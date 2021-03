Zwei Lehrer aus Italien, die im Abstand von einem Tag geimpft wurden, starben nach drei Wochen mit einem Unterschied von jeweils einem Tag

Laut lokalen Medien aus den beiden Orten, an denen sich die Vorfälle ereigneten – Gala südlich von Sizilien und Ischia, eine Insel vor Neapel -, wurden beide Lehrer innerhalb eines Tages voneinander geimpft und starben Wochen später ebenfalls im Abstand von einem Tag.

Die Professoren Ilaria Pappa und Zelia Guzzo erhielten am 28. Februar bzw. 1. März den AstraZeneca-Impfstoff. Etwas mehr als drei Wochen später verstarb Frau Pappa, die am 28. Februar geimpft wurde, am 23. März, und Frau Zelia Guzzo, die am 1. März geimpft wurde, starb einen Tag später, am 24. März.

Da sich Massenimpfkampagnen mit experimentellen COVID-Injektionen nun auf die folgenden demografischen Bevölkerungsgruppen verlagern – nachdem sie mit älteren Menschen und Beschäftigten im Gesundheitswesen begonnen haben, sind die nächsten Zielgruppen Pädagogen .

Frau Ilaria Pappa war Professorin am Istituto Statale D’Istruzione Superiore Cristofaro Mennella in Ischia, einer Insel Neapel, und erhielt laut IlGolfo24.it die erste Dosis des viralen Vektors Oxford-AstraZeneca, der am 28. Februar injiziert wurde . Alles schien in Ordnung zu sein, bis er zwei Wochen später krank wurde.

Die (31-jährige) Lehrerin ging am 16. März ins Cardarelli-Krankenhaus. Die Ärzte arbeiteten unermüdlich daran, herauszufinden, was los war. Sein Zustand verschlechterte sich am 18. März und veranlasste eine Verlegung in den Raum für Neurochirurgie im neapolitanischen Krankenhaus. Sie wurde am 20. März nach einem ischämischen Schlaganfall in ein medizinisch induziertes Koma gebracht. Aber es war zu spät. Er starb kurz nach 22 Uhr in der Nacht vom Dienstag, dem 23. März. Die Schule kündigte den Tod über Facebook an.

Ärzte sagten, sie habe eine Thromboembolie entwickelt. Seien Sie sich jedes Mal bewusst, wenn Sie das Wort „Embolie“ sehen, was Blutgerinnsel bedeutet. Die Oxford-AstraZeneca-Injektion wurde in vielen Ländern aufgrund der Befürchtungen solcher Gerinnsel abgebrochen. Es ist nicht klar, warum es noch auf dem Markt ist. In Italien sind mehrere Menschen nach AstraZeneca-Impfstoffen gestorben .

Auf der anderen Seite erhielt Professor Zelia Guzzo aus Gela, einer Stadt im Süden Siziliens, den Impfstoff am 1. März, einen Tag nach Miss Ilaria Pappa. Die italienischen Medien quotidianodigela.it berichteten am 24. März über den Tod des 37-jährigen Lehrers:

Zelia hat es nicht geschafft. Nach 12 Tagen starb der Lehrer. Nur ein Wunder hätte sie retten und ein Krankheitsbild verändern können, das bereits letzte Woche irreversibel schien. Kurz vor acht Uhr gestern Abend wurde festgestellt, dass für die 37-jährige Zelia Guzzo nichts anderes zu tun war. Die 37-jährige Lehrerin verlässt ihren Ehemann, ebenfalls Lehrer, und einen kleinen Sohn. Eine Tragödie, die die Familie und alle Kollegen, in denen Zelia arbeitete, schockiert und geschätzt hat. Vor zwölf Tagen hatte sich die junge Frau krank gefühlt und musste zuerst ins Krankenhaus und dann dringend nach Sant’Elia de Caltanissetta. Die Zustände wurden sehr ernst, weil ihr Zustand durch eine Gehirnblutung beeinflusst wurde. Vor drei Wochen hatte er den Astrazeneca-Impfstoff erhalten, ebenso wie alle Lehrer in der Provinz. Sie wurde eine Woche lang künstlich beatmet.

Die Staatsanwaltschaft von Gela hat bereits erste Ermittlungen eingeleitet, um die mögliche Ursache des Impfstoffs festzustellen. Eine große Tragödie, die nicht nur diejenigen, die Zelia kannten, sondern die ganze Stadt in Schock versetzte.

Dies ist das zweite Mal, dass in Italien eine strafrechtliche Untersuchung gegen AstraZeneca COVID-Impfstoffe eingeleitet wurde, nachdem nach einer Injektion der Tod eingetreten war.

Staatsanwälte in der norditalienischen Region Piemont leiteten ebenfalls strafrechtliche Ermittlungen ein, nachdem ein 57-jähriger Klarinettenlehrer weniger als 24 Stunden nach Erhalt der ersten Dosis des Impfstoffs AstraZeneca COVID-19 verstorben war.

Newsicilia.it berichtete, dass der Impfstoff, den Zelia Guzzo in Gela erhalten hat, NICHT aus derselben fragwürdigen Charge von COVID-Dosen von AstraZeneca stammt, die für den Tod von Stefano Paternò verantwortlich sind , einem 43-jährigen italienischen Militärmann in Sizilien.

In der Zwischenzeit hat die Staatsanwaltschaft von Gela die Beschlagnahme der Krankengeschichte und der Dokumentation des jungen Lehrers im Zusammenhang mit dem Impfstoff angeordnet. Berichten Sie, dass das verabreichte Medikament nicht Teil der berühmten Charge ABV2856 war, die von Aifa beschlagnahmt wurde. Kurz gesagt, die Untersuchung geht weiter, aber der Schmerz bleibt bestehen. Der Schmerz derer, die den Traum eines 37-jährigen Mädchens gesehen haben, bricht zusammen, bereit, sich und andere zu schützen, bereit, ihre Pflicht zu erfüllen, bereit zu impfen, um zu einer noch fernen Normalität zurückzukehren. (Quelle)

All diese Informationen werden sowohl von den Unternehmensmedien als auch von den Technologiegiganten zensiert. Dies ist die einzig vernünftige Erklärung dafür, warum die Menschen weiterhin eilig sind, eine dieser experimentellen Injektionen zu erhalten .

Der Bericht über Verletzungen und Todesfälle nach einer Impfung gegen COVID in der Europäischen Union mit den verschiedenen experimentellen Impfstoffen, die derzeit unter dem Vorwand des „Notfallgebrauchs“ verwendet werden, umfasst mindestens 4.576 Todesfälle und 199.213 Verletzungen.