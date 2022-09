Hier haben wir die Antwort: Wir sind Zeugen der kontrollierten Zerstörung des Westens

Seit zweieinhalb Jahren beobachten wir mit Erstaunen, wie der Westen durch die halluzinatorische Politik seiner Führer Selbstmord begeht. Die Frage lautete von Anfang an: Dummheit oder Absicht? Jetzt haben wir die Antwort.

Am 2. September beschloss die G7, eine Preisobergrenze für russisches Öl einzuführen.

Die Maßnahme soll am 5. Dezember in Kraft treten. Mitten im Winter. Wenn es bereits kalt und dunkel ist.

Erklärtes Ziel des G7-Beschlusses ist es, zu verhindern, dass Moskau, ein wichtiger Ölexporteur, vom Krieg in der Ukraine und der durch die westlichen Sanktionen gegen Russland ausgelösten Energiekrise profitiert.

US-Finanzministerin Janet Yellen erklärte, wie das funktioniert:

THEORETISCH: Die Obergrenze würde es dem russischen Öl weiterhin ermöglichen, auf die internationalen Märkte zu fließen“, was die Preise niedrig halten würde. Gleichzeitig würden jedoch die Einnahmen Russlands aus dem Ölverkauf sinken, was seine Wirtschaft und seine Fähigkeit, in der Ukraine Krieg zu führen, schwächen würde.

Wie hoch sind die TATSÄCHLICHEN Chancen, dass dieser G7-Plan in die Tat umgesetzt wird?

Der Bloomberg-Energieanalyst Javier Blas brachte die Situation auf den Punkt:

Meine Freunde und ich haben uns darauf geeinigt, eine Preisobergrenze für das Bier in unserer örtlichen Kneipe einzuführen. Allerdings haben wir eigentlich nicht vor, dort Bier zu trinken. Der Besitzer der Kneipe sagt, dass er an niemanden, der sich an die Preisobergrenze hält, Bier verkaufen wird, und andere Gäste, die dort viel trinken, sagen, dass sie sich der Preisobergrenze nicht anschließen. Erfolg

My friends and I have agreed to impose a price cap on our local pub's beer. Mind we actually do not plan to drink any beer there. The pub's owner says he won't sell beer to anyone observing the cap, so other patrons, who drink a lot there, say they aren't joining the cap. Success