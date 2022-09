SCHÖNE NEUE WELT? Kreditkartenunternehmen verwenden speziellen Code, um Waffenkäufe zu verfolgen.

The Gateway Pundit hat bereits berichtet, dass der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, zusammen mit anderen gewählten Vertretern und staatlichen Rentenkassenverwaltern die großen Kreditkartenunternehmen aufgefordert haben, einen Waffencode für den Kauf von Schusswaffen und Munition einzuführen.

Beamte der Stadt New York und des Bundesstaates New York haben American Express, MasterCard und Visa gebeten, einen vierstelligen Händlerkategorie-Code (MCC) einzuführen, wie er auch für andere Einzelhandelskategorien verwendet wird, um verdächtiges Verhalten, wie z. B. Großeinkäufe von Schusswaffen, besser erkennen und melden zu können.

„Die Schaffung eines neuen Codes würde den Finanzinstituten helfen, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden, wie z. B. ungewöhnlich große Käufe von Schusswaffen oder Munition oder Käufe in mehreren Geschäften, die für kriminelle Zwecke genutzt werden könnten“, hieß es.

In der Pressemitteilung heißt es: „Die Kreditkartenunternehmen verwenden einen vierstelligen Händlerkategoriecode, um die Unternehmen nach den Arten der verkauften Waren und Dienstleistungen zu klassifizieren. Die Händlerkategorie-Codes werden von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) festgelegt. Einzigartige Händlerkategorie-Codes gibt es für Lebensmittelgeschäfte, Sportartikelgeschäfte, Fahrradläden und viele andere Einzelhändler – aber nicht für Waffen- und Munitionsgeschäfte“.

Am Freitag stimmte die Internationale Organisation für Normung – die Organisation, die für die Festlegung von Standards für Geschäftstransaktionen zuständig ist – für die Einführung eines „Händlerkategoriecodes“ für Waffenkäufe.

Damit können Banken, die Zahlungen von Waffenhändlern verarbeiten, den neuen Code den Waffengeschäften zuweisen.

Reuters berichtete:

Ein internationales Normungsgremium hat die Schaffung eines Händlercodes für Waffenhändler gebilligt, sagte eine Vertreterin am Freitag, nachdem Aktivisten darauf gedrängt hatten, dass dies helfen würde, verdächtige Waffenkäufe zu verfolgen.

Der Schritt wurde von Waffenverbänden kritisiert.

Sowohl die National Shooting Sports Foundation als auch das National Rifle Association Institute for Legislative Action haben die Entscheidung kritisiert.

Epoch Times berichtete:

Einige Gruppen haben die ISO-Zulassung kritisiert. Mark Oliva, Geschäftsführer für öffentliche Angelegenheiten bei der National Shooting Sports Foundation, einem US-Handelsverband für die Schusswaffenindustrie, sagte gegenüber The Center Square, dass die Erstellung des Codes „in seiner Prämisse fehlerhaft“ sei.

Lars Dalseide, ein Sprecher des National Rifle Association Institute for Legislative Action (NRA-ILA), dem Lobbying-Arm der Waffenrechtsorganisation NRA, erklärte gegenüber The Center Square: „Die Unterstellung, dass der Kauf von Schusswaffen verdächtig sei, zeigt die offensichtliche Voreingenommenheit dieser Generalstaatsanwälte gegenüber jedem, der ein verfassungsmäßiges Grundrecht in Anspruch nimmt.

„Die Schaffung spezifischer Kreditkartencodes für Schusswaffen legt den Grundstein für eine De-facto-Registrierung von Schusswaffen. Etwas anderes zu behaupten ist entweder kurzsichtig oder irreführend“, fügte Dalseide hinzu. „Die wahre Travestie ist, dass die New Yorker und Kalifornier weiterhin mit Gewaltverbrechern konfrontiert werden, die dank der rücksichtslosen Politik der beiden Generalstaatsanwälte gegen das Verbrechen auf die Straße zurückgedrängt wurden.“