Eine massive Studie mit 61 Millionen Frauen stellt fest, dass Depo-Provera das Risiko für Meningeome um 240 % erhöht, während das kriminelle Unternehmen Pfizer mit einer Flut von Klagen konfrontiert ist.

von Nicolas Hulscher, MPH

Jahrzehntelang hat Pfizer seine injizierbare Verhütung Depo-Provera als bequeme, langwirksame Option für Frauen vermarktet. Was nur wenigen gesagt wurde – und was neue Untersuchungen nun bestätigen – ist, dass diese Hormonspritze das Risiko verdoppelt, Gehirntumore zu entwickeln.

Die neueste Studie, veröffentlicht in JAMA Neurology von Forschern der Cleveland Clinic und der Case Western Reserve University, untersuchte über 61 Millionen US-Krankenakten aus zwei Jahrzehnten. Unter diesen wurde bei Frauen, die Depo-Provera – offiziell bekannt als Depot Medroxyprogesteronacetat (DMPA) – verwendeten, ein 2,4-fach höheres Risiko festgestellt, ein Meningeom zu entwickeln, einen langsam wachsenden, aber potenziell behindernden Gehirntumor.

Depo-Provera wurde von etwa 1 von 4 sexuell aktiven Frauen in den Vereinigten Staaten verwendet – eine atemberaubende Zahl angesichts der jetzt dokumentierten neurologischen Gefahr. Die Studie fand das höchste Tumorrisiko bei Frauen, die die Injektionen nach dem 31. Lebensjahr begannen oder länger als vier Jahre fortsetzten.

Obwohl Meningeome oft als „gutartig“ bezeichnet werden, kann ihr Wachstum lebenswichtige Gehirnstrukturen komprimieren, was zu Sehverlust, kognitivem Abbau, Krampfanfällen und Lähmungen führt.

Die Klagen und die Zeitachse der Täuschung

Mehr als 1.000 Frauen im ganzen Land haben bereits Klage gegen Pfizer eingereicht und behaupten, das Unternehmen habe seit Jahrzehnten von der Möglichkeit der Tumorbildung gewusst, es jedoch versäumt, die Nutzerinnen angemessen zu warnen.

In den Klageschriften zitierte Beweise führen Bedenken auf Studien aus den 1980er Jahren zurück, die synthetische Gestagene mit der Gehirntumorproliferation in Verbindung brachten – lange bevor die FDA Depo-Provera 1992 endlich zur Verhütung zuließ.

Bemerkenswerterweise hatte die FDA Pfizers Antrag auf Zulassung zur Verhütung fast 40 Jahre lang zunächst abgelehnt und verwies auf Krebsrisiken. Als das Produkt schließlich zugelassen wurde, wurde Jahre später eine „Black-Box“-Warnung hinzugefügt – aber nur für Knochendichteverlust, nicht für Gehirntumore.

Im Jahr 2023 räumte Pfizer gegenüber Aufsichtsbehörden stillschweigend ein, dass Daten einen möglichen Zusammenhang zwischen Depo-Provera und Meningeomen zeigten, behauptete jedoch, die Beweise seien „nicht schlüssig“. Der Antrag des Unternehmens, die laufenden Rechtsstreitigkeiten abzuweisen, argumentiert, dass es die FDA gebeten habe, das Etikett zu aktualisieren – ein offensichtlicher Versuch, die Verantwortung auf die Behörde selbst abzuwälzen. Die korrumpierte FDA lehnte die Etikettänderung jedoch ab, mit der Begründung, die verfügbaren Studien unterstützten die Warnung nicht.

Was das bedeutet

Die „Number Needed to Harm“ (Anzahl der zu Behandelnden für einen Schaden) in der JAMA-Analyse betrug 1.152 – was bedeutet, dass von jeweils 1.152 Frauen, die Depo-Provera erhalten, erwartet wird, dass eine einen durch das Medikament verursachten Meningeom entwickelt. Hochgerechnet auf Millionen exponierter Nutzerinnen ist die potenzielle Belastung enorm.

Einmal mehr zeigt das kriminelle Unternehmen Pfizer sein wahres Gesicht. Von Hormoninjektionen bis zu mRNA-Produkten wiederholt sich dasselbe Spielbuch – Profite zuerst, Patienten zuletzt.

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologe und Stiftungsadministrator, McCullough Foundation