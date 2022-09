Die bivalenten Hochgeschwindigkeits-Booster gegen COVID sind da

Von Meryl Nass: Sie ist Ärztin und Forscherin, die nachwies, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen war. Sie deckte die Gefahren des Anthrax-Impfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von COVID-Medikamenten und „Fehlinformationen“ entzogen.

Passen Sie auf. Sie haben nichts Gutes an sich, und wir sollten uns Sorgen darüber machen, warum sie eingesetzt werden.

Am Mittwoch, den 31. August, erteilte die FDA die Notfallzulassung für die neuen mRNA-Booster-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gegen COVID. Am darauffolgenden Tag, dem 1. September, genehmigten der beratende Ausschuss der CDC und der CDC-Direktor die sofortige Markteinführung der neuen Impfstoffe. Sie werden ab dieser Woche in den USA verabreicht.

Schnellste Einführung von Impfstoffen in der Weltgeschichte

Überraschenderweise bestellte die Bundesregierung 105 Millionen Dosen bei Pfizer und 66 Millionen Dosen bei Moderna, mehr als einen Monat bevor eine der beiden Behörden ihre Zustimmung zu der völlig neuen Formulierung gegeben hatte.

Die gewünschte Zusammensetzung des Impfstoffs wurde von der FDA erst nach der Sitzung ihres beratenden Ausschusses am 24. Juni 2022 formell festgelegt. Die Impfstoffe enthalten eine Mischung aus der alten, ursprünglichen mRNA des Wuhan-Stammimpfstoffs (jetzt auch als Stammimpfstoff bezeichnet) und einer neuen Omikron-BA.4/5-mRNA, die für das Omikron-Spike-Protein codiert.

Die Gesamtmenge der mRNA für die Auffrischungsimpfstoffe von Pfizer und Moderna ist dieselbe wie zuvor: 30 mcg für Pfizer und 50 mcg für Moderna. Beide bestehen aus 50 % Omicron-mRNA und 50 % ancestral-mRNA und werden als bivalente Impfstoffe bezeichnet. Auf den neuen Fläschchen und ihren Verpackungen ist die Dosis nicht angegeben, was darauf schließen lässt, dass die Entscheidung über die zu verwendende Menge erst vor ein paar Tagen getroffen wurde. Selbst die Mitglieder des beratenden Ausschusses der CDC kannten die Dosierung der neuen bivalenten Impfstoffe bis zu ihrer Sitzung am 1. September nicht.

Dies ist die schnellste Einführung eines neuen Impfstoffs in der Weltgeschichte. Wie konnte das geschehen? Dies ist keine Geschichte über menschlichen Mut und Einfallsreichtum, sondern eine Geschichte über menschliche Schwäche und Rücksichtslosigkeit. Lassen Sie mich noch einmal fragen: Wie konnte es zu einer so schnellen Einführung des Impfstoffs kommen?

Auf die einzige Art und Weise, die möglich war: indem die Regeln gebogen, ein neues Regelwerk geschaffen und keine Humandaten für die neuen Impfstoffe eingeholt wurden. Die Hersteller mussten keine monatelangen Versuche durchführen, und die FDA musste keine Daten aus Humanstudien prüfen, weil es keine gab. Lassen Sie das auf sich wirken: Die neuen bivalenten BA.4/5-Impfstoffe wurden nur an Mäusen und nicht an Menschen getestet.

Unerwartete internationale Koordination

Erstaunlich ist die Tatsache, dass am selben Tag, an dem die CDC den Start des Impfprogramms genehmigte, nämlich am 1. September, auch die Gesundheitsbehörden in Kanada, der Schweiz und die FDA (European Medicines Association) in der Europäischen Union neue, bivalente Auffrischungsimpfungsprogramme einführten. Fast gleichzeitig hat das Vereinigte Königreich am 15. August und 3. September zwei verschiedene bivalente Auffrischungsimpfungen genehmigt.

Das Vereinigte Königreich hat die Bevölkerung darauf hingewiesen, dass die neuen bivalenten Auffrischungsimpfungen die größte Einführung in der Geschichte darstellen. Zum Start des Programms wurden den Ärzten hohe Prämien versprochen, wenn es ihnen gelingt, bis zum 23. Oktober jeden einzelnen Bewohner eines Pflegeheims zu impfen.

Diese anderen Länder verwenden eine frühere Omikron-mRNA als Vorlage für ihre omikron-ancestral bivalenten Impfstoffe, während die USA den mRNA-Code für die spätere Omikron-Variante BA.4/5 spike verwenden.

Wie können Sie vollständige Informationen über diese Booster erhalten?

Wie berichten die Mainstream-Medien über diese Geschichte? Mit ihrer üblichen Verdrehung, wobei sie die heiklen Stellen aussparen. Anstatt Ihnen zu helfen, zu verstehen, was gerade passiert ist, fragt die New York Times: „Wann sollten Sie Ihre bekommen?“ Nicht, ob Sie es bekommen sollten, sondern wann Sie es bekommen sollten. Die Herald Tribune sagt Ihnen, warum Sie ihn bekommen sollten. STAT News sagt, dass es Ihre Fragen beantwortet, aber es stellt nie die relevanten Fragen, warum eine so schnelle, beispiellose Einführung stattfand – vor allem, wenn wir praktisch einen historischen Tiefstand bei Todesfällen und Intensivaufenthalten aufgrund von COVID haben.

Die Associated Press schnitt etwas besser ab, indem sie zumindest die Frage stellte, ob man eine neue Auffrischungsimpfung erhalten sollte. Aber ihre Antworten gehen nicht tiefer als die der anderen Medien.

Es sieht so aus, als würden Sie von den großen Medien nicht die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um die Booster und den Prozess, durch den sie eingeführt wurden, zu verstehen. Der Defender hat daher FDA-Dokumente geprüft, an der ganztägigen Sitzung des CDC-Beratungsausschusses am 1. September teilgenommen, einen am 31. August im New England Journal of Medicine veröffentlichten Bericht über die Booster studiert und eine Studie über Omikron-Booster ausgewertet, die von Dr. Faucis Vaccine Research Center an nichtmenschlichen Primaten getestet wurden. Wir werden Ihnen echte Wissenschaft liefern.

Was hat die FDA zu ihrer Notfallzulassung für die neuen Booster gesagt?

Die FDA hat ihren beratenden Ausschuss vor Erteilung der Genehmigungen nicht einberufen, und es ist nicht schwer zu erraten, warum. Letztes Jahr stimmten die Berater gegen die Zulassung der alten Auffrischungsimpfstoffe, weil die ihnen vorgelegten Daten darauf hindeuteten, dass die alten Impfstoffe weiterhin gut funktionierten. Zwei hochrangige FDA-Beamte, die mit der Einführung der Booster 2021 nicht einverstanden waren, traten zurück, was darauf hindeutet, dass die Entscheidung zur Ausgabe von Boostern der FDA aufgezwungen wurde.

In diesem Jahr haben sich die Mitglieder des VRBPAC (Vaccine and Related Biological Products Advisory Committee) der FDA darüber beschwert, dass ihnen immer weniger Daten zur Verfügung gestellt werden, während sie aufgefordert werden, Impfprogramme für immer jüngere Altersgruppen zu genehmigen. VRBPAC-Mitglied Dr. Paul Offit, Professor für pädiatrische Infektionskrankheiten an der Universität von Pennsylvania und Miterfinder eines Impfstoffs gegen das Rotavirus, sagte letzten Monat, dass „die Sache gelaufen“ sei, was darauf hindeutet, dass die Beratungen des Ausschusses ein Schwindel waren, weil das Weiße Haus den Kauf des Impfstoffs unmittelbar nach dem Ende der Sitzung ankündigte.

Dr. Offit wurde letzte Woche mit den Worten zitiert, die Mausdaten reichten nicht aus, um die neuen Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Die FDA hat sich also entschieden, ihm und den anderen Mitgliedern keinen öffentlichen Raum zu geben, in dem sie sich über die Nachlässigkeit der FDA beschweren könnten – was manche als Rücksichtslosigkeit, Ungehorsam oder sogar grobes Fehlverhalten bezeichnen würden. Schließlich ist die FDA laut ihrer Aufgabenbeschreibung dafür verantwortlich, die öffentliche Gesundheit zu schützen, indem sie die Sicherheit, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Human- und Tierarzneimitteln, biologischen Produkten und medizinischen Geräten gewährleistet. Kein Absegnen von ungeprüften Impfstoffen.

Die FDA rechtfertigte ihre Zulassungen mit Formulierungen, die wahrscheinlich die Öffentlichkeit verwirren sollten. Hier sind einige Beispiele.

Jeder kennt den Begriff „sicher und wirksam“, der ein offizielles FDA-Gütesiegel für zugelassene Arzneimittel und Impfstoffe ist. Laut Gesetz darf die FDA diesen Begriff jedoch nicht für nicht zugelassene, experimentelle Produkte verwenden, was alle für den Notfalleinsatz zugelassenen Arzneimittel und Impfstoffe sind. Die FDA hat also versucht, die gewünschte Terminologie anzudeuten, ohne sie zu verwenden.

In ihrer Pressemitteilung über die neuen Booster verwendete die FDA eine fast, aber nicht ganz identische Terminologie und zitierte Dr. Peter Marks, den Direktor des Impfstoffzentrums der FDA: „Wir haben eng mit den Impfstoffherstellern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Entwicklung dieser aktualisierten Booster sicher und effizient durchgeführt wurde.“

Dr. Marks sagte auch: „Die Öffentlichkeit kann sicher sein, dass die FDA sehr sorgfältig darauf geachtet hat, dass diese bivalenten COVID-19-Impfstoffe unsere strengen Sicherheits-, Wirksamkeits- und Herstellungsqualitätsstandards für die Zulassung für den Notfall erfüllen.“ Auch hier wird „sicher und wirksam“ angedeutet, aber nicht genau gesagt. Was Dr. Marks erwartet, dass die Öffentlichkeit übersehen wird, ist die Tatsache, dass es keine Qualitätsstandards für Notfallzulassungen (EUAs) gibt. Das Gesetz, das EUAs genehmigt, verlangt lediglich, dass der bekannte und erwartete Nutzen die bekannten und erwarteten Risiken des Produkts überwiegt. Es gibt keinerlei Qualitätsanforderungen, und die FDA ist nicht einmal verpflichtet, die Fabriken zu inspizieren, in denen EUA-Produkte hergestellt werden, wie es bei zugelassenen Produkten der Fall ist. Sie ist auch nicht verpflichtet, das Endprodukt zu kontrollieren. Die FDA macht uns also etwas vor, wenn sie behauptet, die Standards seien streng. Darüber hinaus wissen Dr. Marks und die FDA, dass für alle EUA-Produkte ein extrem weitreichender Haftungsverzicht gewährt wurde, der Dr. Marks, die FDA, die CDC, das HHS, die Hersteller, Vertreiber, Ärzte, Apotheker und alle am Impfstoffprogramm Beteiligten abdeckt. Sie können uns also alles erzählen, denn die Öffentlichkeit hat keine Möglichkeit, vor Gericht zu klagen, wenn es sich um ein EUA-Produkt handelt. Die FDA rechtfertigt ihre Einschätzung, dass die nicht getesteten Impfstoffe sicher sind, mit folgendem Argument: „Die mit dem bivalenten Impfstoff (Original und Omikron BA.1) und mit dem monovalenten Moderna COVID-19-Impfstoff gewonnenen Sicherheitsdaten sind für den Moderna COVID-19-Impfstoff, bivalent, relevant, da diese Impfstoffe nach demselben Verfahren hergestellt werden.“

Das ist dasselbe wie die Behauptung, dass Mandelbutter sicher ist, also ist auch Erdnussbutter sicher, weil sie nach demselben Verfahren hergestellt wird. Ist das wirklich die beste Ausrede, die die FDA für die Nichterfüllung ihrer regulatorischen Aufgaben vorbringen kann?

Was geschah auf der Sitzung des CDC ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) am 1. September?

Die CDC wusste, dass es schwer sein würde, die Öffentlichkeit von diesen Impfungen zu überzeugen, da fast jeder bereits an COVID erkrankt war, die früheren Vorteile des Impfstoffs zu sehr versprochen wurden, die Krankheit milder geworden ist, die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern und die Angst vor COVID weitgehend verschwunden ist. Daher musste die CDC neue Strategien anwenden.

Eine Strategie bestand darin, sich auf den „Mitläufereffekt“ zu berufen. Man versucht, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass alle anderen sich impfen lassen, sodass auch sie auf den Zug aufspringen sollten. Auf der ACIP-Tagung wurde eine Umfrage vorgestellt, die besagte, dass 72 % der Anspruchsberechtigten die neuen Auffrischungsimpfungen in Anspruch nehmen wollten. Wie wahrscheinlich ist es, dass das stimmt? Nur 33 % der Bevölkerung haben bereits eine erste Auffrischungsimpfung erhalten, während 67 % „Nein danke“ gesagt haben. Und das Interesse an COVID-Impfungen ist stark rückläufig. Weniger als 5 % der Vorschulkinder haben in den drei Monaten seit der Zulassung eine COVID-Impfung erhalten.

Die CDC hat dem ACIP gegenüber angedeutet, dass 49 % der Bevölkerung geimpft wurden, während ihre eigenen Statistiken in der NY Times besagen, dass die tatsächliche Zahl 33 % beträgt. Die CDC hat die Berechnung folgendermaßen durchgeführt, um den Anschein zu erwecken, dass die Auffrischungsimpfungen beliebter sind, als sie sind: Siebenundsechzig Prozent der Bevölkerung sind laut CDC „vollständig geimpft“. Neunundvierzig Prozent dieser 67 % (diejenigen, die vollständig geimpft sind) ergeben 33 %.

Die Bundesregierung hat eine Milliarde Dollar bereitgestellt, um Werbung zu kaufen und eine positive Berichterstattung zu garantieren (und schlechte Nachrichten zu unterdrücken), um die früheren COVID-Impfstoffe zu fördern. Man fragt sich, wie viel für die neuen Auffrischungsimpfungen ausgegeben werden wird.

Die CDC sagt, dass 224 Millionen Amerikaner „vollständig geimpft“ sind. Den ACIP-Mitgliedern wurde mitgeteilt, dass von dieser Zahl 210 Millionen bereits für die neuen Auffrischungsimpfungen infrage kommen. Die Regierung hat bisher 171 Millionen bivalente Auffrischungsdosen gekauft (105 Millionen von Pfizer und 66 Millionen von Moderna), die für Personen ab 12 Jahren verwendet werden können.

FDA und CDC müssen die Einführung neuer bivalenter Auffrischungsimpfstoffe für Kinder unter zwölf Jahren noch genehmigen, die in der Vergangenheit COVID-Impfstoffe in niedrigeren Dosen als Erwachsene erhalten haben. Die Behörden haben jedoch erklärt, dass sie dies in den nächsten Wochen tun wollen.

Ein weiteres heikles Thema für den ACIP-Ausschuss war die Frage, wie lange diese Auffrischungsimpfungen wirken werden und wie häufig sie empfohlen werden sollen. Die ACIP-Mitglieder sind für die Beratung zu allen Impfstoffen zuständig und wollen nicht, dass die COVID-Impfstoffe die Öffentlichkeit für andere Impfstoffe sensibilisieren.

Obwohl die Empfehlung, die bivalenten Auffrischungsimpfungen vier Monate nach einer früheren Dosis zu verabreichen, schon einmal im Raum stand, wurde der ACIP-Ausschuss gebeten, die Auffrischungsimpfungen zu genehmigen, wenn seit einer früheren Dosis mindestens zwei Monate vergangen sind. Dr. Twentyman von der CDC sagte, dass die CDC nicht mehr die Gesamtzahl der Dosen zählt. Sie sagte, dass eine neue bivalente Auffrischungsimpfung auch dann nicht verweigert werden sollte, wenn eine Person bereits vier oder fünf COVID-Impfungen erhalten hat, solange seit der letzten Dosis zwei Monate vergangen sind.

Wie lange wird die Impfung wirken?

Im NEJM-Artikel von dieser Woche heißt es,

„Es hat sich gezeigt, dass erhöhte neutralisierende Antikörpertiter sowie die klinische Wirksamkeit vier Monate nach einer dritten Boten-RNA-Immunisierung abnehmen. Nach einer vierten Boten-RNA-Immunisierung lässt der Schutz gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 Omikron Berichten zufolge bereits nach vier Wochen nach, obwohl der Schutz gegen schwere Erkrankungen länger anhält. Die hybride Immunität aus Impfung und Infektion bietet einen größeren und dauerhafteren Schutz als eine der beiden allein.“

Vier Wochen! Die Antikörpertiter sinken 4 Wochen nach der vierten Dosis. Kein Wunder, dass die CDC so häufige Auffrischungen zulässt und möglicherweise sogar fördert.

Die COVID-Impfer haben einen neuen Begriff geprägt: Hybrid-Immunität, in Anlehnung an Hybrid-Elektroautos. Er bezieht sich auf die verbesserte Immunität, die eine geimpfte Person hat, wenn sie auch die Krankheit bekommen hat! Als ob es wünschenswert wäre, geimpft zu sein und trotzdem die Krankheit zu bekommen. Nachdem die CDC zwei Jahre lang geleugnet hat, dass eine natürliche Immunität – die Art, die Menschen nach einer Infektion bekommen – überhaupt existiert, versucht sie nun, einen Zitronenimpfstoff zu nehmen, natürliche Immunität hinzuzufügen, es Hybridimmunität zu nennen und Limonade zu machen!

Wie wurde diese Einführung gerechtfertigt?

Omikron-Varianten gibt es seit November letzten Jahres, und es wurde bald festgestellt, dass sowohl die durch den Impfstoff induzierte als auch die natürliche Immunität aufgrund früherer Varianten bei Omikron-Varianten sehr begrenzt ist, weil sie sich so sehr vom ursprünglichen Stamm unterscheiden. Die Gesundheitsbehörden und Hersteller haben bis zu 9 Monate lang Prototypen des Omikron-Impfstoffs getestet. Die meisten dieser Tests betrafen die Omikron-Stämme BA.1 und BA.2. 90 % der aktuellen Fälle werden jedoch durch den Omicron-Stamm BA.5 verursacht, der genetisch weit von BA.1 und BA.2 entfernt ist.

Für mehrere der früheren Omikron-Impfstoff-Prototypen gab es jedoch einige Humandaten (mit jeweils einigen Hundert Probanden), sodass die Gesundheitsbehörden beschlossen, einfach so zu tun, als ob die für BA.1 und BA.2 entwickelte mRNA dem BA.5 so ähnlich sei, dass die Daten vergleichbar wären.

Da 50 % des Impfstoffs aus dem alten Impfstoff bestehen würden, behauptete die FDA, sie habe die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Hälfte bereits nachgewiesen. Zur Abrundung des Ganzen gab es dann noch Daten von Mäusen, die bei den neuen Impfstoffen vergleichbare Antikörperspiegel aufwiesen wie bei den älteren Impfstoffen. Und natürlich können wir uns darauf verlassen, dass sich Mäuse genau wie Menschen verhalten, oder? Schließlich wurden sie „humanisiert“ und enthalten einen menschlichen ACE-2-Rezeptor.

Nein, wir können uns nicht auf Mäuse verlassen. Wir können uns nicht einmal auf nicht-menschliche Primaten als Modell für Impfstoffe verlassen, da jede Spezies auf einzigartige und unvorhersehbare Weise auf Infektionen und Impfungen reagiert. Aber die Daten von Mäusen ergänzen das Zulassungspaket“ der FDA, und es sieht so aus, als hätte die FDA eine gründlichere Prüfung vorgenommen.

Nachdem wir erörtert haben, wie lange diese Auffrischungsimpfung dauern könnte, stellt sich die Frage, wie gut sie wirken könnte

Prognosen des Magazins Nature und des NIAID Vaccine Research Center (VRC) von Dr. Fauci an den NIH zufolge werden die neuen Impfstoffe die alten nicht verbessern.

Dem VRC zufolge hat eine Studie an nicht-menschlichen Primaten gezeigt, dass ein Omikron-spezifischer Boten-RNA-Impfstoff keinen besseren Schutz gegen Omikron bietet als der ursprüngliche Boten-RNA-1273-Impfstoff [der Vorläufer von Moderna].

Nature merkt an: „Eine Analyse [die am 26. August veröffentlicht wurde] deutet darauf hin, dass aktualisierte Auffrischungsimpfstoffe anscheinend den gleichen Schutz bieten wie eine zusätzliche Dosis der älteren Impfstoffe – insbesondere, wenn es darum geht, Menschen vor Krankenhausaufenthalten zu bewahren.“

Keine dieser Studien wurde auf der ACIP-Sitzung diskutiert. Es wurde nicht erörtert, warum und wie die bivalenten Impfstoffe ausgewählt wurden.

Der Grund, warum die Omikron-Impfstoffe keine gute Omikron-Antwort hervorrufen, wird von den Autoren des NIAID VRC auf das antigene Priming zurückgeführt, auch bekannt als ursprüngliche antigene Sünde. Das bedeutet, dass das Immunsystem darauf programmiert wurde, immer wieder auf die erste Coronavirus-Infektion oder den ersten Impfstoff zu reagieren, auch wenn es später auf andere Coronavirus-Antigene trifft.

Wie gut hat der alte Impfstoff funktioniert? Die nachstehende CDC-Folie, die von Dr. Link-Gelles präsentiert wurde, ist nicht gut beschriftet, aber sie zeigt, dass unabhängig davon, ob man zwei oder drei Dosen des alten Impfstoffs erhalten hat, die Wirksamkeit während des Omikron-Zeitraums in allen Altersgruppen nach drei Monaten unter 40 % lag. Nach sechs Monaten lag die Wirksamkeit bei Null (kein Nutzen), und danach war sie für die meisten Altersgruppen negativ (schädlich).

Negative Wirksamkeit bedeutet, dass die Geimpften eher mit COVID infiziert werden als die Ungeimpften. Dies deckt sich mit dem, was wir im Vereinigten Königreich und in einigen anderen Ländern beobachten: Geimpfte erkranken mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID. Und genau diesen Effekt versuchen die Gesundheitsbehörden wahrscheinlich mit ständigen Auffrischungsimpfungen zu verhindern oder zu verbergen.

Es scheint, dass die Öffentlichkeit hier und in vielen anderen Ländern dazu verleitet wird, eine ungetestete (oder in anderen Ländern eine nur minimal getestete) Impfung zu erhalten, mit dem falschen Versprechen, dass sie so viel besser sein wird als der ältere Impfstoff. Die Aufsichtsbehörden wissen, dass es unwahrscheinlich ist, dass er besser ist, aber ihre PR-Maschinen laufen auf Hochtouren, um uns vom Gegenteil zu überzeugen.

Wie sicher sind die neuen Impfstoffe?

Darüber kann man nur spekulieren, denn man kann die Sicherheit beim Menschen nicht anhand von Tiermodellen beurteilen, da diese die Reaktion des Menschen nicht vorhersagen können. Wie wurde die Sicherheit der bivalenten Impfstoffe bewertet?

Reaktogenität

Reaktogenität ist ein Begriff, der sich auf kurzfristige Impfstoff-Nebenwirkungen wie Fieber, Rötungen, Müdigkeit oder Muskelschmerzen bezieht. Den CDC-Broschüren zufolge war das Ausmaß der Reaktogenität bei den Omikron-Prototyp-Impfstoffen vergleichbar mit dem der älteren, „angestammten“ COVID-Impfstoffe. Es gab keine Daten über schwerwiegendere Nebenwirkungen, und Dr. Shimabukuro vom CDC sagte, dass es aufgrund der geringen Anzahl von Probanden, die die Prototyp-Impfstoffe erhielten, keine Möglichkeit gebe, das Risiko einer Myokarditis zu beurteilen.

Wenn Sie sich jedoch die von Pfizer für die ACIP-Mitglieder erstellte Tabelle ansehen, werden Sie feststellen, dass nach den Omikron-Prototyp-Impfstoffen eine größere Reaktogenität (mehr akute Nebenwirkungen) beobachtet wurde als nach den älteren Impfstoffen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die neueren Impfstoffe zu schwereren Reaktionen führen werden, aber das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Myokarditis

Die Referenten des ACIP behaupteten, dass Myokarditis nach Auffrischungsimpfungen mit dem alten Impfstoff seltener auftritt als nach der zweiten Dosis der ersten Serie. Die von Dr. Shimabukuro gezeigte Folie 39, die schnell übergangen wurde, zeigte jedoch das Gegenteil. Bei 16- bis 17-jährigen Jungen und Mädchen sowie bei Männern im Alter von 30 bis 39 Jahren war die Wahrscheinlichkeit einer Myokarditis nach einer Auffrischungsimpfung erhöht. (Siehe unten.) Es gibt also keinen Grund zu der Annahme, dass die Auffrischungsimpfungen sicherer sind als die zweite Dosis, was die Myokarditis betrifft. Dieses Risiko lag übrigens in einer Kaiser-Studie bei etwa 1 von 2.000 jungen Männern zwischen 18 und 24 Jahren nach der zweiten Dosis.

Dr. Shimabukuro sagte auch, dass bei einer Impfung kurz nach der Genesung von COVID zumindest kurzfristig mit verstärkten Nebenwirkungen zu rechnen ist, aber „es gibt keine Beweise dafür, dass dadurch das Risiko einer Myokarditis erhöht wird“. Das Fehlen von Beweisen beruhigt mich nicht. In der Tat hat der Kinderkardiologe Dr. Kirk Milhoan letzte Woche alle Beweise überprüft, die Dr. Shimabukuro nicht finden konnte. Sich kurz nach der Genesung von COVID impfen zu lassen, ist leichtsinnig, und alle Behörden, die die Impfung nach der Genesung vorschreiben, setzen die ihnen anvertrauten Menschen einem noch größeren Risiko von Nebenwirkungen aus, einschließlich Myokarditis.

Einige Wissenschaftler, darunter Dr. Dan Barouch in einem Beitrag in der letzten Woche im NEJM, behaupten, dass Myokarditis nach einer COVID-Erkrankung „weitaus häufiger“ auftritt als nach einer Impfung. Er nannte jedoch keine einzige Quelle für diese Behauptung.

Der Kinderkardiologe Kirk Milhoan hat die gesamte neuere Literatur zur Frage der Myokarditisraten nach einer Infektion und nach einer Impfung untersucht. Es hat den Anschein, dass der Impfstoff ein höheres Myokarditis-Risiko mit sich bringt als eine COVID-Infektion, aber es gibt viele verschiedene Faktoren, die das Risiko beeinflussen, darunter das Alter, das Geschlecht, die Frage, ob man bereits COVID hatte und wie lange das her ist, und die Art der Impfstoffe. Bei Moderna-Impfstoffen ist die Wahrscheinlichkeit einer Myokarditis höher als bei Pfizer-Impfstoffen. Die Verabreichung eines Moderna-Impfstoffs nach einer Pfizer-Erstimpfung erhöht das Risiko noch stärker als die Verabreichung von zwei Moderna-Impfstoffen. Siehe Tabelle 2 aus einer wichtigen Studie über Myokarditis in 4 nordischen Ländern.

Frankreich, Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Island haben alle die Moderna-COVID-Impfung für junge Männer gestoppt.

Ein ACIP-Mitglied fragte, ob der Jynneos-Impfstoff gegen Affenpocken, der ebenfalls eine Myokarditis auslösen kann, zusammen mit den neuen bivalenten Impfstoffen verabreicht werden könnte? Würde dies das Myokarditisrisiko erhöhen? Die überraschende Antwort lautete: „Lesen Sie die Informationsbroschüre“, was bedeuten könnte, dass dies nicht öffentlich diskutiert werden sollte.

Apropos öffentlich: Auf der ACIP-Sitzung war jede Diskussion über Schwangerschaft und COVID-Impfung untersagt. Mehrere Ausschussmitglieder baten um Informationen zur Schwangerschaft, aber die Informationsbeauftragten weigerten sich standhaft, diese zu geben. Nichts über Krankenhausaufenthalte, Todesfälle, fötale Ergebnisse. Den ACIP-Mitgliedern wurde gesagt, dass sie auf einer zukünftigen Sitzung darüber informiert werden würden. Dr. Miller, der Moderna vertrat, sagte, man sei dabei, insgesamt 800 schwangere Frauen in eine Studie einzuschließen. Diese würde eines Tages abgeschlossen werden. Die einzige Schlussfolgerung, die ich ziehen kann, ist, dass die CDC die Ergebnisse, die sie jetzt haben, nicht mag. Und sie wollen sie der Öffentlichkeit so lange wie möglich vorenthalten.

Dennoch hat die CDC vor fast 18 Monaten ein Schwangerschaftsregister für die COVID-Impfstoffe eingerichtet. CDC und FDA müssen über Daten zu vielen Tausenden von Schwangerschaften verfügen. Jede Frau, die eine COVID-Impfstoffdosis erhält, muss angeben, ob sie schwanger ist, bevor sie geimpft werden kann, und die CDC sammelt alle diese Informationen. Außerdem gibt es Tausende von VAERS-Berichten über unerwünschte Schwangerschaftsfolgen.

Die FDA verlangte von Pfizer/BioNTech, die Wirkung des Impfstoffs in der Schwangerschaft zu untersuchen, als sie am 23. August 2021 eine Lizenz für Comirnaty erteilte. Gleichzeitig verlangte die FDA zusätzliche Studien zur Sicherheit des Impfstoffs bei Kindern und zusätzliche Studien zur Myokarditis. Das Problem ist, dass diese Studien erst in fünf Jahren abgeschlossen sein werden, also lange, nachdem Milliarden von Dosen verabreicht wurden und die Impfstoffe längst veraltet sind. Es ist schwer zu begründen, warum die FDA verlangt, dass diese Studien so lange dauern. Hat die FDA eine so lange Studiendauer verlangt, um ihre Bewertung der Impfstoffsicherheit zu verzögern, bis die Impfstoffe nicht mehr verwendet werden?

Die einzige Schlussfolgerung, die ich ziehen kann, ist, dass die FDA und die CDC die Sicherheitsergebnisse, die ihnen bereits vorliegen, nicht mögen. Und sie wollen die schlechten Nachrichten so lange wie möglich zurückhalten.

Long COVID

Der Ausschuss interessierte sich auch für Long COVID. Könnten die Impfstoffe diese gefürchtete Komplikation verhindern? Die CDC schwieg sich aus. Der CDC-Briefer behauptete, die CDC verfüge nicht über „systematische Daten“ zu Long COVID. Auch hat die CDC keine Falldefinition für Long COVID entwickelt. Warum hat die CDC die Untersuchung dieser notwendigen Komplikation verzögert?

Die NY Times enthüllte im Februar 2022, dass die CDC den Großteil der von ihr gesammelten Daten über die öffentliche Gesundheit verheimlicht. Der Times zufolge „könnten viele der zurückgehaltenen Informationen den staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden helfen, ihre Bemühungen zur Eindämmung des Virus gezielter einzusetzen.“

Eine öffentlichere Anklage der NY Times gegen unsere Zentren für Seuchenkontrolle werden Sie nicht finden.

Verhindert die Impfung Long Covid nicht? Verursacht sie Long Covid? Der Gründer des FLCCC und geschätzte Intensivmediziner Dr. Paul Marik hat postuliert, dass sowohl Long COVID als auch viele COVID-Impfschäden auf ein und dieselbe Sache zurückzuführen sind: das anhaltende Vorhandensein von Spike-Proteinen im Blutkreislauf. Wenn dies zutrifft, kann es erhebliche Überschneidungen zwischen den Symptomen und der Pathologie Long COVID und den Impfstoffverletzungen geben, und die CDC könnte versuchen, dies zu verbergen, oder vielleicht einen Weg suchen, zu behaupten, dass alle Impfstoffverletzungen auf COVID zurückzuführen sind.

Die FDA widerrief am 31. August alle Notfallzulassungen von Pfizer und Moderna für die alten Booster.

Dies geschah plötzlich und unerwartet. Termine mussten abgesagt werden, weil die alten Impfstoffe ab dem 31. August nur noch bei Kleinkindern oder für die erste Impfserie verwendet werden durften. Die FDA hat die zugelassenen Impfstoffe Comirnaty und Spikevax, die auch als Auffrischungsimpfung zugelassen sind, nicht zurückgezogen oder zurückgerufen. Ist dies ein stillschweigendes Eingeständnis, dass es in den USA keine zugelassenen Comirnaty- oder Spikevax-Impfstoffe mehr gibt?

Könnte es sein, dass die FDA die neuen Impfstoffe so schnell auf den Markt gebracht hat, um zu rechtfertigen, dass die meisten der alten Impfstoffe aus dem Verkehr gezogen wurden, kurz nachdem Berichte über deren Inhalt, der nicht offengelegte und möglicherweise schädliche Stoffe enthält, in Umlauf gekommen waren?

Schlussfolgerungen