Biden erwägt militärische Reaktion, falls die Hisbollah Israel angreift

Die Biden-Administration hat den Einsatz des US-Militärs für den Fall eines Raketenangriffs libanesischer Hisbollah-Terroristen auf Israel diskutiert.

Die Spannungen an der libanesischen Grenze sind nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober eskaliert. Die Hisbollah-Terroristen lieferten sich ein Feuergefecht mit den israelischen Verteidigungskräften.

Axios berichtet:

Am Wochenende hat Israel Syrien bombardiert, nachdem zwei Raketen aus Syrien abgefeuert worden waren, wie die israelische Armee mitteilte.

In response to the anti-tank missile launched from Lebanon toward a military vehicle in northern Israel, an IDF helicopter struck a Hezbollah observation post. https://t.co/meQ7Oz2zVe