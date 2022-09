Anmerkung: Wir haben einige Mails von Lesern erhalten, dass dieser Artikel (Putins Gesandter in Wladiwostok: „Der Westen will die Weltbevölkerung auf 1 Milliarde reduzieren“. ) Fake sei oder irreführend dargestellt wurde. Die Quelle ist hier zu finden.

Es ist schwierig, was über diese Aussage im Internet zu finden. Dennoch konnten wir anhand von russischen Suchmaschinen nachfolgenden Text finden.

Hier nun noch ein Artikel aus Russland:

Angelsachsen schaffen Unfruchtbarkeitsvirus: Russischer Spitzenbeamter erzählt Studenten von der „goldenen Milliarde“ (Video)

Zuvor hatte Russland erklärt, die Ukraine habe angeblich bei dem türkischen Hersteller von Bajraktars angefragt, ob die Drohnen mit Systemen zur Besprühung mit Biowaffen ausgerüstet werden könnten.

In Polen wurde ein weiterer Artikel gefunden, die darüber berichtetet. Danke an den Einsender.

Einem ehemaligen Abgeordneten der Staatsduma der Russischen Föderation zufolge wollen die „Angelsachsen“ die Bevölkerung des Planeten Erde reduzieren. Um dies zu erreichen, sollen westliche Biolabors an einem Unfruchtbarkeitsvirus arbeiten, damit einer von drei Einwohnern Russlands überleben kann und der Rest stirbt, so der Beamte.

Grigorij Kuranow, stellvertretender Bevollmächtigter des Präsidenten der Russischen Föderation im Föderationskreis Fernost, erzählte Schülern und Studenten von der Theorie der „goldenen Milliarde“.

Wissenschaftler im Westen haben errechnet, dass es für ein optimales Leben auf der Erde notwendig ist, die Erdbevölkerung auf 1 Milliarde Einwohner zu reduzieren. Von diesen sollen 200 Millionen als Elite und 800 Millionen als Diener leben. Um dies zu erreichen, hat der Westen ein neues Wertesystem erfunden. Neben künstlich herbeigeführten Epidemien fordern sie auch die Reduzierung der Weltbevölkerung durch gleichgeschlechtliche Ehen und die Ablehnung der traditionellen Familie. Sie propagieren die Idee: „Warum zum Teufel benötigst du eine Familie?“ Meine Kollegen glauben, dass es nach COVID-19 ein Unfruchtbarkeitsvirus geben wird. Ziel ist es, die Weltbevölkerung auf eine „goldene Milliarde“ zu reduzieren“, sagte Kuranow in einer Rede vor Studierenden und Schulkindern.

Der Politiker fügte hinzu, dass in Russland 150 Millionen Menschen leben. Laut Kuranow ist es das Ziel des Westens, diese Zahl um das Dreifache zu reduzieren.

50 Millionen Russen. Nach Ansicht des Westens reicht diese Zahl aus, um in der Russischen Föderation Mineralien abzubauen und in gefährlichen Industrien zu arbeiten, so Kuranow.