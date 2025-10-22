Schwedische Studie: Planetary Health Diet verlängert Leben um bis zu 2,5 Jahre

Eine große Studie aus Schweden zeigt: Wer sich stärker an die sogenannte Planetary Health Diet (PHD) hält, lebt im Schnitt bis zu 2,5 Jahre länger.

Was ist die Planetary Health Diet?

Sie setzt vor allem auf viel Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte und Nüsse .

. Fleisch, Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel werden stark reduziert.

Ziel: Ernährung, die gesund für den Menschen und gleichzeitig schonender für die Umwelt ist.

Die schwedische Studie

Über 100.000 Menschen wurden über fast 30 Jahre beobachtet.

wurden über fast 30 Jahre beobachtet. Je näher ihre Ernährung an der PHD lag, desto geringer war ihr Risiko , an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs zu sterben.

, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs zu sterben. Frauen profitierten etwas stärker als Männer, doch bei beiden Geschlechtern war der Effekt deutlich messbar.

Warum „pragmatisch“?

Die Forscher haben die Diät an die schwedischen Essgewohnheiten angepasst. Statt radikaler Regeln ging es um realistische Schritte, die auch im Alltag funktionieren.

Vorteile im Überblick

Längere Lebenserwartung (bis zu 2,5 Jahre)

(bis zu 2,5 Jahre) Weniger chronische Krankheiten

Klimafreundlicher, weil weniger Fleisch und weniger CO₂-Emissionen

Fazit

Die Planetary Health Diet muss nicht perfekt umgesetzt werden. Schon eine teilweise Umstellung hin zu mehr pflanzlicher und weniger fleischlastiger Ernährung bringt gesundheitliche Vorteile – und hilft zugleich der Umwelt.