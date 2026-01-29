„Schöne neue Welt“: Eugenik-Tool einer IVF-Firma erlaubt Paaren, das „beste“ Baby auszuwählen – der Rest wird entsorgt

Die Technologie von Nucleus IVF+ soll es Paaren ermöglichen, ein Baby zu „optimieren“, das intelligenter, größer und gesünder ist als seine embryonalen Geschwister, die entsorgt werden. Mit anderen Worten: Es handelt sich um Eugenik.

„Wähl dein Baby.“ Diese Aufforderung richtet sich nun nicht mehr nur an kleine Mädchen, die ihre Babypuppe aussuchen, oder an „Sims“-Spieler. Sie ist heute das Lockmittel für reale Paare, die versuchen, mithilfe der In-vitro-Fertilisation (IVF) ein Kind zu bekommen – angeboten von der Firma Nucleus IVF+, die genau diese verstörende Einladung für ihre Marketingkampagne und ihre URL gewählt hat: www.pickyourbaby.com.

Paare, die sich bei Nucleus IVF+ anmelden, erhalten ein elektronisches „Menü“ mit bis zu 20 Embryonen, die sie gezeugt haben. Sie können dabei das Geschlecht jedes Babys einsehen, die voraussichtliche Haar- und Augenfarbe sowie Prognosen zu Körpergröße und IQ und das Risiko für verschiedene Krankheiten. Das Unternehmen weist darauf hin, dass all diese Merkmale nur in Wahrscheinlichkeiten angegeben werden – Garantien könne man nicht geben.

Der Prozess erlaubt es dennoch, die Chancen auf ein „ideales“ Kind zu maximieren. Die Technologie geht weit über das herkömmliche IVF-Krankheitsscreening hinaus, da sie nicht nur schwere und tödliche Krankheiten betrachtet, sondern auch „gewöhnlichere“ Probleme wie das Risiko für Bluthochdruck, Diabetes, Prostatakrebs und sogar männlichen Haarausfall.

Every parent wants to give their children more than they had. For the first time in human history, Nucleus adds a new tool to that commitment.



Um das „Warum“ hinter diesem Tool zu erklären, beschrieb Firmengründer Kian Sadeghi die Wünsche von Eltern für ihre Kinder:

„Sie wollen, dass wir Sport treiben, und sie wollen, dass wir auf die beste Schule gehen. Sie wollen, dass wir gut ausgebildet sind. Sie wollen, dass wir gedeihen. Das Leben, denke ich, hört als Elternteil nicht einfach bei ‚Ich will, dass mein Kind gesund ist‘ auf“, sagte Sadeghi im Dezember gegenüber CBS News.

Die U-Bahnen von New York City wurden kürzlich mit Werbeanzeigen für Nucleus IVF+ zugepflastert, die potenzielle Kunden mit dem Hinweis locken, dass „IQ zu 50 % genetisch“ sei, „Körpergröße zu 80 % genetisch“ sei, und mit dem Versprechen, ein „gesünderes Baby“ zu bekommen – oder einfach „dein bestes Baby“.

Eine „Schöne neue Welt“ rückt unheimlich nahe.

Natürlich beinhaltet IVF bereits schwerwiegend unmoralische Praktiken, nicht zuletzt die absichtliche Tötung „überschüssiger“ Embryonen. Sobald man sein „bestes Baby“ ausgewählt hat (so der eigene Marketingbegriff von Nucleus), werden die übrigen embryonalen Babys wie Müll entsorgt, wie es in der IVF-Praxis üblich ist. Das ist an sich bereits objektiv böse und dystopisch. „Wähl dein Baby“ ist somit ein orwellscher Euphemismus für die Auswahl der genetisch „Geeigneten“ und die Tötung des restlichen eigenen Nachwuchses.

Was Nucleus IVF unterscheidet, ist, dass es durch seine klare Praxis der Eugenik ein weiteres schwerwiegendes ethisches Problem hinzufügt. Sadeghi hat Nucleus IVF+ gegen diesen Vorwurf verteidigt und behauptet, es handle sich „in keiner Weise“ um Eugenik, da es im Kern darum gehe, Menschen mit Informationen zu befähigen, „die sie nutzen können, um ihrem Kind den besten Start ins Leben zu ermöglichen“. Er fügte hinzu: „Und ja, wenn Sie für Ihr Kind zwei Zentimeter größer wollen, drei Zentimeter größer, richtig, wenn Sie ein paar IQ-Punkte Unterschied wollen – absolut, nur zu, tun Sie das.“

Doch diese IVF-Praxis, bei der buchstäblich „weniger wünschenswerte“ embryonale Menschen getötet werden, um das nach den Maßstäben der Eltern „ideale“ Kind zu bevorzugen, ist per Definition eugenisch. Eugenik kann verschiedene Praktiken umfassen, darunter Abtreibung, selektive Zucht oder Sterilisation, doch all dies fällt unter den Oberbegriff von Eingriffen, die darauf abzielen, die „genetische Qualität“ von Menschen zu verbessern. Genau das tut Nucleus IVF+.

Nucleus IVF+ ist für Paare, die ohnehin eine Empfängnis mittels IVF anstreben, besonders verlockend, weil es harmlos erscheint. Die meisten ausgewählten Merkmale betreffen Krankheitsrisiken, sodass der Schwerpunkt scheinbar auf dem Wohlergehen des Kindes liegt. Eigenschaften wie IQ, Risikobereitschaft und Körpergröße werden unter dieser Rechtfertigung mitgeführt – die Anpassung eines dieser Faktoren soll ein Kind vermutlich besser stellen.

Die Technologie öffnet aus einem Grund die Tür zu noch größeren Problemen, den Sadeghi selbst formuliert hat. „Ich denke, die Leute werden das lesen und anfangen zu erkennen: ‚Wow, es ist jetzt eine Option, dass ich auswählen kann. Ich kann ein größeres, klügeres, gesünderes Baby haben‘“, sagte er.

Insbesondere wenn eine solche Technologie für alle Babys angeboten würde und nicht nur für jene, die durch IVF gezeugt wurden, könnte sie Eltern dazu konditionieren, den Wert ihrer Kinder in erster Linie anhand wünschenswerter genetischer Eigenschaften zu bemessen – oder diesen zumindest ein noch größeres Gewicht beizumessen, als sie es ohnehin schon tun.

Laut der Website von Nucleus werden künftig „vier von zehn Eltern“ in den USA das nutzen, was das Unternehmen „genetische Optimierung“ nennt, um die „Chancen ihres Kindes auf einen Platz an einer Spitzenuniversität“ zu verbessern. Wenn die Technologie zuverlässig ist und sich tatsächlich weitverbreitet, könnte dies zu einem Szenario wie in „Schöne neue Welt“ führen, in dem „sorgfältig ausgewählte“ und „natürliche“ Babys eine neue Klassenspaltung erzeugen.

„Ein Kind zu entwerfen, das im Laufe seines Lebens mit möglichst geringer Wahrscheinlichkeit Krankheiten entwickelt und daher eine höhere Lebenserwartung hat, ist der transhumanistische Traum einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der das Akzeptieren von Krankheit und Unvollkommenheit sinnlos erscheint“, erklärte das Europäische Institut für Bioethik.

Am schlimmsten ist, dass eugenische Abtreibung, die bereits bei Babys mit Down-Syndrom und anderen Krankheiten praktiziert wird, noch weiter zunehmen und sich auf Faktoren wie ein hohes Risiko für bestimmte Krankheiten oder eine Veranlagung zu Alkoholismus ausweiten könnte.

Aldous Huxley warnte vor einer „Schönen neuen Welt“, die durch genetische „Klassen“ geteilt ist. Sein Bruder Julian Huxley jedoch, ein glühender Eugeniker, der sich nach einem „transhumanistischen“ Menschen sehnte, hätte eine solche Welt vermutlich mit offenen Armen begrüßt. Für Julian Huxley wäre Nucleus IVF+ ein wahr gewordener Traum gewesen.