Schwab: „Niemand ist sicher, solange nicht alle geimpft sind“.

Klaus Schwab wird weitgehend bestimmen, wie Ihr Leben in den kommenden Jahren aussehen wird. Jahrelang haben er und sein Weltwirtschaftsforum sich auf das vorbereitet, was jetzt vor unseren Augen geschieht.

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, in dem er einige bemerkenswerte Aussagen macht. Die Bilder wurden Anfang letzten Jahres während der Davos Agenda gemacht, einem virtuellen Treffen als Alternative zum Weltwirtschaftsforum, das jährlich im Schweizer Skiort Davos stattfindet.

Während des virtuellen Treffens sagte der spirituelle Vater des Great Reset unter anderem: „Niemand ist sicher, solange nicht alle geimpft sind“.

Schwab hat vor kurzem eine Reihe drakonischer Maßnahmen erläutert, um die Bevölkerung im Griff zu behalten. Er schlug zum Beispiel vor, dass ein Gehirnscan durchgeführt wird, bevor man reisen darf, und Schwab spielt auch mit dem Gedanken, den Menschen Chips einzupflanzen, die es ermöglichen, ihre Gedanken zu lesen.

Schwab: “Nobody will be safe if not everybody is vaccinated.” pic.twitter.com/SkHFbSigtG