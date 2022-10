Ein weiteres europäisches Land hat beschlossen, die mRNA-Impfung gegen Covid-19 für gesunde Jugendliche unter 18 Jahren einzustellen. Die schwedische Gesundheitsbehörde hat diese Empfehlung Ende September in einer Mitteilung geändert.

„Die allgemeine Empfehlung für grundsätzlich gesunde Kinder im Alter von 12-17 Jahren, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, endet nach dem 31. Oktober“, heißt es in der Mitteilung auf Schwedisch. „Der Grund dafür ist das sehr geringe Risiko von schweren Erkrankungen und Todesfällen durch Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen. In Zukunft wird die Impfung gegen Covid-19 für Kinder in speziellen Gruppen empfohlen.

„Während der Pandemie sind nur wenige Kinder und Jugendliche ernsthaft an Covid-19 erkrankt“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Der aktuelle Kenntnisstand und die Epidemiologie zeigen, dass die Virusvarianten für SARS-CoV-2 bei grundsätzlich gesunden Kindern und Jugendlichen zunehmend leichtere Symptome hervorrufen und dass die Immunität in der Gruppe sehr hoch ist.“

„Insgesamt stellen wir fest, dass die Pflegebedürftigkeit infolge von Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen während der Pandemie gering war und auch seit Beginn der Ausbreitung der Omikron-Virusvariante zurückgegangen ist“, so die schwedische Behörde weiter. „In diesem Stadium der Pandemie sehen wir keinen weiteren Impfbedarf für diese Gruppe. Daher heben wir die Empfehlung für eine allgemeine Impfung gegen Covid-19 für 12- bis 17-Jährige auf“, sagt Sören Andersson, Referatsleiter bei der Gesundheitsbehörde.

Die schwedische Gesundheitsbehörde machte auch deutlich, dass Ärzte die Empfehlung vor dem Hintergrund des allgemeinen Gesundheitszustands der Jugendlichen bewerten sollten.

„Die allgemeine Empfehlung zur Impfung gegen Covid-19 wird nur für grundsätzlich gesunde Kinder in der Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren aufgehoben“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Für diejenigen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gilt die Empfehlung für Erwachsene, dass man sich dreimal impfen lassen sollte, um einen Grundschutz gegen Covid-19 zu haben.“

„Die Entscheidung der Gesundheitsbehörde wurde nach einem Dialog mit Vertretern relevanter Organisationen getroffen, darunter der Schwedische Verband der Kinderärzte und der Nationale Programmbereich (NPO) für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Der Wissensstand und die Epidemiologie von Covid-19 werden kontinuierlich überwacht. Bei einer möglichen Veränderung der Situation für Kinder und Jugendliche in Schweden können sich die Empfehlungen ändern“.

Schweden schließt sich Dänemark an und gibt bekannt, dass die Impfung für gesunde Personen unter 50 Jahren nicht mehr empfohlen wird. Im September hat Dänemark seine Empfehlungen geändert.

„Die dänische Gesundheitsbehörde (DHA) geht davon aus, dass die Zahl der Covid-19-Infektionen im Herbst und Winter steigen wird“, teilte die DHA mit. „Daher empfehlen wir die Impfung von Menschen ab 50 Jahren sowie ausgewählten Risikogruppen.“

„Mit der Herbstimpfung wollen wir schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern“, so das EDI weiter. „Das Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken, steigt mit dem Alter. Deshalb werden Menschen, die das 50. Lebensjahr erreicht haben, und besonders gefährdete Personen geimpft. Wir rechnen damit, dass sich im Herbst und Winter viele Menschen mit Covid-19 infizieren werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Bevölkerung die Hinweise zur Infektionsprävention beachtet, die auch für eine Reihe anderer Infektionskrankheiten gelten“.

„Warum sollen Personen unter 50 Jahren nicht geimpft werden?“, antwortet das EDI auf diese Frage in dem Merkblatt. „Das Ziel des Impfprogramms ist es, schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern. Deshalb wird den Personen mit dem höchsten Risiko, schwer zu erkranken, eine Auffrischungsimpfung angeboten. Der Zweck der Impfung besteht nicht darin, eine Infektion mit Covid-19 zu verhindern, und Personen unter 50 Jahren wird daher derzeit keine Auffrischungsimpfung angeboten“.

„Menschen unter 50 Jahren haben im Allgemeinen kein besonders hohes Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken“, so das EDA weiter. „Zudem sind jüngere Menschen unter 50 Jahren gut vor einer schweren Erkrankung an Covid-19 geschützt, da sehr viele von ihnen bereits geimpft sind und sich zuvor mit Covid-19 infiziert haben, sodass in dieser Bevölkerungsgruppe eine gute Immunität besteht.“

„Es ist wichtig, dass die Bevölkerung auch die Hinweise zur Verhinderung der Ausbreitung der Infektion beherzigt, wie im Krankheitsfall zu Hause zu bleiben, häufig zu lüften oder zu lüften, sich sozial zu distanzieren, sich die Hände zu waschen und zu reinigen“, fügte das EDI hinzu.

In einem Abschnitt über die „Impfung von Kindern gegen Covid-19“ stellt das EDI fest: „Kinder und Jugendliche erkranken selten schwer an der Omikron-Variante von Covid-19.“

„Ab dem 1. Juli 2022 können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die erste Injektion und ab dem 1. September 2022 die zweite Injektion nicht mehr erhalten“, so das EDI weiter. „Einer sehr begrenzten Anzahl von Kindern mit einem besonders hohen Risiko, schwer zu erkranken, wird die Impfung auf der Grundlage einer individuellen Beurteilung durch einen Arzt weiterhin angeboten.“

Dänemark wurde wiederholt als das Land mit der höchsten Lebensqualität in der Welt aufgeführt, laut Indizes wie der Lebensstandard-Erhebung des Sozialen Fortschritts-Imperativs. Der Lebensqualitätsindex berücksichtigt eine Reihe von Faktoren, darunter „die Gesundheit, den Komfort und das Glück einer bestimmten Gruppe“.

Die nordischen Länder sind seit langem Vorreiter bei der Beurteilung von Risikogruppen und verfolgen einen vernünftigen Ansatz bei der Covid-19-Impfung. Island zum Beispiel hat es nicht zum politischen Ziel erklärt, gesunde junge Menschen unter 16 Jahren gegen Covid-19 impfen zu lassen. Finnland hingegen ist insofern ein Ausreißer, als es Kindern zwischen 12 und 17 Jahren die mRNA-Impfung gegen das Virus empfiehlt. Außerdem wird empfohlen, dass Kinder über fünf Jahren geimpft werden, wenn sie in einem „Hochrisiko-Haushalt“ leben.

Im April 2022 meldeten die Centers for Disease Control and Infection, dass 75 % der Kinder laut Seroprävalenzdaten im Februar 2022 mit Covid-19 infiziert waren. Dies bedeutet, dass die überwältigende Mehrheit der Kinder in den USA über eine natürliche Immunität verfügt, die nachweislich zwischen Varianten übertragbar ist, die Infektion dauerhaft bekämpft und länger anhält als die mRNA-Impfung.