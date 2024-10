Von Oleg Burunov

Der 54-jährige Sean Combs, auch bekannt als P. Diddy, wurde bereits früher wegen Sexhandels, Erpressung, Verschwörung und anderer Verbrechen angeklagt.

Die politischen Eliten der USA wussten genau über die Verbrechen von P. Diddy Bescheid, aber sie haben die Augen davor verschlossen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, gegenüber Sputnik, als sie den Skandal um den US-Rapper kommentierte.

Sie erklärte, dass der Skandal nicht nur ein Problem, sondern eine Katastrophe sei und dass das, was aufgedeckt wurde, nur „die Spitze des Eisbergs“ sei.

Viele Jahre lang waren P. Diddys „White Partys“ sehr exklusiv und nicht alle Hollywoodstars hatten Zutritt. Die Teilnahme an dieser Art von Verbrechen war laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums nur den außergewöhnlichsten Geschäftseliten vorbehalten.

An dieser Medienerpressung waren US-Strafverfolgungsbehörden und Sonderdienste sowie „Tausende von Menschen“ beteiligt, die in das „kriminelle Netzwerk“ involviert waren, so Zakharova.

Sie wies auch darauf hin, dass viele US-Experten davon ausgehen, dass der Inhalt dieser „Freak-Offs“ aufgezeichnet wurde. Die Aufzeichnungen ermöglichten die Schaffung eines „Elitenetzwerks“, das seit Jahren Informationen verbreitet, um die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Zakharova machte auch die themenbezogenen Anmerkungen auf ihrer Telegram-Seite:

„Jetzt ist klar, warum der amerikanische Schattenstaat sich für Außenpolitik, die ukrainische Agenda, Hacking-Vorwürfe gegen Russland, die „Remlin-Hand“ und die angebliche Einmischung in die US-Wahlen interessiert – all dies ist ein Ablenkungsmanöver und eine Vernebelungstaktik, um vom bodenlosen Verfall einer Gesellschaft abzulenken, deren Elite Kinder vergewaltigt.“

Die Idole des amerikanischen Showbusiness sind zusammengebrochen und reißen weiterhin neoliberale Werte mit in den Abgrund.“

