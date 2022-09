Die Angelsachsen wollen die Weltbevölkerung auf eine Milliarde Menschen reduzieren. Das sagte Grigori Kuranow, Putins stellvertretender Gesandter für die Region Fernost, auf dem jährlichen Ostwirtschaftsforum in Wladiwostok.

Um dies zu erreichen, schaffe der Westen unter anderem ein Unfruchtbarkeitsvirus und künstliche Epidemien, sodass jeder dritte Einwohner Russlands sterbe, sagte Kuranow in einer Rede vor Studierenden.

Nach den Berechnungen dieser Genossinnen und Genossen reicht es aus, wenn wir 50 Millionen Menschen in unserem Land haben. Wir sind jetzt etwa 150 Millionen. Das bedeutet, dass jeder Dritte von uns in eine andere Welt geschickt werden sollte.

Der amerikanische Wissenschaftler und emeritierte Professor Dennis Meadows verkündete 2017, dass Milliarden von Menschen verschwinden werden. In diesem Jahr sprach die Organisation We Love Earth mit ihm über sein 1972 erschienenes Buch „Die Grenzen des Wachstums“, an dem er unter der Schirmherrschaft des Club of Rome arbeitete.

In dem Interview sagte Meadows, dass es viel zu viele Menschen auf der Welt gibt. „Die Zahl wird ohnehin sinken. Ich hoffe, dass dies auf zivilisierte und friedliche Weise geschieht.

Nach Ansicht des emeritierten Professors kann der Planet eine oder zwei Milliarden Menschen verkraften. „Wir sind jetzt bei sieben, also muss die Zahl deutlich sinken.“