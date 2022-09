Die Pläne des FBI, Razzien bei Trump-Anhängern durchzuführen, sind noch schlimmer, als wir dachten

Die beunruhigende Nachricht, dass es „35 FBI-Razzien“ bei Trump-Verbündeten gab, die von den Medien fast vollständig totgeschwiegen wurden, ist noch schlimmer, als wir dachten. Ein neuer Bericht von Tucker Carlson, der am Freitagabend veröffentlicht wurde, setzt diese Zahl möglicherweise noch höher an.

„Das FBI hat eine groß angelegte Säuberungsaktion unter den Anhängern von Donald Trump gestartet“, sagte Carlson. „Das wäre Joe Bidens wahrscheinlicher Gegner bei den kommenden Präsidentschaftswahlen. Und diese Säuberung hat sich heute deutlich intensiviert.“

„Steve Bannon sagte gerade, dass das FBI allein gestern eine Razzia bei Dutzenden von Trump-Verbündeten durchgeführt hat“, so Tucker weiter. „Wir wollen dieser Geschichte auf den Grund gehen, sodass wir heute in der Charlie Kirk Show versucht haben, sie aufzuklären, seit wir Harmeet Dhillon erreicht haben, die sagt, dass sie einige Informationen darüber hat. Sie ist die geschäftsführende Gesellschafterin der Dhillon Law Group. Harmeet, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Was ist die Wahrheit?“

„Nun, die Wahrheit ist, dass vor ein paar Tagen ein politischer Reporter mehrere Leute angerufen und gefragt hat: ‚Hey, habt ihr schon gehört, oder wurde euch etwas zugestellt?‘ Das FBI wird ungefähr 50 Durchsuchungsbefehle und Vorladungen an Trump-Anhänger verschicken“, antwortete Dhillon. „Und dann, wissen Sie, innerhalb von 24 Stunden haben zwei unserer Klienten, eigentlich drei unserer Klienten, entweder Durchsuchungsbefehle oder Vorladungen erhalten. Und diese Vorladungen sind extrem weit gefasst.“

„Sie sind von der Abteilung für die Belagerung des Kapitols im Büro des Justizministeriums der Vereinigten Staaten in Washington“, fuhr Dhillon fort. „Und sie fragen nach einer breiten Palette von Dokumenten. Sie fragen nach sämtlichem Schriftverkehr von einem Monat vor der Wahl bis einen Monat, zwei Monate nach der Wahl. Und sie fragen nach allen Mitteilungen, die Dutzende von Personen betreffen, und die Kategorien sind alternative Wähler, die Spenden für Unregelmäßigkeiten rund um die Wahl sammeln, und auch eine Kundgebung, die vor der Situation am 6. Januar im Capitol stattfand.“

„Also die „Save America“-Kundgebung, die stattfand“, fügte sie hinzu. „Die meisten dieser Aktivitäten, wenn nicht sogar alle, sind durch den ersten Verfassungszusatz geschützt, und das Justizministerium der Vereinigten Staaten informiert die Reporter über diese Durchsuchungsbefehle und Vorladungen, bevor sie vollstreckt werden. Dafür gibt es keine andere Erklärung. Und ich denke, der Grund dafür ist, Donald Trumps Anhängern und denjenigen, die Wahlunregelmäßigkeiten kurz vor einer bevorstehenden Wahl anfechten würden, Angst einzujagen, Tucker.“

„Das ist also ein wirklich ungeheuerlicher Missbrauch durch das Justizministerium, und es ist illegal, dass das Justizministerium diese Informationen an die Medien weitergibt. sagte Dhillon.

„Wenn Sie allein drei persönliche Klienten haben, bei denen eine Razzia durchgeführt wurde, dann zeigt, dass das Ausmaß – ich kann nicht glauben, dass anständige Liberale sich zurücklehnen und dies zulassen“, kommentierte Tucker. „Das wird das Land ruinieren, und sie sagen nichts dazu. Das ist wirklich schockierend für mich. Harmeet Dhillon. Wir werden an dieser Geschichte dranbleiben. Vielen Dank für dieses Update.“

Wie bereits berichtet, hat Steve Bannon in der Charlie Kirk Show am Freitag eine Art „Bombe“ platzen lassen: Das FBI hat am Donnerstag 35 Vorladungen an Trump-Verbündete verschickt, was der „WarRoom“-Moderator als „FBI-Razzien“ bezeichnete.

„Gestern war einer der besten Tage in meinem Leben“, sagte Bannon. „Es war ein sehr starker, spiritueller Tag für mich. Es waren viele Dinge, die mir sehr klar geworden sind. Ich war, wie man so schön sagt, immerzu in der „Zone“ beim Sport. Und weißt du, sie werden mich nicht zum Schweigen bringen. Wir sehen, es ist – wir sahen es an der dämonischen Rede, die Biden in Philadelphia hielt.“

„Genau“, bemerkte Kirk.

„Dies ist ein sterbendes Regime“, fuhr Bannon fort. „Das war ein Urschrei. Und hier, was sie versuchen zu tun, egal wer es ist, Donald Trump und Mar-a-Lago – gestern gab es 35 FBI-Razzien.“

„Richtig?“, fügte er hinzu. „Es gibt eine weitere Grand Jury, die am 6. Januar zusammentritt, die Washington Post hat es berichtet. Sie haben nur ein paar Namen genannt. Es waren 35 hochrangige Mitglieder von MAGA-Republikanern, Unterstützer von Donald Trump, die aufgerollt wurden. Sie wissen schon, das FBI hat sie verhört. Oder? Als sie es nicht hätten tun müssen.“

„Denken Sie daran, dass all diese Leute Anwälte haben“, fuhr Bannon fort. „Alle ihre Anwälte sind sehr bekannt. Nein, diese gestiefelte Gestapo muss vor ihrer Tür auftauchen und eine große Show daraus machen. Es geht also so viel vor sich, von dem so viele Leute nichts wissen, auf so vielen Ebenen bei Trump, bei Leuten, die in Konkurs gehen, die versuchen, sie zu entmachten.“

„Oh, ja“, sagte Kirk.

„All das“, sagte Bannon. „Und offen gesagt, ich denke, das ist es, was so mächtig ist, dass ihr diese Great Reset-Konferenz habt, denn darum geht es wirklich. Das ist dieser globalistische Apparat.“

„Das ist richtig“, stimmte Kirk zu.

„Dies ist der amerikanische Arm davon“, fügte Bannon hinzu. „Das Biden-Regime. Und sie versuchen, jeden zum Schweigen zu bringen, ob Alex Jones, Charlie Kirk, Steve Bannon, Tucker Carlson oder Donald Trump. Sie versuchen, Lawfare, Finanzterrorismus, legale, Sie wissen schon, alles Legale, und offen gesagt, bis hin zu Attentaten, einzusetzen. Deshalb schlagen sie wie wild auf die Leute ein. Wir haben also eine Menge Arbeit vor uns. Und wenn wir blinzeln, wenn Sie blinzeln, ist es vorbei. Also scheiß auf sie. Ich spucke ihnen direkt ins Auge. Das ist mir völlig egal. Wir werden kommen. Wir fahren los. Und wir werden hart rollen, Baby.“

„Das ist die einzige Möglichkeit, sie zu bekämpfen“, sagte Kirk. „Steve, können Sie das wiederholen? Sie sagten, dass es gestern 35 FBI-Razzien gab? Ich halte mich für sehr belesen. Ich habe das nirgendwo gesehen. Können Sie das näher erläutern?“

„Ich habe darüber berichtet“, antwortete Bannon. „Ich veröffentliche diese Nachricht hier. Wenn Sie sich die Geschichte der Washington Post ansehen, ich glaube, die Geschichte von Josh Dawsey, wenn Ihre Mitarbeiter sie abrufen, Charlie, dann erwähnen sie, glaube ich, fünf Namen, Boris Epshteyn ist einer von ihnen. Aber ich glaube, es sind fünf Leute. Es waren 35. 35 FBI, dann 35 – all diese Leute haben Anwälte. Sie alle wissen, wer die Anwälte sind. Sie wollten nicht, sie haben diese Vorladungen nicht den Anwälten zugestellt. Sie wollen ein großes Spektakel daraus machen. Sie möchten einen Haufen ihrer Geräte mitnehmen. Sie wollen – das ist das FBI, das sich einmischt und versucht, die Muskeln spielen zu lassen, richtig? Das ist die Gestapo. Das ist die Taktik der Gestapo.“

„Sehen Sie, hier geht es nur um Einschüchterung“, fuhr er fort. „Ob es das ist, was sie gestern mit mir gemacht haben, was sie mit Alex Jones machen, was sie mit anderen Leuten machen, um ihnen die Bank zu entziehen, um sicherzustellen, dass sie ihre Operationen nicht finanzieren können. Wenn es Trump ist, er ist, wie ein Präsident der Vereinigten Staaten, eine völlig illegale Razzia, von der ein Richter sagte, sie sei illegal. In der Stellungnahme des Richters heißt es, ich traue dem Justizministerium und dem FBI nicht zu, fair zu sein. Das ist ein Bundesrichter.“

„Sie sehen es überall“, fuhr Bannon fort. „Und 35 Mitglieder von MAGA, der Republikanischen Partei, Leute, die Donald Trump nahe stehen, wurden gestern vom FBI mit diesen Einschüchterungstaktiken überrollt. Normalerweise, Charlie, würde man zu ihrem Anwalt gehen und sagen: ‚Hey, wir wollen wissen, wann Sie die Zustellung einer Vorladung akzeptieren können. Können Sie die Zustellung annehmen? Oder: „Wir möchten vielleicht mit Ihnen über bestimmte Geräte sprechen, können wir etwas aushandeln? Nein, das haben sie nicht getan. Sie gehen mit Springerstiefeln hin und treten die Türen ein, hämmern an die Türen und schleusen die Leute ein, um sie einzuschüchtern und sicherzustellen, dass sie dasitzen und sagen: „Oh, oh, was wollt ihr? Wissen Sie, ich tue alles‘ usw.“

„Nun, diese Leute haben das nicht getan“, fügte Ge hinzu, „und das ist das FBI. Das FBI ist im Moment die Gestapo. Ich weiß, sie hassen es, wenn ich das sage, aber sie sind die Gestapo. Wir werden nicht damit aufhören, sie die Gestapo zu nennen, weil sie gestapoähnliche Taktiken anwenden.“

„Das ist mein Punkt“, sagte er. „Sie verlieren. Sie versuchen nur deshalb, die Muskeln des nationalen Sicherheitsstaates einzusetzen, weil sie wissen, dass sie nicht gewinnen werden. Und offen gesagt, wenn man Dinge wie den Great Reset an diesem Wochenende veranstaltet und junge Leute auf den neuesten Stand der Dinge bringt, treibt sie das noch mehr in den Wahnsinn.“

„Das ist richtig“, stimmte Kirk zu.

„Also, hey, Turning Point wird ein Ziel sein, ein großes Ziel“, sagte Bannon. „Okay? Also halt dich bereit, Charlie. Es wird alles kommen. Es wird alles hart und heftig kommen.“

**

Laut dem Artikel der Washington Post, auf den sich Steve Bannon während des Interviews bezog, wurden fünf Trump-Verbündeten umfassende Vorladungen zugestellt, in denen Informationen über das Save America PAC gefordert werden.

„Das Justizministerium sucht nach Angaben von drei Personen, die mit der Untersuchung vertraut sind, nach Details über die Gründung und den Betrieb von Donald Trumps politischer Operation nach der Präsidentschaft und schickte eine Reihe von Vorladungen in einer bedeutenden Ausweitung der strafrechtlichen Untersuchung des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und der Bemühungen, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu stürzen“, berichtete der Post-Artikel.

„Ein Bundesgericht schickte am Mittwoch Vorladungen an eine Vielzahl ehemaliger Mitarbeiter der Kampagne und des Weißen Hauses, um Informationen über das Save America PAC zu erhalten, so die Personen, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um eine laufende Untersuchung zu diskutieren“, fügte der Bericht hinzu. „Sie beschrieben die Vorladungen als weitreichend und verlangten alle Dokumente und Mitteilungen über die Eröffnung des PAC und jeden Dollar, der gesammelt und ausgegeben wurde.

„Mindestens eine der Vorladungen verlangte auch Informationen über den Plan, falsche Wählerlisten einzureichen, in denen behauptet wird, dass Trump in wichtigen Staaten gewonnen hat, einschließlich der gesamten Kommunikation mit mehreren wichtigen Anwälten und Beratern, die an den Bemühungen beteiligt waren, so eine der Personen“, heißt es in dem Artikel. „Dazu gehören Rudy Giuliani, Boris Epshteyn, Bruce Marks, Victoria Toensing und Joseph DiGenova“, so diese Person.

Eine andere der drei Personen, die direkte Kenntnis von einer der Vorladungen hat, sagte, das Dokument sei „weitreichend“ und umfasse mehrere andere Kategorien von Informationen, aber diese Person lehnte es ab, sie zu beschreiben“, so der Bericht weiter. „FBI-Agenten haben zumindest einige der Vorladungen am Mittwoch persönlich zugestellt, sagte eine der Personen, die davon Kenntnis haben.“

Harmeet Dhillon, ein Anwalt, der Donald Trump in der Vergangenheit vertreten hat, reagierte auf Charlie Kirks Interview mit der Aussage: „Ich kann bestätigen, dass dies auch vielen Trump-Verbündeten passiert ist, die ich kenne.“

Das FBI führte am 8. August eine groß angelegte Razzia in Mar-a-Lago durch, bevor es ein Foto von leeren „streng geheimen“ und „geheimen“ Ordnern veröffentlichte, das es als Reaktion auf einen Gerichtsbeschluss als Anhang einfügte. Seitdem haben das Justizministerium und das FBI sensible juristische Informationen und geheime Informationen zur nationalen Sicherheit an die Presse weitergegeben, um die Zwischenwahlen 2022 zu beeinflussen.

BeckerNews hat sich mit mehreren der in der Washington Post genannten Personen in Verbindung gesetzt, um weitere Bestätigungen für den Bericht zu erhalten, dass das FBI am Donnerstag 35 Vorladungen an Trump-Verbündete verschickt hat. Die Geschichte wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.