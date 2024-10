Die EU möchte ab 2030 DIGITALE Reisepässe einführen, und das ist der bemerkenswerte Grund

Die Europäische Kommission will ab 2030 digitale Reisepässe und Personalausweise einführen. Damit, so EU-Kommissarin Ylva Johansson, könnten Grenzschützer „echte Reisende schnell einreisen lassen“ und sich „besser auf die Festnahme von Kriminellen und Terrorverdächtigen konzentrieren“.

Ja, wirklich, das ist das Argument.

Ziel ist die Einführung einer speziellen EU Digital Travel App für Ihren digitalen Reisepass. Die Kommission benötigt dann die Informationen auf dem Chip Ihres regulären Reisepasses und ein Gesichtsbild.

Dies sei vollkommen freiwillig, so die EU. Im Hintergrund wird an der Einführung des europäischen digitalen Personalausweises gearbeitet.

Auf X schreibt die Kommission: Wir möchten Ihnen Ihren Umzug innerhalb der EU erleichtern. Wir haben heute neue Regeln zur Digitalisierung von Personalausweisen und Reisepässen vorgeschlagen. Die Vorschläge sollen einen einheitlichen Standard für digitale Reisedokumente schaffen und die Sicherheit in der gesamten EU stärken.

