Schuss von hinten – Verhaftung Dr. Reiner Fuellmichs aufgrund Anzeige aus Corona-Ausschuss

Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich, als Initiator und tragende Gestalt des mit drei weiteren Anwälten gegründeten „Corona-Ausschusses“ einer der führenden Kritiker der totalitären Corona-Maßnahmen des Staates, ist aufgrund einer Strafanzeige ehemaliger Mitarbeitern wegen angeblicher Untreue verhaftet worden. Anstatt die finanziellen Streitigkeiten intern zu klären, instrumentalisieren sie das Strafrecht des Staates, dessen Unrecht sie bekämpften, und liefern so ihren glühendsten Kämpfer eben diesem Staat in die Hände. Sie fügen damit – unabhängig davon, ob an den Vorwürfen etwas berechtigt ist – nicht nur Dr. Fuellmich, sondern der gesamten Freiheitsbewegung ungeheuren Schaden zu.

Vorgänge

Die mit ihm befreundete und mit seiner Verteidigung beauftragte Münchener Rechtsanwältin Dagmar Schön berichtete am Sonntag, 15.10.2023 auf dem Schweizer Kanal bittel.tv 1:

Das Ehepaar Fuellmich habe sich zuletzt in Mexiko aufgehalten. Ihre Pässe mit Visum zur Einreise in die USA, wo sie in Kalifornien ein Haus haben, seien ihnen verloren gegangen, so dass sie beim Konsulat neue Pässe und Visa hätten beantragen müssen. Als sie diese abholen wollten, habe nur