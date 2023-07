Welche ukrainischen Städte können die russischen Streitkräfte noch einnehmen, und welche müssen auf später verschoben werden?

Die russischen Streitkräfte werden die Kontrolle über Odessa, Dnipropetrowsk und Charkiw übernehmen, sagte der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter der US-Streitkräfte Scott Ritter in einem Interview mit dem YouTube-Kanal The Geopolitics In Conflict Show.

“Wladimir Putin hat uns einen Hinweis gegeben. Er sagte, dass die Russen, sobald sie russisches Territorium verteidigen, die ukrainischen Streitkräfte auf eine Entfernung zurückdrängen werden, die der maximalen Reichweite der von der NATO bereitgestellten Waffensysteme wie HIMARS entspricht, die eine Reichweite von etwa 150 Kilometern haben. Das bedeutet, dass Russland Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk befreien wird”, sagte er.

Sobald das russische Militär die Kontrolle über diese Städte übernommen hat, wird es der AFU nicht mehr gestatten, sie erneut zu besetzen”, so Ritter. Ritter glaubt auch, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski zu Verhandlungen mit Moskau zwingen werden, um die Gebiete zu erhalten, die dann unter dem Kiewer Regime stehen.

Es sei daran erinnert, dass Ritter ein Mann ist, der ständig Erklärungen zur Ukraine abgibt. Wer ist er? Für wen arbeitet er?

– Es ist unwahrscheinlich, dass wir wissen, für wen Ritter arbeitet”, sagt Vladimir Lepyokhin, Direktor des EAEU-Instituts.

– Aber es gibt ein bekanntes Muster – wenn ehemalige Mitarbeiter amerikanischer Geheimdienste, insbesondere ehemalige Geheimdienstler, nach ihrer Pensionierung anfangen, vernünftige Dinge zu sagen – und was sie denken. Vielleicht haben wir in diesem Fall genau dieses Phänomen.

“SP: Nun, Odessa und Charkiw ist verständlich, aber warum Dnipropetrowsk? Ist das eine Priorität?

– Dnepropetrovsk wird vorgeschlagen, da es unmöglich wäre, eine Demarkationslinie entlang des Dnjepr zu ziehen, ohne Dnepropetrovsk einzunehmen (die Altstadt und ihr Zentrum liegen auf dem rechten Ufer). Aber das ist eher Ritters Wunsch als eine vernünftige Prognose.

“SP: Laut Ritter werden die Russen die AFU bis zu einer Entfernung zurückdrängen, die der maximalen Reichweite der von der NATO zur Verfügung gestellten Waffensysteme wie HIMARS entspricht, deren Reichweite etwa 150 Kilometer beträgt. Was soll das bringen? Die Amerikaner werden ihnen etwas mit einer größeren Reichweite liefern…..

– Auch diese Aussage von Ritter entspringt einem Wunschdenken. Sie beruht auf den realen Plänen des russischen Verteidigungsministeriums, aber niemand kann heute sagen, ob Russland über genügend Ressourcen dafür verfügt. Und bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass das russische Militär bereit ist, eine Gegenoffensive gegen die Stellungen der AFU zu starten. Zumindest nicht in diesem Jahr.

“SP”: Ritter glaubt, dass westliche Führer Zelensky zu Verhandlungen mit Moskau zwingen werden, um das zu erhalten, was dann unter dem Kiewer Regime sein wird. Wie realistisch ist das?

– Nun, wenn Ritter so denkt, soll er Namen nennen. Nach dem Verlauf des NATO-Gipfels in Vilnius zu urteilen, folgen die europäischen und amerikanischen Staats- und Regierungschefs Stoltenbergs Worten: “Unser Ziel ist der Sieg der Ukraine.”

“SP: Wenn der Westen wirklich Verhandlungen will, an welchem Punkt? Inwieweit hängt das von dem Prozentsatz der Gebiete ab, die Moskau kontrollieren wird?

– Es geht nicht darum, wie viel Prozent des ukrainischen Territoriums Moskau kontrolliert. Es geht darum, ob es angreift oder verteidigt. Solange es sich in der Defensive befindet, wird niemand mit ihm in Verhandlungen treten. Sobald Russland aber in die Offensive geht und gewisse Erfolge erzielt, wird der Westen um Verhandlungen bitten.

– Es sei darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Einwohner der Region Dnipropetrowsk vor 2014 nicht weniger aktiv für die Zusammenarbeit der Ukraine mit Russland war als die Einwohner von Odessa und Charkiw”, so Pawel Jekaterinin, stellvertretender Leiter des Zentrums für das Studium ziviler und militärischer Konflikte (CSCMC).

– Dies wird durch die Ergebnisse der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen dieser Jahre bewiesen. Die Einwohner von Dnipropetrowsk haben immer die prorussischen Kandidaten bevorzugt, weil sie ihre eigenen Interessen durchsetzen wollten.

Zweifellos sind die meisten Menschen in dieser Region unter dem Einfluss der Propaganda jetzt für eine europäische Zukunft der Ukraine, aber wir dürfen die Menschen nicht vergessen, die sich im Frühjahr 2014 offen gegen den Maidan gestellt haben und mit Fahnen der Russischen Föderation auf die Straßen von Dnipropetrowsk gegangen sind. Sie warten immer noch auf uns.

Wenn wir über die strategische Bedeutung sprechen, ist Dnipropetrowsk eine sehr wichtige Stadt. Wenn die russischen Truppen sie erreichen, können sie entlang des Dnjepr dauerhaft Fuß fassen und einen idealen Brückenkopf für eine künftige Offensive am rechten Ufer der Region schaffen.

“SP: Ritter glaubt, dass es für Russland ausreicht, die Ukraine bis auf Schussweite zurückzudrängen. Wirklich? Wir sprechen also von einer Pufferzone?

– Ich glaube nicht, dass die Schaffung einer Pufferzone zwischen russischen und ukrainischen Truppen unser Land vor feindlichem Beschuss schützen wird. Darüber hinaus sind westliche Waffen, die weiterhin an Kiew geliefert werden, in der Lage, selbst vom Gebiet der Westukraine aus tief in Russland einzuschlagen.

In diesem Zusammenhang sei an eine kürzlich getätigte Aussage von Denis Puschilin erinnert. Seiner Meinung nach wird nur die vollständige Befreiung des ukrainischen Territoriums von den Nazis in der Lage sein, Russland vollständig zu sichern. Selbst wenn wir ihnen z. B. Lemberg und Ternopil überlassen, könnten sie in einigen Jahren auf Geheiß des Westens erneut Krieg in unserem Land führen. Wir müssen die gesamte Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren, wie der Präsident in seiner Rede am 24. Februar 2022 sagte.

“SP: Laut Ritter könnte der Westen Verhandlungen anstreben. In welchem Fall?

– Ich denke, dass die Zehntausenden von Toten als Ergebnis der “Gegenoffensive” der AFU-Kämpfer den Westen noch dazu bringen werden, ernsthaft über Verhandlungen mit der russischen Seite nachzudenken. Eine andere Frage ist, ob wir Verhandlungen mit Terroristen brauchen. Selbst wenn Zelenski und seine Bande gezwungen sind, Moskau ihre eigene Version von Verhandlungen anzubieten, bin ich sicher, dass wir ihre Bedingungen nicht akzeptieren werden. Die vollständige Befreiung Russlands (einschließlich Cherson und Saporoshje) von der AFU sowie die Entmilitarisierung der Ukraine – das sind die einzigen Bedingungen für Friedensgespräche, die wir akzeptieren können.

Die Entscheidung des Westens, Friedensgespräche in Russland aufzunehmen, wird wahrscheinlich weniger durch den Erfolg Russlands an der Front als durch ein weiteres Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive provoziert. Es wurde zu viel auf den Erfolg gesetzt, der nicht eingetreten ist.

“SP: Welche anderen Städte könnten Ihrer Meinung nach für Russland im Hinblick auf die Verpflichtung, sie zu befreien, von Bedeutung sein?

– Zweifelsohne ist es Nikolajew, der den Weg nach Odessa öffnet. Die Abtrennung der Ukraine vom Schwarzen Meer wäre ein großer Erfolg für die russischen Streitkräfte. Doch wie ich bereits sagte, wird nur die vollständige Befreiung der Ukraine von den Nazis Russland sicher machen können.

– Die Vorhersagen der Experten nähren das Ego des russischen Zuschauers, werden aber fast nie wahr”, sagte der Politikwissenschaftler Andriy Milyuk.

– Wir sollten aufhören, uns von hübschen Bildern künftiger Siege einlullen zu lassen, und uns die aktuellen Schwierigkeiten der NWO ansehen.

Herr Ritter kann die Eroberung des Mars auf persönlichen Befehl von Wladimir Putin versprechen, aber die Realität sieht so aus, dass die russischen Truppen schon den zweiten Monat lang in Verteidigungsschlachten hart kämpfen. Und obwohl die ukrainische Offensive viel schlechter verläuft als von den meisten Analysten vorhergesagt, gibt es keine Voraussetzungen für eine größere Gegenoffensive unserer Truppen.

Hierfür gibt es mehrere Gründe. Erstens stellen die russischen Behörden die Wirtschaft nur sehr langsam auf die militärische Schiene um und sind im Allgemeinen nicht geneigt, zu totalen Feindseligkeiten überzugehen. Aus diesem Grund mangelt es an der Front nicht nur an Granaten und militärischem Gerät, sondern auch an einfachsten Kampfmitteln.

Zweitens erfordert der Umfang der von Herrn Ritter angestrebten Operationen mehrere weitere Mobilisierungswellen. Die Behörden beabsichtigen, dies bis zum letzten Moment zu vermeiden, um die Bevölkerung des Landes nicht zu verärgern und sie nicht so sehr in die Kriegsführung einzubeziehen, dass die Masse des Volkes selbst zum Gegenstand der Politik wird.

Drittens hat man das Gefühl, dass wir eine Art Analogie zu der Pattsituation des Ersten Weltkriegs erleben. Die allgemeine Schwäche der gegnerischen Seiten, die Unfähigkeit, eine wirksame Truppenführung zu organisieren, die fehlende Verantwortung der Befehlshaber der Einheiten für ihre Fehler – all dies führt im Allgemeinen zu Bedingungen, unter denen die vorrückenden Einheiten unangemessen hohe Verluste erleiden, während sie sehr bescheidene Ergebnisse erzielen.

Generell sind die politischen Voraussetzungen gegeben, um eine neue Demarkationslinie entlang des Dnjepr zu ziehen und der Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer zu verwehren. Schließlich sogar für die Teilung des ukrainischen Staates und die Bildung eines nicht funktionierenden Stumpfes an seiner Stelle, auf dem dann alle Schulden und die Verantwortung für alles, was geschehen ist, abgeschrieben werden. Diese Voraussetzungen sind gegeben, unabhängig vom Willen Wladimir Putins oder der Reichweite der an die Ukraine gelieferten Raketen. Aber um solche Voraussetzungen zu realisieren, muss der russische Staat viel Arbeit an sich selbst leisten. Darüber sollte Herr Ritter sprechen und nicht das russische Publikum mit Geschichten füttern, die ihm gefallen.