so weiter…

Natürlich hoffen wir, dass sich der Trend umkehren wird, da sich jetzt weniger Menschen impfen lassen.

Zur Klarstellung: Die jährliche Inzidenz von Herzstillständen außerhalb des Krankenhauses schwankt in Israel zwischen 20 und 140 pro 100.000 Menschen [QUELLE]. Es ist wichtig zu beachten, dass es aus verschiedenen Gründen zu erheblichen Diskrepanzen zwischen Bevölkerungsdaten und Krankenversicherungsdaten kommen kann, z. B. weil die Versicherungsdaten nur Personen mit Krankenversicherungsschutz umfassen. Außerdem können unterschiedliche Definitionen (z. B. Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses vs. Herzstillstand im Krankenhaus) zu diesen Diskrepanzen beitragen.

Anstatt nur die Zahlen zu analysieren, ist es sinnvoller, die Trends im Zeitverlauf zu untersuchen. Dieser Ansatz ermöglicht ein besseres Verständnis der Muster und Veränderungen bei der Häufigkeit von Herzstillständen in Israel.

Schauen wir uns die Trends bei der Zahl der Todesfälle an. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Herzstillstand und Schlaganfall nimmt auch zwischen 2020 und 2022 beschleunigt zu. Vor 2020 lag die Zahl der Todesfälle in diesen Kategorien praktisch bei Null.

Israel ist eines der am stärksten geimpften Länder der Welt: 81,5 % der Bevölkerung haben mindestens eine Dosis erhalten.

Im Jahr 2023 scheint jedoch eine Mehrheit der Bevölkerung zu Impfgegnern geworden zu sein. Es ist bedauerlich, dass trotz des Rückgangs der experimentellen Impfungen in der Bevölkerung die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen weiter zunimmt.

Mein stärkster Verdacht ist im Moment, dass die Herzstillstände durch eine subklinische Myokarditis verursacht werden, die auf Impfungen und nicht auf COVID-Infektionen zurückzuführen ist.

In einer großen bevölkerungsbasierten Studie, die letztes Jahr an Mitgliedern des Clalit Health Services in Israel durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass bei erwachsenen Patienten, die sich von einer COVID-19-Infektion erholten, weder eine erhöhte Inzidenz von Perikarditis noch von Myokarditis zu verzeichnen war. [QUELLE]

In einer anderen, in Nature veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass während der Einführung des Impfstoffs und der dritten Welle von COVID-19 in Israel bei der Bevölkerung unter 40 Jahren ein Anstieg der kardiovaskulären Notfälle zu verzeichnen war. [QUELLE]

Verzögerung der Studie von Pfizer und Moderna zur subklinischen Myokarditis

Leider hat die FDA aus unbekannten Gründen die Daten der Substudie von Pfizer zur Bewertung der Häufigkeit subklinischer Myokarditis nach der dritten Dosis, die für Dezember 2022 geplant war, nicht veröffentlicht.

Im Juni 2023 ist die ähnliche Studie von Moderna ebenfalls überfällig, und wir haben von der FDA keine Aktualisierungen erhalten. Wenn die Daten positiv wären, hätten sie sie meiner Meinung nach umgehend veröffentlicht. Es scheint jedoch, dass sie mehr Zeit brauchen, um die Daten zu prüfen und zu „massieren“, bevor sie eine Ankündigung machen.

Weitere Kommentare und Zusammenhänge zu den israelischen Daten finden Sie im Substack von IsraeLab.

Ich melde mich vorläufig ab

