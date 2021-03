Schockierendes Ergebnis einer Umfrage von Epidemiologen aus der ganzen Welt: Aktuelle Impfungen können in einem Jahr „WIRKUNGSLOS“ sein!

Anm. Red. Wie von vielen schon vermutet wird es darauf hinauslaufen, dass die Impfungen jährlich verpflichtend werden

Coronavirus-Impfstoffe könnten in weniger als einem Jahr veraltet sein, so eine neue Umfrage unter führenden Epidemiologen. Die schlampigen Impfungen, die in vielen Ländern durchgeführt wurden, machen dieses Szenario noch wahrscheinlicher.

Eine neue Umfrage der People’s Vaccine Alliance (PVA) unter 77 Epidemiologen aus 28 Ländern weltweit hat pessimistische Ergebnisse erbracht.

Rund 66 % der Befragten – darunter Epidemiologen von führenden Institutionen wie Johns Hopkins, Yale, der London School of Hygiene and Tropical Medicine, dem Imperial College London und der University of Edinburgh – gaben an, dass Covid-19 innerhalb eines Jahres oder weniger so weit mutieren könnte, dass die Impfstoffe der ersten Generation unwirksam werden.

„Je mehr das Virus zirkuliert, desto wahrscheinlicher ist es, dass Mutationen und Varianten entstehen, die unsere derzeitigen Impfstoffe unwirksam machen könnten“, sagte Devi Sridhar, Professor für globale öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh.

„Wie wir gelernt haben, scheren sich Viren nicht um Grenzen. Wir müssen so viele Menschen wie möglich impfen, überall auf der Welt, so schnell wie möglich. Warum abwarten und zusehen, anstatt der Sache zuvorzukommen?“

Die schlampigen Einführungen und die geringe Impfabdeckung, die Länder auf der ganzen Welt geplagt haben, werden als Schlüsselfaktoren für das mögliche Auftreten von impfstoffresistenten Stämmen angesehen, und 88 % der Befragten teilten diese Überzeugung

Fast drei Viertel der befragten Epidemiologen sagten, dass nur eine Beschleunigung der Impfaktionen helfen würde. Sie forderten den offenen Austausch von Technologie und geistigem Eigentum und griffen damit die Idee der PVA auf, die bestehenden Pharmamonopole aufzuheben, um die Impfstoffversorgung und -abdeckung zu erhöhen.

„Wir alle haben ein Eigeninteresse daran, dass alle Menschen auf der Welt, egal wo sie leben, Zugang zu COVID-19-Impfstoffen haben. Das Virus respektiert keine Grenzen und neue Varianten irgendwo auf dem Planeten bedeuten, dass keiner von uns sicher ist“, sagte Gregg Gonsalves, außerordentlicher Professor für Epidemiologie an der Universität Yale.