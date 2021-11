Schulen konditionieren Studenten für eine Überwachungsbürokratie

mercola.com

Universitäten in den gesamten USA schreiben Impfungen für die Teilnahme vor und setzen Maskenpflicht in Innenräumen, soziale Distanzierung und Sozialisierungsverbot durch, behalten sich aber das Recht vor, Veranstaltungen jeder Größe auszurichten, einschließlich Sportereignisse

College-Studenten, die in früheren Jahrzehnten durch die Ermutigung von Lehrkräften und Mitarbeitern die Fähigkeit zum kritischen Denken entwickelt und Autoritäten infrage gestellt hatten, lernen nun, sich schnell an Regeln und Vorschriften zu halten

Die Studenten der University of Iowa veranstalteten ein „Die-In“ und forderten eine stärkere Einschränkung der Aktivitäten, während an anderen Universitäten die Studenten ermutigt werden, sich gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie studentisches Verhalten melden.

Die Hochschulverwaltungen scheinen in die von ihnen aufgebaute Überwachungsinfrastruktur zu investieren, während sie die tatsächliche Zahl der vom Virus betroffenen Studenten und Mitarbeiter ignorieren

Trotz erfolgreicher Behandlungsprotokolle, Hunderttausenden von Berichten über Impfschäden und überhöhten Todeszahlen, die nie die von COVID-19 vorhergesagten Millionen von Menschen erreicht haben, fordern Regierungsbeamte weiterhin eine Maskierungspflicht, Impfungen, soziale Distanzierung und exorbitante Geldstrafen für Menschen, die sich den unvernünftigen Forderungen nicht beugen.

Neben Unternehmen, Grundschulen und Gymnasien haben sich auch die Hochschulen den Kampf gegen COVID-19 auf die Fahnen geschrieben. Sie setzen drakonische Regeln für eine Bevölkerungsgruppe durch, die die geringste Infektionsrate, die geringsten Langzeitsymptome und die geringsten Todesfälle aufweist. Tatsächlich sind die Regeln, die an vielen Hochschulen gelten, sogar noch verrückter als die, die man in großen Geschäften, Restaurants oder kleinen Unternehmen sehen kann.

Während die Zahl der „Fälle“ von COVID-19, über die in den Mainstream-Medien berichtet wurde, in den Hintergrund getreten ist, werden an den Hochschulen strenge Protokolle eingeführt, nachdem asymptomatische Studenten positiv getestet wurden. So hat beispielsweise die Brown University mit einer Gesamtzahl von 6.632 Vollzeitstudenten im Grundstudium und 2.501 Vollzeitstudenten im Hauptstudium eine Sperre über den Campus verhängt, nachdem 82 asymptomatische Studenten (0,89 %) positiv getestet wurden.

Der Prozentsatz positiver Fälle auf dem Universitätscampus rechtfertigt nicht die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Studenten vom sozialen Umgang abzuhalten. Auch wenn die Maßnahmen auf dem Universitätscampus das zu imitieren scheinen, was in manchen Gegenden geschieht, werden die langfristigen Auswirkungen der Erziehung beeinflussbarer und gefährdeter Studenten zur Einhaltung von Überwachungs- und Meldevorschriften erst dann zu spüren sein, wenn sie ihren Abschluss gemacht haben und ihren Platz als Polizeibeamte, Ärzte, Rechtsanwälte und Geschäftsinhaber einnehmen.

Willkürliche und komische COVID-Beschränkungen auf dem College-Campus

Die Brown University hat ihren Studenten klargemacht, dass es ihnen verboten ist, in Gruppen von mehr als fünf Personen zusammenzukommen, egal ob sie sich drinnen oder draußen aufhalten, bis die Zahl der „Fälle“ auf dem Campus der Universität zurückgegangen ist. In einer Erklärung vom 13. September 2021 ging die Brown University auf die Herausforderungen einer inzwischen endemischen Infektion ein:

Um diesen Trend umzukehren und sicherzustellen, dass die Brown-Universität die positiven Fortschritte bei der Wiederaufnahme von Aktivitäten auf dem Campus fortsetzen kann, führt die Universität eine Reihe neuer kurzfristiger COVID-19-Beschränkungen ein.

Dies sind Maßnahmen, die noch nie bei Grippe oder Erkältungen ergriffen wurden, die aber der Universitätsverwaltung bei einem Virus, der keine nennenswerten Auswirkungen auf die Studentenpopulation hat, völlig angemessen erscheinen. In der Erklärung wird den Studenten versichert, dass es sich um kurzfristige Anforderungen und Einschränkungen handelt.

Auf einem Schulcampus, auf dem die Studenten geimpft sein müssen, um die Schule besuchen zu können, scheinen die Einschränkungen und Auflagen jedoch eher der Kontrolle und Überwachung zu dienen als der Sicherheit der Studenten.

So werden beispielsweise die Studenten alle vier Tage auf COVID getestet, und alle Studenten und Mitarbeiter müssen in Innenräumen Masken tragen. Der Speiseservice ist für die persönliche Verpflegung geschlossen, und die Universität geht so weit, dass sie den Studenten vorschreibt, keine neuen Freunde zu finden:

Von den Studenten wird erwartet, dass sie sich durchgängig in derselben kleinen sozialen Gruppe engagieren und nicht im Laufe eines Tages oder einer kurzen Zeitspanne mehrere kleine Gruppen besuchen oder zwischen ihnen „hüpfen“. Sie sollten keine überdachten Bars oder Restaurants aufsuchen.

Die Universität behält sich jedoch das Recht vor, Veranstaltungen jeder Größe zu organisieren, solange sie sich an die Maskenprotokolle halten. Dies betrifft im Wesentlichen alle Sportveranstaltungen dieser Division 1-Schule, für die Studenten, Lehrkräfte und die Öffentlichkeit Eintritt zahlen müssen.

Es scheint logisch, dass Universitätsgelände der ideale Ort wären, um eine Lockerung der unwirksamen Maskenprotokolle zu testen, da die Impfrate höher ist als an den meisten anderen Orten und die Bevölkerung das geringste Risiko aufweist. Stattdessen scheint es, als ob die Universitätsverwaltungen in die entgegengesetzte Richtung gehen. Und die Brown University ist nicht allein.

Weitere Hochschulen schließen sich absurden Beschränkungen an

Harvard bittet die Studenten, ihre „engen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken“, obwohl bekannt ist, dass die Positivrate auf 0,16 % gesunken ist. Nach Angaben von Harvard waren 96 % der Mitarbeiter und 95 % der Studenten bis zum 22. September 2021 vollständig geimpft. Dennoch wird weiterhin verlangt, dass in Innenräumen stets Masken getragen werden.

Die Universität Yale weist die Studenten an, in ihren Zimmern eine Maske zu tragen, wenn andere Studenten zu Besuch sind, eine Maske zu tragen, wenn sie sich damit wohler fühlen, und im Freien eine Maske zu tragen, wenn sie vom Kontaktverfolgungsteam Anweisungen erhalten haben.

Die Universität von Südkalifornien empfiehlt, in Innenräumen stets Masken zu tragen, und schreibt ausdrücklich vor, dass die Maske Nase und Mund bedecken muss. Außerdem dürfen die Studenten innerhalb des Gebäudes weder essen noch trinken. Wenn sie Flüssigkeit zu sich nehmen müssen, müssen sie das Gebäude verlassen. Nur Lehrkräfte dürfen „während des Unterrichts kurz etwas trinken, müssen aber sofort die Maske wieder aufsetzen“.

Am 17. September 2021 kündigte die Columbia University „vorübergehende“ Einschränkungen auf dem Campus an. Die Schlüsselkarten der Studenten wurden neu codiert, sodass sie nur noch in die ihnen zugewiesenen Wohnheime gelangen konnten. Die Studenten dürfen keine Gäste mitbringen, und die Zahl der Teilnehmer an gesellschaftlichen Veranstaltungen ist auf 10 Studenten begrenzt. Obwohl den Studenten versichert wird, dass es sich um vorübergehende Beschränkungen handelt, behält sich die Universität das Recht vor, nach zwei Wochen „eine Neubewertung vorzunehmen und zu entscheiden, ob die Beschränkungen aufgehoben werden können oder fortbestehen müssen“.

Radikales Studentenleben am College ist nicht mehr radikal

In einem Videointerview beschreibt Dr. Bryan Ardis, was er als „natürliches menschliches Verhalten“ bezeichnet. In seinem Beispiel beschreibt er, wie Eltern versuchen, ihre Kinder dazu zu bringen, ihr Zimmer aufzuräumen. Für viele bedeutet dies, dass die Eltern das Kind auffordern, das Zimmer aufzuräumen. Wenn das nicht funktioniert, gehen sie dazu über, das Kind zu bestechen, und wenn auch das nicht funktioniert, wird das Kind gezwungen.

Auf die gleiche Art und Weise hat die Regierung zuerst Angst in der Bevölkerung erzeugt und dann gesagt: „Wir haben eine Lösung.“ Als sich nicht genügend Menschen impfen ließen, wurden Bestechungsgelder angeboten, die von einem Donut pro Tag über Spielkonsolen und einen kostenlosen Haarschnitt bis hin zu unzähligen Gutscheinen und Werbegeschenken reichten, wie z. B. in West Virginia, wo kostenlose Jagdgewehre angeboten wurden. Kalifornien bot Preise im Wert von 116,5 Millionen Dollar an und im Juni 2021 kündigte Präsident Biden an, dass Anheuser-Busch Bier verschenken würde.

Präsident Biden ist nun dazu übergegangen, die amerikanische Öffentlichkeit zu zwingen, einen Impfstoff zu nehmen, der ihr Recht auf freie Wahl einschränkt. Die Regierung nutzt mehrere Wege, um Unternehmer dazu zu zwingen, einen Impfstoff vorzuschreiben, um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Die Hochschulen begannen damit, ihre Studenten zu zwingen, sich impfen zu lassen, oder sie durften nicht auf den Campus zurückkehren. Aber jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen.

Die Anweisungen der Verwaltung klingen eher wie elterliche Erlasse als wie Mitteilungen an junge Erwachsene. Die Universität Boston betont, dass die Studenten die Testanforderungen einhalten müssen, und warnt, dass ein überfälliger Test oder die „tägliche Selbstbescheinigung“ letztlich zu einer Suspendierung und zum Ausschluss vom Universitätsgelände führen kann.

Wenn der Student nicht innerhalb von 48 Stunden nach seiner Suspendierung den Anforderungen nachkommt, bleibt die Suspendierung für den Rest des Semesters bestehen. Die Universität von Michigan verlangt von allen ihren Studenten, dass sie einen Impfpass auf ihrem Telefon mit sich führen, der bei Bedarf vorzulegen ist.

Im Gegensatz zum Bürgerrechtsaktivismus, den Antikriegsprotesten und der jüngsten Black-Lives-Matter-Bewegung auf den College-Campus im ganzen Land scheinen viele junge Menschen die zusätzliche Überwachung, die vorgeschriebene Maskierung, die Impfungen und die erzwungene soziale Distanzierung zu begrüßen.

College-Studenten, die in früheren Jahrzehnten durch die Ermutigung von Lehrkräften, die glaubten, dass Colleges ein Ort seien, an dem künftige Generationen lernen würden, die Gesellschaft voranzubringen, die Fähigkeit zum kritischen Denken entwickelten und Autoritäten in Frage stellten, lernen jetzt schnell, sich an Regeln und Vorschriften zu halten.

Studenten zeigen sich gegenseitig an, weil sie keine Maske tragen. Die genaue Erfassung der COVID-19-Erkrankungen und -Todesfälle scheint den Studenten der University of Iowa entgangen zu sein, die im September 2021 ein „Die-in“ veranstalteten, um gegen die ihrer Meinung nach „laxen“ Vorschriften zu protestieren. Sie forderten, dass in allen Gebäuden auf dem Campus Masken getragen werden sollten, dass Impfungen vorgeschrieben werden sollten und dass alle nicht unbedingt notwendigen persönlichen Veranstaltungen pausiert werden sollten.

An anderen Universitäten ermutigen die College-Verwalter die Studenten, „sich gegenseitig zur Verantwortung zu ziehen“, aber, wie Michael Tracy betont, „mit der zusätzlichen Ironie, dass diese Beschwörungen der „Verantwortlichkeit“ dazu dienen, die Kontrolle von denen abzulenken, die die wirkliche Entscheidungsgewalt ausüben.“ Tracey schreibt, dass es bei der Motivation hinter den Mandaten, Regeln, Beschränkungen und dem übermäßigen Gebrauch von Macht in Wirklichkeit um Macht geht:

Diese Verwaltungsbeamten haben so viel in die Infrastruktur der „Fall“-Erkennung investiert, die sie in den letzten anderthalb Jahren aufgebaut haben – ganz zu schweigen von dem umfassenderen ideologischen Projekt, die „Ausbreitung“ um jeden Preis zu stoppen -, dass es unmöglich ist, sich Bedingungen vorzustellen, unter denen sie freiwillig die Überwachungssysteme, denen sie vorstehen, abbauen würden.

Amerikaner kennen die wahren COVID-Zahlen nicht

Im besten Fall können wir hoffen, dass genaue Informationen über die durch COVID-19 verursachten Krankheiten und Todesfälle die Hochschulverwaltung noch nicht erreicht haben und die von ihr ergriffenen Maßnahmen nicht ruchlos sind. Umfragen zufolge sind sich die meisten Amerikaner über die tatsächlichen Krankheits- und Todesraten nicht im Klaren.

Sechs Monate nach Ausbruch der Pandemie veröffentlichte die Investmentgesellschaft Franklin Templeton Investments in Zusammenarbeit mit Gallup einen Bericht über das Wissen der Amerikaner über die COVID-19-Infektion. Sie stellten fest, dass in der allgemeinen Bevölkerung viele falsche Vorstellungen über die Risiken bestehen. Nachdem sie diese Überzeugungen aufgeschlüsselt und mit den tatsächlichen Daten verglichen hatten, fanden sie in dem Bericht Folgendes heraus:

Im Durchschnitt glauben die Amerikaner, dass Menschen im Alter von 55 Jahren und älter für etwas mehr als die Hälfte aller COVID-19-Todesfälle verantwortlich sind; die tatsächliche Zahl liegt bei 92 %.

Die Amerikaner glauben, dass Menschen im Alter von 44 Jahren und jünger für etwa 30 % aller Todesfälle verantwortlich sind; die tatsächliche Zahl liegt bei 2,7 %.

Die Amerikaner überschätzen das Risiko, an COVID-19 zu sterben, für Menschen im Alter von 24 Jahren und jünger um das 50-fache; und sie glauben, dass das Risiko für Menschen im Alter von 65 Jahren und älter nur halb so hoch ist wie in Wirklichkeit (40 % gegenüber 80 %).

Alter Prozentsatz der Besorgnis über schwerwiegende Auswirkungen Prozentsatz der tatsächlichen Gesamttodesfälle

18-24 59.1% 0.1% 25-34 67.1% 0.7% 35-44 69.3% 1.9% 45-54 67.9% 5.0% 55-64 69.8% 12.2% 65+ 77.6% 80.0%

Sieben Monate später, im Februar 2021, meldete CNN ähnliche Ergebnisse wie im Juli 2020 anhand der Daten der Templeton-Gallup-Studie, die in der obigen Tabelle dargestellt sind. Ausgehend von dem Prozentsatz der in den USA geimpften Personen gibt es weiterhin einen großen Teil der Amerikaner, die dem Irrglauben unterliegen, dass die Infektion alle Altersgruppen betrifft.

Die CNN-Umfrage ergab, dass 76 % der geimpften Personen COVID-19 weiterhin als hohes Risiko ansehen. Laut dem COVID-19-Tracker der Mayo Clinic waren am 31. August 2021 etwa 52,7 % der Erwachsenen in den USA vollständig geimpft.

Die Washington Post berichtete am 2. August 2021, dass 70 % der Erwachsenen mindestens eine Impfung erhalten hatten. Wenn 76 % der Geimpften der Meinung sind, dass COVID ein allgemeines Risiko für die Bevölkerung darstellt, bedeutet dies, dass 40 % bis 53,2 % des Landes weiterhin dieser Meinung sind.

Der leitende Redakteur von Reason, Robby Soave, schrieb über diesen kulturellen Trend auf dem Campus von Hochschulen und Universitäten. Seiner Meinung nach sind diese Aktionen von Verwaltern und Studenten „Wahnsinn“. In seinem Artikel in Reason schreibt Soave:

Progressive junge Menschen, die grundlegende Prinzipien der Meinungsfreiheit mit Antipathie oder sogar Verachtung betrachten, sind dabei, den Arbeitsplatz grundlegend zu verändern. Wir sollten uns die heutige Kultur der Campus-Aktivisten ansehen, um herauszufinden, wie unsere breitere Kultur in ein paar Jahren aussehen könnte, schrieb ich kürzlich in einem Artikel für die Deseret News. Wenn die jüngste Geschichte ein Anhaltspunkt ist, sollten wir Angst davor haben, dass die jetzigen Studenten den Campus mit der Vorstellung verlassen, dass die irrsinnigste Version der pandemischen Unterdrückung völlig normal und wünschenswert ist.

