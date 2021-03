Die Agenda wird fortgesetzt: 24 Staats- und Regierungschefs fordern eine „globale Gesundheitsführung“

24 Staats- und Regierungschefs haben ein Schreiben unterzeichnet, in dem sie zu mehr Globalismus aufrufen, um künftige Pandemien zu bekämpfen. Sie sehen den Ausbruch des Coronavirus als Chance, den Nationalismus in den Mülleimer der Geschichte zu befördern.

Der britische Premierminister Boris Johnson, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron sind die führenden Köpfe hinter dem Bekenntnis, 21 weitere Staatsoberhäupter haben den Brief auch unterschrieben.

Darin heißt es, dass „niemand sicher ist, bis alle sicher sind“, und dass eine „globale Gemeinschaft“ weiter umgesetzt werden muss, um „unvermeidliche“ zukünftige Pandemien zu bekämpfen.

„In einer Zeit, in der Covid-19 unsere Schwächen und Spaltungen ausgenutzt hat, müssen wir diese Gelegenheit ergreifen und als globale Gemeinschaft für eine friedliche Zusammenarbeit zusammenkommen, die über diese Krise hinausgeht“, heißt es in dem Brief.

„Der Aufbau unserer Kapazitäten und Systeme, um dies zu tun, wird Zeit brauchen und ein nachhaltiges politisches, finanzielles und gesellschaftliches Engagement über viele Jahre hinweg erfordern“, heißt es weiter.

Der Brief vergleicht die Situation mit den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs und fordert ein Ende von Isolationismus und Nationalismus“.

Das Bekenntnis fordert eine Stärkung der Infrastruktur der Weltgesundheitsorganisation, trotz des dokumentierten Versagens der globalen Gesundheitsorganisation in Bezug auf die Pandemie und der anhaltenden Vorwürfe, sie habe die Lügen und Täuschungen der kommunistischen chinesischen Regierung unterstützt.

Der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat den Brief ebenfalls unterzeichnet, nachdem er wiederholt Nationen wie Großbritannien und die USA dafür kritisiert hat, dass sie ihre eigene Bevölkerung an die erste Stelle setzen, wenn es um die Genesung geht.

Der Brief fordert ausdrücklich die Unterzeichnung eines globalen Abkommens über Pandemien, um internationale „Regeln und Normen“ für die Produktion und Verteilung von Impfstoffen sowie die Koordination von „Warnsystemen, Datenaustausch und Forschung“ festzulegen.

Vermutlich würde ein globaler Vertrag auch Beschränkungen für künftige Pandemien regeln, auch wenn dies in dem Brief nicht deutlich gemacht wird.

Die Gesundheitsminister der Nationen werden sich im Mai auf der Weltgesundheitsversammlung treffen und könnten dort einen globalen Vertrag diskutieren.

Im Folgenden finden Sie das vollständige Schreiben, der von 24 führenden Politikern der Welt unterzeichnet wurde:

‚Die Covid-19-Pandemie ist die größte Herausforderung für die Weltgemeinschaft seit den 1940er Jahren. Damals, nach den Verwüstungen zweier Weltkriege, kamen die politischen Führer zusammen, um das multilaterale System zu schmieden. Die Ziele waren klar: die Länder zusammenzubringen, die Versuchungen des Isolationismus und Nationalismus zu vertreiben und die Herausforderungen anzugehen, die nur gemeinsam im Geiste der Solidarität und Zusammenarbeit erreicht werden konnten: nämlich Frieden, Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit.

Heute hegen wir die gleiche Hoffnung, dass wir, während wir gemeinsam gegen die Covid-19-Pandemie kämpfen, eine robustere internationale Gesundheitsarchitektur aufbauen können, die künftige Generationen schützt. Es wird weitere Pandemien und andere große Gesundheitsnotfälle geben. Keine einzelne Regierung oder multilaterale Organisation kann diese Bedrohung allein bewältigen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Gemeinsam müssen wir besser darauf vorbereitet sein, Pandemien vorherzusagen, ihnen vorzubeugen, sie zu erkennen, sie zu bewerten und effektiv auf sie zu reagieren, und zwar in einer sehr koordinierten Weise. Die Covid-19-Pandemie hat uns schmerzlich daran erinnert, dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind.

Wir setzen uns daher dafür ein, den universellen und gerechten Zugang zu sicheren, wirksamen und erschwinglichen Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika für diese und zukünftige Pandemien sicherzustellen. Impfung ist ein globales öffentliches Gut, und wir müssen in der Lage sein, Impfstoffe so schnell wie möglich zu entwickeln, herzustellen und einzusetzen. Aus diesem Grund wurde der Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) ins Leben gerufen, um den gleichberechtigten Zugang zu Tests, Behandlungen und Impfstoffen zu fördern und Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt zu unterstützen. ACT-A hat in vielen Bereichen Erfolge erzielt, aber ein gleichberechtigter Zugang muss noch erreicht werden. Wir können mehr tun, um den weltweiten Zugang zu fördern.

Zu diesem Zweck sind wir der Meinung, dass die Nationen gemeinsam auf einen neuen internationalen Vertrag zur Pandemievorsorge und -bekämpfung hinarbeiten sollten. Ein solches erneuertes kollektives Engagement wäre ein Meilenstein bei der Verstärkung der Pandemievorsorge auf höchster politischer Ebene. Sie würde in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation verankert sein und andere relevante Organisationen einbeziehen, die für dieses Unterfangen wichtig sind, um das Prinzip der Gesundheit für alle zu unterstützen. Bestehende globale Gesundheitsinstrumente, insbesondere die Internationalen Gesundheitsvorschriften, würden einen solchen Vertrag untermauern und ein festes und erprobtes Fundament sicherstellen, auf dem wir aufbauen und verbessern können.

Das Hauptziel dieses Vertrages wäre die Förderung eines Ansatzes, der alle Regierungen und die gesamte Gesellschaft einbezieht, um die nationalen, regionalen und globalen Kapazitäten und die Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Pandemien zu stärken. Dies beinhaltet eine deutliche Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit, um z.B. Alarmsysteme, Datenaustausch, Forschung und die lokale, regionale und globale Produktion und Verteilung von medizinischen und gesundheitlichen Gegenmaßnahmen wie Impfstoffen, Medikamenten, Diagnostika und persönlicher Schutzausrüstung zu verbessern.

Es würde auch die Anerkennung eines „One Health“-Ansatzes beinhalten, der die Gesundheit von Menschen, Tieren und unserem Planeten miteinander verbindet. Und ein solcher Vertrag sollte zu mehr gegenseitiger Rechenschaftspflicht und gemeinsamer Verantwortung, Transparenz und Zusammenarbeit innerhalb des internationalen Systems und mit seinen Regeln und Normen führen.

Um dies zu erreichen, werden wir mit Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt und allen Interessengruppen zusammenarbeiten, einschließlich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors. Wir sind davon überzeugt, dass es unsere Verantwortung als Führer von Nationen und internationalen Institutionen ist, sicherzustellen, dass die Welt die Lehren aus der Covid-19-Pandemie zieht.

In einer Zeit, in der Covid-19 unsere Schwächen und Spaltungen ausgenutzt hat, müssen wir diese Chance ergreifen und als globale Gemeinschaft zu einer friedlichen Zusammenarbeit zusammenkommen, die über diese Krise hinausgeht. Der Aufbau unserer Kapazitäten und Systeme, um dies zu tun, wird Zeit brauchen und erfordert ein nachhaltiges politisches, finanzielles und gesellschaftliches Engagement über viele Jahre hinweg.

Unsere Solidarität bei der Sicherstellung, dass die Welt besser vorbereitet ist, wird unser Vermächtnis sein, das unsere Kinder und Enkelkinder schützt und die Auswirkungen künftiger Pandemien auf unsere Volkswirtschaften und unsere Gesellschaften minimiert. Pandemievorsorge braucht globale Führung für ein globales Gesundheitssystem, das fit für dieses Jahrtausend ist. Um diese Verpflichtung in die Tat umzusetzen, müssen wir uns von Solidarität, Fairness, Transparenz, Inklusivität und Gerechtigkeit leiten lassen.‘