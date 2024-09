Schocknachrichten zum Golfstrom: US-Spitzenwissenschaftler stellen fest, dass die Strömung in den vergangenen 40 Jahren nicht zusammengebrochen, sondern “bemerkenswert stabil” ist

Letztes Jahr berichtete Georgina Rannard von der BBC, dass “Wissenschaftler sagen”, dass ein sich abschwächender Golfstrom bereits in diesem Jahr zusammenbrechen könnte, was katastrophale Veränderungen des Wetters in der nördlichen Hemisphäre mit sich bringen würde. Das ist natürlich routinemäßige Panikmache von der BBC, die Net Zero fördert, und diese “Kipppunkt”-Angst ist unter Alarmisten üblich. Schließlich kennt jeder den dystopischen Hollywood-Blockbuster The Day After Tomorrow von 2004. Die meisten von uns werden sterben” ist ein toller Knüller, nur schade um die Fakten. Bahnbrechende neue Arbeiten von Wissenschaftlern der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) haben ergeben, dass der riesige Strom tropischen Wassers durch die Straße von Florida seit über 40 Jahren “bemerkenswert stabil” geblieben ist.

Der Floridastrom ist eine Schlüsselkomponente des Golfstroms, der ein wichtiger Teil der atlantischen meridionalen Umwälzzirkulation (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) ist. Diese Strömung fließt nach Norden und erhöht die Temperaturen in den höheren Breitengraden um bis zu 10°C. Zwischen der Halbinsel Florida, Kuba und den Bahamas fließt warmes tropisches Wasser mit einer Geschwindigkeit von bis zu sieben Kilometern pro Stunde und liefert den größten Teil der Wärme, die von der AMOC nach Norden transportiert wird. In dem Papier wird darauf hingewiesen, dass in mehreren neueren Studien ein möglicher Rückgang der Strömung zu Spekulationen über einen Zusammenbruch des Golfstroms und der AMOC genutzt wurde. So wurden wissenschaftliche Clickbait-Artikel, die sich auf Computermodelle stützen, von den Mainstream-Medien und Politikern aufgegriffen, um die Angst vor einer Golfstromkatastrophe zu schüren.

Unter Verwendung von Daten, die aus bewegungsbedingten Änderungen der Spannungen von Unterseekabeln abgeleitet wurden, und nach Bereinigung von Fehlern, die durch die Verarbeitung geomagnetischer Daten in der Vergangenheit verursacht wurden, erklären die NOAA-Wissenschaftler, dass ihr neuer 40-Jahres-Rekord die zuvor gemachten Behauptungen über den statistisch signifikanten Rückgang des Florida-Stroms “infrage stellt”. Die angesehene Klimaforscherin Judith Curry hat das neue Papier des US-Wetterdienstes als “wichtig” bezeichnet und festgestellt, dass die AMOC nicht schwächer wird, obwohl sie als Kipppunkt des Klimas angepriesen wird.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Mainstream-Medien dieses Papier anrühren werden, da es einen Großteil ihrer Angstmacherei über den Golfstrom in den Schatten stellt. Die Aufregung des letzten Jahres, die auf einen bevorstehenden Kollaps hindeutete, wurde durch ein Papier von Peter Ditlevsen von der Universität Kopenhagen verursacht, der dem ständig besorgten Guardian sagte, dass “wir sehr besorgt sein sollten”. Der Panikmacher Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagte, das Ditlevsen-Papier sei ein weiterer “Beweis” dafür, dass der Zusammenbruch der AMOC “viel näher ist, als wir dachten”. Wir können nicht ausschließen, dass der Kipppunkt in den nächsten ein oder zwei Jahrzehnten überschritten wird, fügte er hinzu.

NOAA-Wissenschaftler stellen fest, dass die meisten Klimamodelle eine Abnahme der aktuellen AMOC-Stärke um 34-45% in weniger als 80 Jahren vorhersagen. Eine Reihe von “Proxy”-Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass sich die AMOC bereits über einen Zeitraum von 100 Jahren verlangsamt haben könnte. Die Ergebnisse von Ditlevsen wurden kritisiert, und in einer späteren Veröffentlichung wurde festgestellt, dass die Unsicherheiten, insbesondere bei den Daten zur Meeresoberflächentemperatur, zu groß sind, um einen Wendepunkt für die AMOC vorherzusagen. Die Unzuverlässigkeit der Klimamodelle ist so groß, dass der Kipppunkt zwischen jetzt und unendlich liegen könnte. Es hängt wohl alles davon ab, was in das Modell eingegeben wird. Aber was auch immer in das Modell eingegeben wird, es scheint fast garantiert, dass unhinterfragte Aktivisten in den Mainstream-Medien jede angstmachende Botschaft an eine breitere Öffentlichkeit weitergeben werden.

In Bezug auf die jüngste Kontroverse stellen die NOAA-Wissenschaftler fest, dass die Fähigkeit temperaturbasierter Indizes zur Darstellung der AMOC infrage gestellt wurde. Der jüngste Rückgang der Meeresoberflächentemperaturen im subpolaren Nordatlantik wird oft als Anzeichen für eine Verlangsamung der AMOC gewertet, aber die Wissenschaftler vermuten, dass dies “größtenteils durch die Atmosphäre allein verursacht sein könnte, ohne dass sich die Ozeanzirkulation ändert”. Weiter oben im Golfstrom, zwischen New Jersey und den Bermudas, stellen die NOAAS-Autoren fest, dass direkte Messungen aus dem Jahr 1992 die Vermutung einer deutlichen Verlangsamung der AMOC nicht bestätigen. Obwohl die hydrografischen Daten spärlich sind, wurde “keine signifikante Abschwächung der AMOC festgestellt”.

Die Schwankungen der AMOC sind in der Wissenschaft heftig umstritten. Ein Großteil der Forschung zu dieser wichtigen ozeanischen Zirkulation ist noch neu und es gibt noch viel zu lernen. Die NOAA-Autoren weisen darauf hin, dass die Untersuchung der Variabilität des Florida-Stroms “besonders wichtig ist, um Veränderungen im Klimasystem der Erde zu erkennen und besser zu verstehen und um regionale Schwankungen des Wetters, des Meeresspiegels und der Ökosysteme zu interpretieren”.

Aber allzu oft sehen wir, wie die “etablierte” Wissenschaft – eine schädliche Abneigung, alle anderen als die vom Menschen verursachten Klimaschwankungen in Betracht zu ziehen – viele dieser Bemühungen zunichte macht. Schwarze Listen” von Klimaskeptikern werden erstellt, Akademiker verlieren ihre Karriere und Geld- und Gefängnisstrafen werden für diejenigen gefordert, die sich nicht an die offizielle Linie halten. Die Mainstream-Medien scheinen sich nur für lächerliche Science-Fiction-Vorhersagen über das bevorstehende Versiegen des Golfstroms zu interessieren. Das macht Schlagzeilen, es ist leicht, wenn man es sich leisten kann, und es passt in eine vereinbarte politische Erzählung. Wie das mehrjährige Rekordwachstum der Korallen am Great Barrier Reef, die zyklischen Schwankungen des arktischen Meereises, die offensichtlichen Verfälschungen vieler Temperaturmessungen und die erstaunliche CO2-“Ergrünung” des Planeten werden die Lügen durch das Weglassen offensichtlicher, leicht zugänglicher und wichtiger Fakten verbreitet.

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic.