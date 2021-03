Neue Erkenntnisse: Der Covid-19-Impfstoff verursacht tödliches Blutgerinnsel

Mit Stand vom 16. März 2021 hatten 19 europäische Länder sowie Thailand den Einsatz des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca ganz oder teilweise ausgesetzt, nachdem Berichte über tödliche Blutgerinnsel aufgetreten waren

Ärzte des Osloer Universitätskrankenhauses haben bekannt gegeben, dass die Blutgerinnsel, die drei Empfänger des AstraZeneca-Impfstoffs erlitten, tatsächlich durch den Impfstoff verursacht wurden

Laut Professor Pål Andre Holme, Chefarzt am Osloer Universitätskrankenhaus, „kann nichts anderes als der Impfstoff erklären, warum diese Personen diese Immunreaktion hatten“

Bis zum 22. März 2021 hatte die norwegische Arzneimittelbehörde Berichte über zwei weitere tödliche Blutgerinnsel nach der Impfung erhalten. Die Agentur sagte, sie „kann nicht ausschließen, dass diese Fälle einen Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff haben könnten“

Die deutschen Ermittler glauben, dass die Blutgerinnsel auf eine Immunantwort zurückzuführen sind, die durch die Aktivierung von Blutplättchen Thrombosen (Blutgerinnsel) auslöst. Die Auswirkungen ähneln der Heparin-induzierten Thrombozytopenie Typ 2, bei der in Verbindung mit Heparin Antikörper gegen einen Proteinkomplex gebildet werden, die wiederum auf einen Rezeptor auf den Blutplättchen reagieren

Mit Stand vom 16. März 2021 hatten 19 europäische Länder sowie Thailand die Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca ganz oder teilweise ausgesetzt, nachdem Berichte über tödliche Blutgerinnsel aufgetreten waren. Am 2. März 2021 berichtete The Defender über Daten aus Großbritannien, die zeigen, dass der Impfstoff von AstraZeneca für 77 % mehr unerwünschte Ereignisse und 25 % mehr Todesfälle verantwortlich war als der Impfstoff von Pfizer, der in den USA mit der Mehrheit der Todesfälle im Vaccine Adverse Reporting System (VAERS) in Verbindung gebracht wurde.

Der Impfstoff von AstraZeneca hat in Europa eine Notfallzulassung erhalten, nicht aber in den USA, wo die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson erhältlich sind. Im Gegensatz zu den Impfstoffen von Moderna und Pfizer verwenden die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson einen viralen Vektor, um doppelsträngige DNA für das SARS-CoV-2-Spike-Protein in Ihre Zellen zu bringen.

Business Insider hat eine Vergleichstabelle der vier Impfstoffe – Moderna, Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson – erstellt, die derzeit in den USA und Europa erhältlich sind.

Norwegen verbindet tödliche Blutgerinnsel mit AstraZeneca-Impfstoff

Während bisher praktisch alle Todesfälle nach Impfungen als Zufall abgetan wurden, selbst wenn sie bei gesunden Menschen in ihren 20ern und 30ern auftraten, haben Ärzte des Osloer Universitätskrankenhauses jetzt bekannt gegeben, dass die Blutgerinnungsstörungen, die bei einigen Empfängern des AstraZeneca-Impfstoffs auftraten, tatsächlich durch den Impfstoff verursacht wurden.

Wir haben den Grund. Nichts anderes als der Impfstoff kann erklären, warum diese Personen diese Immunantwort hatten. ~ Professor Pål Andre Holme, Universitätsklinik Oslo

In einem Artikel vom 18. März 2021 in Science Norway heißt es u. a.:

„‚Unsere Theorie, dass es sich um eine starke Immunantwort handelt, die höchstwahrscheinlich durch den Impfstoff ausgelöst wurde, hat sich bestätigt‘, sagt Professor und Chefarzt Pål Andre Holme. Drei norwegische Gesundheitsarbeiter unter 50 Jahren wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Einer ist tot …

‚In Zusammenarbeit mit Fachleuten der Universitätsklinik Nordnorwegen HF haben wir spezifische Antikörper gegen Blutplättchen gefunden, die diese Reaktionen hervorrufen können und die wir auch aus anderen Bereichen der Medizin kennen, dann aber mit Medikamenten als Ursache der Reaktion‘, erklärt der Chefarzt …

Auf die Frage, warum er in dem Zitat ‚höchstwahrscheinlich‘ sagt, antwortet Holme selbstbewusst, dass man den Grund für diese seltenen Fälle von Blutgerinnseln gefunden habe.

Wir haben den Grund. Nichts außer dem Impfstoff kann erklären, warum diese Personen diese Immunreaktion hatten“, sagt er. Die norwegische Zeitung VG fragt auch, woher Holme wissen kann, dass die Immunreaktion nicht durch etwas anderes als den Impfstoff verursacht wurde.

Es gibt nichts in der Krankengeschichte dieser Personen, das eine so starke Immunreaktion hervorrufen könnte. Ich bin zuversichtlich, dass die Antikörper, die wir gefunden haben, die Ursache sind, und ich sehe keine andere Erklärung, als dass es der Impfstoff ist, der sie auslöst“, antwortet er.

Die drei Mitarbeiter des Gesundheitswesens berichteten über akute Schmerzen, Blutungen, niedrige Thrombozytenzahlen und es wurde festgestellt, dass sie Blutgerinnsel an „ungewöhnlichen Stellen“ hatten, wie z.B. in ihrem Magen und im Gehirn. Später am selben Tag, 18. März 2021, entschied die Europäische Arzneimittelagentur, dass der Impfstoff von AstraZeneca „sicher und wirksam ist, trotz einiger Bedenken über mögliche Nebenwirkungen“, berichtete CNBC, und dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen.

In der Zwischenzeit, am 22. März 2021, berichtete Norway Today, dass die norwegische Arzneimittelbehörde zwei neue Berichte über Blutgerinnsel mit tödlichen Folgen nach einer Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff erhalten hatte. In einer Pressemitteilung erklärte die Behörde, dass „die norwegische Arzneimittelbehörde nicht ausschließen kann, dass diese Fälle mit dem AstraZeneca-Impfstoff in Verbindung stehen könnten“. Eines der beiden Opfer war ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

Deutsche Experten wiegen ein

Ein deutscher Spektrum-Artikel vom 19. März 2021 gibt einen Überblick über vorläufige Ergebnisse deutscher Ermittler, die den Erkenntnissen von Holme in Norwegen weiteres Gewicht verleihen. Darin heißt es unter anderem:

Hinter den Auswirkungen der ausgesetzten Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff steckte vermutlich eine besondere Immunreaktion, die Blutplättchen aktiviert und so Thrombosen auslöst. Zu diesem vorläufigen Ergebnis kommt eine Arbeitsgruppe um Andreas Greinacher von der Uniklinik Greifswald.

Der Effekt entspricht in vielen Details einer heparininduzierten Thrombozytopenie (HIT) vom Typ 2, bei der sich im Zusammenhang mit Heparin Antikörper gegen einen Proteinkomplex bilden, die wiederum einen Rezeptor auf den Blutplättchen ansprechen.

Das Team wies im Blut von vier Patienten mit Sinusvenenthrombose die Ähnlichkeit mit HIT nach. Offenbar bilden sich Antikörper gegen einen Komplex aus Heparin und dem Signalmolekül PF4, die wiederum mit dem Rezeptor CD32 der Thrombozyten interagieren und sie so aktivieren.

Dadurch wird die Gerinnungskaskade ausgelöst, die zur Thrombose führt. Die Antikörper, die bei den geimpften Personen gebildet wurden, waren denen bei der HIT sehr ähnlich, sagte Greinacher auf einer Pressekonferenz. Bislang ist aber noch unklar, woher diese Antikörper kommen, ob sie sich gegen das Impfvirus oder das Spike-Antigen bilden oder vielleicht gegen einen Faktor, der nur an der Immunantwort beteiligt ist.“

Laut Greinacher haben Menschen mit einer Vorgeschichte von Thrombose aufgrund des Schädigungsmechanismus wahrscheinlich kein höheres Risiko für Komplikationen durch den Impfstoff. Er weist auch darauf hin, dass es eine Behandlung gegen HIT gibt, die nach Ansicht des Teams „auch im Falle der vermuteten Impfnebenwirkung wirken sollte.“

Spektrum berichtet, dass die Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung aufgrund dieser Ergebnisse vorschlägt, dass geimpfte Personen, die am fünften Tag nach der Impfung und danach eine Thrombose oder neurologische Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen oder Sehstörungen haben, auf HIT Typ 2 getestet werden sollten.

Der HIT-Typ-2-Test weist Antikörper gegen den Heparin-Komplex nach. Bei positivem Ergebnis empfiehlt die Gesellschaft die Verabreichung von intravenösem Immunglobulin G, um die Aktivierung von CD32 zu verhindern und den Mechanismus zu unterbrechen, der zur Thrombose führt.

AstraZeneca-Wirksamkeitsdaten werden angezweifelt

Am 22. März 2021 gab AstraZeneca bekannt, dass die Phase-3-Studie in den USA gezeigt hat, dass der Impfstoff zu 79 % wirksam war, um symptomatische Fälle von COVID-19 zu verhindern, und zu 100 % wirksam gegen schwere oder kritische Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte, ohne ein erhöhtes Risiko für unerwünschte Wirkungen im Vergleich zu Placebo.

Laut The Associated Press zeigten Teilergebnisse aus Studien in Großbritannien, Brasilien und Südafrika – wo ein „Herstellungsfehler“ dazu geführt hatte, dass einige Teilnehmer nur die Hälfte ihrer ersten Dosis erhielten -, dass der Impfstoff zu 70 % wirksam war.

Die AP zitiert weiter eine Reihe von Personen, die sagten, dass die US-Ergebnisse die Bedenken gegen den Impfstoff von AstraZeneca zerstreuen sollten.

Dieses Narrativ brach bereits am nächsten Tag, dem 23. März 2021, auseinander, als das U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) gleich am Morgen eine Erklärung herausgab, in der es hieß, das Data and Safety Monitoring Board (DSMB) habe mitgeteilt, dass die Daten von AstraZeneca möglicherweise veraltete Informationen“ enthielten, die Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffs aufkommen ließen. Wie von The Defender berichtet:

„Insbesondere hat AstraZeneca es versäumt, in seinen jüngsten Daten wichtige Informationen anzugeben, wie z.B. die Anzahl der Studienteilnehmer, die eine ’schwere COVID‘ entwickelten. AstraZeneca-Präsident Ruud Dobber sagte während eines Interviews in der Squawk Box von CNBC, dass die Zahl ‚5‘ sei, kurz nachdem die Daten veröffentlicht wurden.“

„Wir fordern das Unternehmen auf, mit dem DSMB zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeitsdaten zu überprüfen und sicherzustellen, dass die genauesten, aktuellsten Wirksamkeitsdaten so schnell wie möglich veröffentlicht werden“, sagte das NIAID in seiner Stellungnahme.

Dr. Anthony Fauci, der Leiter des NIAID und einer der von der AP zitierten Personen, die sagten, dass die US-Studie die Bedenken ausräumen sollte, ging in die Defensive und sagte: „Dies ist wirklich das, was man einen unbeabsichtigten Fehler nennt, denn Tatsache ist, dass dies sehr wahrscheinlich ein sehr guter Impfstoff ist. Wenn man sich die Daten ansieht, sind sie wirklich sehr gut, aber als sie es in die Pressemitteilung geschrieben haben, war es nicht ganz korrekt.

AstraZeneca antwortete, dass die Daten auf einer „vorspezifizierten Zwischenanalyse mit einem Daten-Cut-off“ vom 17. Februar 2021 basierten und versprach, weitere Daten mit dem unabhängigen Prüfungsausschuss zu teilen.

In einem Tweet bezeichnete Francois Balloux, Professor und Direktor des UCL Genetics Institute, die Erklärung des NIAID als „höchst ungewöhnlich“ und merkte an, dass sie „nahe daran ist, Oxford/AZ zu beschuldigen, einige ihrer Studienergebnisse vorsätzlich falsch dargestellt zu haben“.

Stephen Evans, Professor für Pharmakoepidemiologie an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, bezeichnete die Erklärung des NIAID als „beispiellos“, da das DSMB zwar „manchmal nicht mit den Forschern über die Ergebnisse von Impfstoffstudien übereinstimmt“, dies aber typischerweise „unter vier Augen“ und nicht öffentlich tut.

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass AstraZeneca wegen seines Umgangs mit Daten angefochten wird. Wie von The Defender berichtet:

Die Art und Weise, wie sie mit ihren Daten umgegangen sind, hat sich AstraZeneca im Grunde selbst in den Fuß geschossen“, sagte Julian Tang, ein Virologe an der Universität von Leicester, noch bevor das jüngste Problem auftauchte.

AstraZeneca hat seit den ersten in Großbritannien veröffentlichten Daten, die angeblich zeigten, dass der Impfstoff zu 70 % wirksam ist, Kritik an seinen Studien geübt. Dabei wurde ein Herstellungsfehler nicht berücksichtigt und es wurden nicht genügend Teilnehmer über 65 Jahre einbezogen, um die Wirksamkeit bei älteren Patienten zu bestimmen …“

Mit Vollgas vorwärts trotz Risiken

Trotz Bedenken über den falschen Umgang mit Daten und zwei unabhängigen Untersuchungen, die einen Mechanismus der Schädigung gefunden haben, sagen die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Arzneimittelagentur, dass der Impfstoff von AstraZeneca in Ordnung ist und fordern die Länder auf, ihn weiter zu verwenden.

Am 18. März 2021 gab die EMA in einer Pressemitteilung grünes Licht für den AstraZeneca-Impfstoff, obwohl sie zugab, dass er mit „sehr seltenen Fällen von Blutgerinnseln in Verbindung mit Thrombozytopenie, d.h. einer niedrigen Anzahl von Blutplättchen“ in Verbindung gebracht wird. Die Rechtfertigung ist wie immer, dass die Vorteile die Risiken überwiegen.

Aber tun sie das? Was genau sind die Vorteile? Man kann sich immer noch mit dem Virus infizieren. Sie können das Virus immer noch verbreiten. Alles, was es zu tun verspricht, ist, Ihre Symptome zu lindern, wenn Sie infiziert sind. Sicher, die Idee ist, dass man durch die Linderung der Symptome das Risiko eines Krankenhausaufenthalts und des Todes verringert, aber die Linderung der Symptome ist nicht das, was ein Impfstoff bewirken soll. Ein Impfstoff soll Sie immun gegen die betreffende Krankheit machen, und das tut keiner der COVID-19-Impfstoffe.

Ich habe dies in früheren Artikeln diskutiert, darunter „COVID-19 mRNA Shots Are Legally Not Vaccines“, „COVID-19 ‚Vaccines‘ Are Gene Therapy“ und „How COVID-19 ‚Vaccines‘ May Destroy the Lives of Millions“.

Darüber hinaus ist COVID-19 nur für sehr alte Menschen und Menschen mit zwei oder mehr Krankheiten ein ernsthaftes Risiko. Für den Rest ist die Letalität gleichzusetzen mit der gewöhnlichen Grippe. Sie mag sich in Bezug auf Symptome und Komplikationen unterscheiden, aber die tatsächliche Letalität ist in etwa die gleiche.

Daten haben gezeigt, dass die Gesamttodesrate bei nicht-institutionalisierten Infektionen für alle Altersgruppen bei 0,26 % liegt. Wenn Sie unter 40 Jahre alt sind, liegt Ihr Risiko, an COVID-19 zu sterben, wenn Sie sich infizieren, bei nur 0,01 %.

In der Zwischenzeit wird der COVID-19-Impfstoff an Babys getestet, auch wenn die Zahl der Todesopfer steigt“ angegeben, liegt die Letalitätsrate von COVID-19-Impfstoffen zwischen 0,0024% und 0,0028%, und dies setzt voraus, dass alle Todesfälle dem unerwünschten Ereignis des Impfstoffs gemeldet werden Reporting System (VAERS), was zweifelhaft ist.

Der Hauptunterschied zwischen einer Schädigung oder Tötung durch COVID-19 und einer Schädigung oder Tötung durch den Impfstoff ist, dass die Krankheit diejenigen tötet, die alt, krank und gebrechlich sind, während Berichte zeigen, dass der Impfstoff junge und gesunde Menschen tötet. Aus meiner Sicht ist das Argument, dass der Nutzen des Impfstoffs die Risiken überwiegt, einfach nicht stichhaltig.

Nebenwirkungen 3X häufiger bei bereits Infizierten

Forscher des King’s College haben herausgefunden, dass Menschen, die bereits an COVID erkrankt sind, dreimal häufiger Nebenwirkungen des Impfstoffs erleiden als Menschen, die dem Virus noch nicht ausgesetzt waren, und dies scheint sowohl für die mRNA- als auch für die DNA-Version des Impfstoffs zu gelten.

Sie entnahmen diese Informationen der ZOE-App der Hochschule, die mehr als 700.000 Impfungen aufgezeichnet hat. Nach diesen Daten berichteten 35,7 % derjenigen, die den Pfizer-Impfstoff erhielten und zuvor infiziert waren, über Nebenwirkungen, verglichen mit nur 12,2 % derjenigen, die zuvor nicht infiziert waren.

Bei dem Impfstoff von AstraZeneca hatten 52,7 % der zuvor Infizierten Nebenwirkungen, verglichen mit 31,9 % derjenigen, die zuvor nicht infiziert waren.

Während The Telegraph dies als vorteilhafte Sache berichtet und sagt: „Schwerere Nebenwirkungen sind oft ein Zeichen für eine bessere Immunität, und neue Forschungen legen nahe, dass nur eine Dosis des Impfstoffs eine ähnliche schützende Wirkung hat wie zwei Dosen bei Menschen, die eine frühere Infektion hatten“, widersprechen einige Experten vehement.

Richtiges Timing kann einige Impfstoff-Risiken eliminieren

Im Januar 2021 schickte Dr. Hooman Noorchashm, ein Herzchirurg und Patientenfürsprecher, einen öffentlichen Brief an den Beauftragten der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA, in dem er auf die Risiken der Impfung von Personen hinwies, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren oder die eine aktive SARS-CoV-2-Infektion haben.

Er forderte die FDA auf, ein Vorscreening auf SARS-CoV-2-Virusproteine vorzuschreiben, um das Risiko von Verletzungen und Todesfällen nach der Impfung zu verringern, da der Impfstoff bei Personen, die bereits mit dem Virus infiziert sind, eine unerwünschte Immunreaktion auslösen kann.

Fox TV-Moderator Tucker Carlson interviewte ihn kürzlich auch zu diesen Risiken. In diesem Interview, sagte Noorchashm :

„Ich denke, es ist ein dramatischer Fehler seitens der Gesundheitsbehörden, zu versuchen, diesen Impfstoff in ein Einheits-Paradigma zu packen … Wir nehmen dieses Problem, das wir mit der COVID-19-Pandemie haben, wo ein halbes Prozent der Bevölkerung anfällig für den Tod ist, und verschlimmern es, indem wir völlig vermeidbare Schäden verursachen, indem wir Menschen impfen, die bereits infiziert sind …

Das Signal ist ohrenbetäubend, die Menschen, die Komplikationen oder unerwünschte Ereignisse haben, sind die Menschen, die kürzlich oder aktuell oder früher [mit COVID] infiziert wurden. Ich glaube nicht, dass wir das ignorieren können.“

In einer E-Mail-Antwort an The Defender erläuterte Noorchashm seine Bedenken und sagte:

„Virale Antigene persistieren im Gewebe der natürlich Infizierten für Monate. Wenn der Impfstoff zu früh nach einer natürlichen Infektion eingesetzt wird, oder schlimmer noch während einer aktiven Infektion, aktiviert der Impfstoff eine starke Immunantwort, die das Gewebe angreift, in dem die natürlichen viralen Antigene persistieren. Dies, so vermute ich, ist die Ursache für die hohe Anzahl von unerwünschten Ereignissen und wahrscheinlich Todesfällen, die wir bei den kürzlich Infizierten nach der Impfung beobachten.“

Noorchashm drängt nun auf die Durchführung einer Screening-Kampagne vor der Impfung (#ScreenB4Vaccine), bei der mittels PCR- oder Antigen-Schnelltest festgestellt wird, ob die Person eine aktive Infektion hat, und mit einem IgG-Antikörpertest, ob eine frühere Infektion vorliegt.

Wenn einer der beiden Tests positiv ist, empfiehlt er, die Impfung für mindestens drei bis sechs Monate zu verschieben, damit die IgG-Werte abklingen können. Zu diesem Zeitpunkt empfiehlt er, Ihren IgG-Spiegel im Blut zu testen und diesen als Richtwert zu verwenden, um den Zeitpunkt der Impfung zu bestimmen. Wie von The Defender berichtet:

„Noorchashm sagte Carlson, dass er fälschlicherweise beschuldigt wurde, Impfstoff-Zögerlichkeit zu schüren, wenn genau das Gegenteil der Fall ist – wenn Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens wollen, dass die Menschen den Impfstoffen vertrauen, müssen sie alles tun, um Situationen zu vermeiden, in denen die Impfstoffe tatsächlich Schaden anrichten können.

Die Menschen sind nicht dumm“, sagte Noorchashm. Wenn man ihnen erklärt, wie der Impfstoff funktioniert, und ihnen die Informationen gibt, wie sie sich schützen können, dann kann man Vertrauen aufbauen.“

Quellen: