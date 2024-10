Schreckliche Szenen in Krankenhäusern: „Sie versuchen, meinen Sohn zu töten, weil sie seine Organe wollen.“

Wenn Sie Organspender sind, werden Ihre Organe erst nach Ihrem Tod entnommen, oder? Falsch.

Menschen, die hirntot sind, sind nicht biologisch tot, sagte die Ärztin Heidi Klessig in Good Morning CHD.

Hirntote Menschen haben ein schlagendes Herz, ihre Lungen arbeiten, ihr Verdauungssystem funktioniert, ihre Nieren arbeiten, zählte der Arzt auf.

Menschen, die für hirntot erklärt wurden, haben gesunde Kinder zur Welt gebracht. Diese Menschen seien keineswegs tot, betonte Klessig.

As an organ donor in a hospital setting, your organs are only taken if you actually die … right?



Wrong. pic.twitter.com/DSqlOAi61R