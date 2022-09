Wissenschaftler haben das weltweit tödlichste Grippevirus nachgebaut

Wissenschaftler in den USA und Kanada haben das Virus der Spanischen Grippe durch reverse Genetik wieder zum Leben erweckt. Es überrascht nicht, dass die National Institutes of Health (NIH) und das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) von Dr. Anthony Fauci daran beteiligt sind.

Die Wissenschaftler scheinen frustriert darüber zu sein, dass ihr rückentwickeltes spanisches Grippevirus – selbst in den höchsten getesteten Dosen – nicht tödlich genug war, um die für das Experiment ausgewählte Makakenart zu töten. Sie argumentieren, dass wir eine gefährlichere Version der Spanischen Grippe herstellen müssen, um bessere Impfstoffe dagegen entwickeln zu können. Und das, obwohl die Spanische Grippe in der Natur nicht mehr vorkam, bis sie wiederbelebt wurde.

Das Argument, dass wir gefährliche Viren schaffen müssen, „nur für den Fall“, dass die Natur etwas Ähnliches hervorbringt, damit wir im Voraus Impfstoffe gegen diese Viren entwickeln können, ist einfach nicht stichhaltig. Dies ist eine verrückte Wissenschaft, und sie muss gestoppt werden.

Es gibt Beweise dafür, dass SARS-CoV-2 das Produkt von Gain-of-Function-Forschung ist, und eine Reihe von US-Institutionen müssen ihre Arbeit offenlegen, darunter die EcoHealth Alliance (EHA), die University of North Carolina (UNC), die University of California in Davis (UCD), das NIH und die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID)

Alle diese Behörden und Institutionen haben Forschungsarbeiten durchgeführt und/oder daran mitgearbeitet, die möglicherweise das Rätsel um die Herkunft von SARS-CoV-2 lösen können. Doch anstatt ihre Daten offen zu legen, haben sie lediglich erklärt, dass sie „nicht an Experimenten beteiligt waren, die zum Auftreten von SARS-CoV-2 geführt haben könnten“. Pauschale Dementis reichen nicht mehr aus. Sie müssen die Daten für eine unabhängige Überprüfung und Analyse vorlegen.

Es gibt Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 das Produkt von GoF-Forschung (gain-of-function) ist. Der Anwalt Tom Renz wird in Kürze die Ergebnisse einer umfangreichen juristischen Untersuchung veröffentlichen, die seiner Ansicht nach zweifelsfrei belegen wird, dass SARS-CoV-2 im Rahmen eines GoF-Projekts entstanden ist.

Unabhängig davon, ob der Ausbruch der Krankheit zufällig, absichtlich oder fahrlässig verursacht wurde, ist das Endergebnis dasselbe – die weltweite Zerstörung der Gesundheit, des Handels, der Finanzen und des zivilen Lebens über Jahre hinweg.

Stellen Sie sich nun vor, was passieren würde, wenn sich so etwas wie die Spanische Grippe ausbreiten würde – oder noch schlimmer, wenn es sich um eine gentechnisch veränderte Turbo-Version davon handeln würde. So unbegreiflich es dem Durchschnittsbürger auch erscheinen mag, Wissenschaftler in den USA und Kanada haben dieses verheerend tödliche Virus wieder zum Leben erweckt, und es überrascht nicht, dass die National Institutes of Health (NIH) und das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) von Dr. Anthony Fauci daran beteiligt sind.

Verrückte Wissenschaftler testen nachgebildete Spanische Grippe an Affen

Wie von Renz berichtet, 19. August 2022:

… das ist so absurd, dass ich nur mit dem Referenzdokument beginne, weil ich befürchte, dass es niemand glauben wird. Hier ist es: ‚Spanische Grippe GoF.’3 Ja, das stimmt, Fauci und sein Team führen jetzt aktiv GoF-Arbeiten durch und infizieren Primaten mit der Spanischen Grippe … Hier ist ein Zitat aus dem Dokument: … Das Influenzavirus A/South Carolina/1918 (H1N1) wurde durch reverse Genetik erzeugt und im National Microbiology Laboratory (NML) unter Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4) behandelt.

Die Sequenzen der Influenzavirussegmente von 1918 basieren auf Daten, die unter den GenBank-Zugangsnummern DQ208309, DQ208310, DQ208311, AF117241, AY744935, AF250356, AY130766 und AF333238 gemeldet wurden. Das Influenzavirus 1918 wurde in Madin-Darby-Kindernieren-Zellen kultiviert. MDCK-Zellen wurden in minimalem essentiellem Medium … gezüchtet, das mit 5% fötalem Rinderserum … und 1 L-Glutamin … ergänzt wurde.

Ein Virusstamm der Passage 2 (P2) wurde unter Verwendung von MEM, ergänzt mit 0,1 % Rinderserumalbumin (BSA) … 1 L-Glutamin und 1 mg/mL mit N-Tosyl-L-Phenylalaninchlormethylketon (TPCK) behandeltem Trypsin hergestellt … Dieser Stamm wurde für die Inokulation der Tiere verwendet. Die 50%ige tödliche Dosis bei Mäusen (MLD50) für diesen Stamm wurde zuvor mit 103,2 PFU bestimmt; dieser Wert wurde vor der Verwendung des Stammes für die Infektion von Makaken bestätigt.

Ich möchte offen gesagt nicht darüber diskutieren, ob die Wiederherstellung eines im Allgemeinen ausgestorbenen Virus, das durch reverse Genetik unter Verwendung von Teilen anderer Tiere erzeugt wurde, als GoF gilt; was mich interessiert, ist, dass wir die Spanische Grippe wiedererschaffen haben und mit ihr an anderen Tieren experimentieren.

Spanische Grippe ’nicht tödlich genug‘

Wie Renz anmerkt, sind die Wissenschaftler offenbar frustriert darüber, dass ihr nachgebauter spanischer Grippevirus – selbst in den höchsten getesteten Dosen – nicht tödlich genug war, um die beiden für das Experiment ausgewählten Makakenarten zu töten.

Makaken wurden daher als „nicht ideal für die Entwicklung und Erprobung neuer pandemiespezifischer Influenza-Impfstoffe und -Therapien“ eingestuft, sodass „andere physiologisch relevante nichtmenschliche Primatenmodelle“ benötigt wurden. Renz fährt fort:

.. kann angesichts des Ergebnisses der vorherigen Coronavirus-GoF irgendjemand behaupten, dass die GoF-Arbeit an der Spanischen Grippe eine gute Idee ist? Selbst die einfache Nachbildung der Krankheit zeugt von einem unglaublichen Mangel an Respekt vor der Katastrophe, die durch die Coronavirus-GoF verursacht wurde. Sie fragen sich vielleicht: Welcher Schwachkopf könnte so ahnungslos sein, dass er die Arbeit der GoF an der Spanischen Grippe unterstützt, während die Welt immer noch mit dem Albtraum COVID zu kämpfen hat? Die Antwort sollte nicht überraschen … NIH und NIAID sind involviert.

Offensichtlich ist es Fauci egal, was er mit der Finanzierung der Entwicklung von COVID getan hat, und er ist wieder dabei. Sie sollten auch die Beteiligung der Impfstoffentwickler beachten. Ein grundlegender Punkt in diesem Artikel ist, dass die neu geschaffene Spanische Grippe nicht gefährlich genug ist. Hier ist ein Auszug aus dem Artikel: Die Influenza von 1918 verlief bei diesen beiden Tierarten jedoch durchweg nicht tödlich, was zeigt, dass dieses Isolat bei Rhesus- und Mauritiusmakaken nicht pathogen genug ist, um die Erprobung neuartiger prophylaktischer Influenza-Ansätze zu unterstützen, bei denen der Schutz vor schweren Erkrankungen in Verbindung mit einem tödlichen Ausgang als äußerst strenges Indiz für die Wirksamkeit des Impfstoffs gewünscht wird.

Das bedeutet, dass diese Leute argumentieren, dass wir eine gefährlichere Version der Spanischen Grippe herstellen müssen, damit sie ‚bessere‘ Impfstoffe dagegen entwickeln können … trotz der Tatsache, dass die Spanische Grippe in der Natur wahrscheinlich nicht mehr existiert hat, bis sie sie nachgebildet haben.

Wie Renz feststellte, müssen die gewählten Vertreter wirklich die Frage beantworten: „Warum wird diese Art von Forschung unter Ihrer Aufsicht fortgesetzt?“ Warum entwickeln wir die tödlichsten Viren, die die Welt je gesehen hat, zurück – nachdem sie bereits ausgerottet wurden?

Das Argument, dass wir gefährliche Viren schaffen müssen, „nur für den Fall“, dass die Natur etwas Ähnliches hervorbringt, damit wir im Voraus Impfstoffe gegen diese Viren entwickeln können, ist einfach nicht stichhaltig. Hört auf, diese Ungeheuerlichkeiten zu erschaffen, und wir benötigen keine Impfstoffe mehr! Das ist eine verrückte Wissenschaft, die gestoppt werden muss.

Außerdem: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf natürlichem Wege ein Virus auftaucht, das zufällig genau dem Virus entspricht, gegen das wir jetzt einen Impfstoff haben? Die gesamte Prämisse ist von Anfang bis Ende irrational. Es geht um Biowaffenforschung und nichts anderes.

Die absichtliche Vertuschung der Herkunft von SARS-CoV-2

Fauci, der ehemalige NIH-Chef Dr. Francis Collins, der Präsident der EcoHealth Alliance Peter Daszak und andere Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft haben die letzten zweieinhalb Jahre damit verbracht, die Debatte über die Entstehung von SARS-CoV-2 aktiv zu unterdrücken.

Und Zufälligerweise haben die meisten von ihnen eindeutige Verbindungen zur Fledermaus-Coronavirus-GOF-Forschung und/oder zum Wuhan Institute of Virology (WIV), dem Labor, aus dem das Virus anscheinend entkommen ist.

Es scheint also, dass diejenigen, die trotz aller gegenteiligen Beweise darauf bestehen, dass SARS-CoV-2 natürlichen Ursprungs ist, dies tun, weil sie nicht wollen, dass die riskante virologische Forschung für die COVID-Pandemie verantwortlich gemacht wird. Das würde ihre Tarnung auffliegen lassen und Fragen nach der Sinnhaftigkeit der Finanzierung solcher Forschung aufwerfen.

Einige sind vielleicht so sehr in ihren Beruf verliebt, dass sie sich gar nicht vorstellen können, etwas anderes zu tun, als an Krankheitserregern herumzubasteln. Für sie ist die Einstellung der Finanzierung eine Bedrohung ihres Lebensunterhalts. Aber für andere ist der zugrundeliegende Anreiz vielleicht noch ruchloser. Wie ich bereits sagte, gibt es eigentlich keinen anderen Grund für diese Art von Forschung als die Herstellung von Massenvernichtungswaffen.

Welchen Anreiz auch immer ein bestimmter Akteur gehabt haben mag, klar ist, dass Fauci, Collins, Daszak und viele andere absichtlich die Bemühungen untergraben haben, der Ursache von SARS-CoV-2 auf den Grund zu gehen.

Korrumpierte Wissenschaft

Ein Beleg für diese Korruption der Wissenschaft ist Jeffrey Sachs, Professor für Wirtschaft an der Columbia University, ein hochrangiger Berater der Vereinten Nationen und Vorsitzender der im Juni 2020 einberufenen COVID-19-Kommission von The Lancet.

Sachs beauftragte Daszak ursprünglich mit der Leitung und Organisation der Arbeitsgruppe der COVID-19-Kommission, die die Entstehung des Virus untersuchen sollte (eine von elf Arbeitsgruppen der COVID-Kommission). Sachs entließ Daszak schließlich im Juni 2021 aus der Task Force, nachdem er erkannt hatte, wie schwerwiegend Daszaks Interessenkonflikte waren und dass Daszak ihn belogen hatte.

Schließlich wurde ihm klar, dass Daszak nicht der einzige faule Apfel im Strauß war. Auch andere Mitglieder der COVID Origins Task Force der Lancet-Kommission arbeiteten gegen ihren Auftrag, den Ursprung der Pandemie zu untersuchen. Das Fass zum Überlaufen brachte die Entlassung von Daszak durch Sachs, der von mehreren Mitgliedern der Arbeitsgruppe plötzlich als „wissenschaftsfeindlich“ angegriffen wurde.

Kurz darauf kamen durch einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) zuvor verborgene NIH-Dokumente ans Licht, und Sachs erkannte, dass diejenigen, die ihn angriffen, auch geheime Verbindungen hatten, die ihre Fähigkeit, die Wahrheit herauszufinden, bestenfalls zweifelhaft machten. Zu diesem Zeitpunkt, im September 2021, löste er die gesamte Task Force auf.

Intransparenz schafft Misstrauen

Mitte Mai 2022 veröffentlichte Sachs zusammen mit Neil Harrison in der Fachzeitschrift PNAS7 einen offenen Meinungsbeitrag, in dem er eine wirklich unabhängige Untersuchung des Ursprungs von SARS-CoV-2 forderte.

Vieles lässt sich aus Informationen ableiten, die in US-Forschungseinrichtungen gefunden wurden, die mit Einrichtungen in Wuhan, einschließlich der WIV, zusammenarbeiteten. Dieses Material wurde jedoch nicht für eine unabhängige Analyse offengelegt.

In ihrem Artikel argumentieren Sachs und Harrison, dass Transparenz seitens der chinesischen Behörden zwar „enorm hilfreich“ wäre, dass aber viele Informationen aus den in den USA ansässigen Forschungseinrichtungen, die mit den in Wuhan ansässigen Einrichtungen, einschließlich der WIV, zusammenarbeiteten, gewonnen werden könnten. Dieses Material wurde jedoch nicht für eine unabhängige Analyse offengelegt. Hier ist ein Auszug:

Das Fehlen einer unabhängigen und transparenten wissenschaftlichen Untersuchung in den USA hatte vier äußerst negative Folgen. Erstens wurde das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Fähigkeit der US-Wissenschaftsinstitutionen erschüttert, die Aktivitäten der US-Wissenschaft auf verantwortungsvolle Weise zu steuern. Zweitens ist die Untersuchung des Ursprungs von SARS-CoV-2 im US-Kongress politisiert worden; dadurch wurde die Einleitung einer unabhängigen und transparenten Untersuchung behindert und verzögert.

Drittens wurde US-Forschern, die über ein umfassendes Wissen über die Möglichkeiten eines laborbedingten Zwischenfalls verfügen, nicht ermöglicht, ihr Fachwissen wirksam weiterzugeben. Viertens hat die Tatsache, dass das NIH, einer der Hauptfinanziers der amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit, die Untersuchung der Ursprünge von SARS-CoV-2 nicht unterstützt hat, das Misstrauen gegenüber den US-Forschungsaktivitäten zur biologischen Verteidigung verstärkt. Ein Großteil der in Wuhan durchgeführten Arbeiten zu SARS-ähnlichen CoVs war Teil eines aktiven und hochgradig kooperativen wissenschaftlichen Forschungsprogramms zwischen den USA und China, das von der US-Regierung (NIH, Defense Threat Reduction Agency [DTRA] und US Agency for International Development [USAID]) finanziert und von Forschern der EcoHealth Alliance (EHA) koordiniert wurde, an dem aber auch Forscher mehrerer anderer US-Einrichtungen beteiligt waren.

Deswegen ist es wichtig, dass die US-Institutionen ihre Kenntnisse über die detaillierten Aktivitäten, die in Wuhan und in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurden, transparent machen. Die Beweise könnten auch darauf hindeuten, dass Forschungseinrichtungen in anderen Ländern beteiligt waren, und auch diese sollten aufgefordert werden, relevante Informationen vorzulegen …

Sachs und Harrison nennen eine Reihe von US-Institutionen, die ihre Arbeit offenlegen müssen, darunter die EcoHealth Alliance (EHA), die University of North Carolina (UNC), die University of California in Davis (UCD), das NIH, das NIAID und die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID).

Alle diese Agenturen und Institutionen haben Forschungsarbeiten durchgeführt und/oder daran mitgearbeitet, die möglicherweise zur Lösung des Rätsels beitragen könnten, aber anstatt ihre Daten transparent zu teilen, haben sie lediglich erklärt, dass sie „nicht an Experimenten beteiligt waren, die zum Auftreten von SARS-CoV-2 geführt haben könnten.“

Pauschale Dementis reichen nicht aus

Wie Sachs anmerkt, müssen wir, bevor wir solchen Behauptungen Glauben schenken können, in der Lage sein, ihren Wahrheitsgehalt zu bestätigen, und das erfordert eine unabhängige Analyse aller Daten.

Pauschale Dementis seitens der NIH reichen nicht mehr aus. Obwohl sich das NIH und USAID vehement gegen eine vollständige Offenlegung der Details des EHA-WIV-UNC-Arbeitsprogramms gewehrt haben, haben mehrere Dokumente, die an die Öffentlichkeit gelangten oder durch das Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) freigegeben wurden, Anlass zur Sorge gegeben“, schreiben Sachs und Harrison. Diese Forschungsvorschläge machen deutlich, dass die EHA-WIV-UNC-Kollaboration an der Sammlung einer großen Anzahl von bisher nicht dokumentierten SARS-ähnlichen Viren beteiligt war und diese in Laboreinrichtungen der biologischen Sicherheitsstufe (BSL)-2 und BSL-3 manipulierte, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass ein über die Luft übertragenes Virus einen Labormitarbeiter infiziert haben könnte.

Verschiedene Szenarien wurden von anderen diskutiert, darunter eine Infektion mit einem natürlichen Virus, das auf dem Feld gesammelt wurde, oder vielleicht mit einem künstlich hergestellten Virus, das in einem der Labors manipuliert wurde.

Verdächtige ‚Koinzidenzen‘ im Überfluss

Sachs und Harrison erörtern auch das Problem einer ungewöhnlichen Furin-Spaltstelle (FCS) in SARS-CoV-2, die es übertragbarer und pathogener macht als verwandte Viren.

Es ist zwar noch nicht bekannt, wie dieses Merkmal in SARS-CoV-2 entstanden ist, ob durch natürliche Evolution oder absichtliche Einfügung, aber „wir wissen, dass die Einfügung solcher FCS-Sequenzen in SARS-ähnliche Viren ein spezifisches Ziel der Arbeit war, die von der EHA-WIV-UNC-Partnerschaft im Rahmen eines Förderantrags (‚DEFUSE‘) im Jahr 2018 vorgeschlagen und bei der U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) eingereicht wurde“, schreibt Sachs.

Dieser spezielle DARPA-Antrag wurde nie finanziert, aber wie Sachs feststellte, „wissen wir nicht, ob einige der vorgeschlagenen Arbeiten später im Jahr 2018 oder 2019 durchgeführt wurden, vielleicht mit einer anderen Finanzierungsquelle“.

Die Informationen, über die das von der EHA geleitete Forschungsteam jetzt verfügt, sowie die Kommunikation dieses Forschungsteams mit US-Forschungsförderungsorganisationen, darunter NIH, USAID, DARPA, DTRA und das Department of Homeland Security, könnten ein beträchtliches Licht auf die von dem von den USA finanzierten Forschungsteam durchgeführten Experimente und auf den möglichen Zusammenhang zwischen diesen Experimenten und dem Auftreten von SARS-CoV-2 werfen“, schreiben Sachs und Harrison. Wir behaupten nicht, dass Labormanipulationen an der Entstehung von SARS-CoV-2 beteiligt waren, obwohl es offensichtlich ist, dass dies der Fall gewesen sein könnte. Wir behaupten jedoch, dass es bisher keine unabhängige und transparente wissenschaftliche Prüfung des gesamten Umfangs der in den USA gewonnenen Erkenntnisse gegeben hat.

In einem Interview mit Current Affairs vom 2. August 202211 wiederholte Sachs erneut, dass er glaubt, dass die NIH und verbündete Wissenschaftler sich abgesprochen haben, um die Untersuchung der Lancet-Kommission zu behindern, und zwar aus dem einfachen Grund, dass das Virus das Ergebnis US-amerikanischer Forschung war.

Abgesehen von dem, was Sachs in seinem PNAS-Artikel erwähnte, gibt es tatsächlich Patente, die sich über Jahrzehnte erstrecken und darauf hindeuten, dass dies der Fall ist (siehe „Patente beweisen, dass SARS-CoV-2 ein hergestelltes Virus ist„).

Auch in einem Interview mit Robert F. Kennedy Jr. vom 20. August 2022 (Video oben) äußerte sich Sachs zu seinen Bedenken und Befürchtungen. Er gibt zu, dass er anfangs an die Theorie der zoonotischen Ausbreitung geglaubt hat, um dann im Laufe der Zeit seine Meinung zu ändern, als er merkte, dass er immer wieder belogen wurde.

Heute ist er der Meinung, dass die Theorie des Labordurchbruchs die wahrscheinlichste Erklärung für die Pandemie ist – und dass die US-Regierung, das NIH, das NIAID und der Rest die Wahrheit aus dem einfachen Grund unterdrücken, dass sie für die Entstehung der Pandemie verantwortlich sind, wenn auch nur zum Teil.

Abschließende Überlegungen

Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren: Ist es wirklich ratsam, das spanische Grippevirus zurückzuentwickeln und weiter daran herumzubasteln, um es noch tödlicher zu machen – alles im Namen der Impfstoffentwicklung?

Denken Sie an die letzten Jahre zurück. Denken Sie an die Todesfälle – geschätzte 18 Millionen allein durch COVID-19 -, die Selbstmorde (Tod aus Verzweiflung), die verlorenen Unternehmen, die verlorenen Ausbildungsjahre, den Verlust von Freiheiten und Verfassungsrechten, die Verletzungen durch COVID-Impfungen und den massiven Wohlstandstransfer, der stattgefunden hat.

All das könnte auf diese Art von verrückter Wissenschaft zurückzuführen sein. Wollen wir das wirklich in der Zukunft wiederholen, aber mit einem viel tödlicheren Erreger? Die meisten vernünftigen Menschen würden nein sagen. Es ist an der Zeit, dass der Gesetzgeber endgültige Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass die Menschheit nicht durch wissenschaftliche Hybris ausgelöscht wird.

