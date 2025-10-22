Bankkunden schockiert: Konten nach Jahrzehnten plötzlich geschlossen – ohne Begründung

Warum Sie von Ihrer Bank „debankt“ werden könnten

Hinweis zur Einordnung

Das sogenannte „Debanking“ – also die plötzliche Beendigung einer Bankbeziehung ohne nachvollziehbare Begründung – ist kein rein kanadisches Phänomen. Auch im deutschsprachigen Raum berichten Kunden zunehmend von überraschenden Konto­kündigungen.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz dürfen Banken laut Gesetz grundsätzlich jede Geschäftsbeziehung beenden, solange sie die vereinbarten Fristen einhalten. Eine Pflicht, den konkreten Grund offenzulegen, besteht in der Regel nicht. In der Praxis berufen sich Institute häufig auf interne Risikobewertungen, Compliance-Vorgaben oder das Geldwäschegesetz (GwG).

Fälle wie bei N26, Postbank oder großen Filialbanken zeigen, dass auch hierzulande Konten geschlossen werden können, wenn Algorithmen oder interne Prüfroutinen ein „erhöhtes Risiko“ feststellen – selbst bei langjährigen Kunden ohne offensichtliche Auffälligkeiten.

Von Alex Arsenych

Mehr als 100 Menschen haben sich gemeldet, um ihre Erfahrungen zu teilen, nachdem CTV News über den Fall berichtete, dass RBC einem langjährigen Kunden ohne Erklärung die Geschäftsbeziehung kündigte.

Tomas Nassab aus Alliston sagte gegenüber CTV News im vergangenen Monat, er habe ein Schreiben von der RBC erhalten, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Bank die Geschäftsbeziehung mit ihm beenden werde. Ihm wurden 30 Tage eingeräumt, um seine Konten zu schließen und sein Geld zu transferieren.

Nach Veröffentlichung der Geschichte hörte CTV News von Dutzenden weiterer Personen, die ähnliche Erfahrungen mit ihren Banken gemacht hatten.

Verschiedene Kunden mit Kreditkarten, Kreditlinien, Spar-, Geschäfts- und Girokonten sagten, sie hätten ein sogenanntes Debanking-Schreiben per Post erhalten – ohne jegliche Erklärung für die Entscheidung.

Einige fragten sich, warum das geschehen sei, obwohl sie glaubten, vorbildliche Kunden zu sein, die ihre Rechnungen stets pünktlich zahlten und nie im Minus waren. Andere vermuteten, dass ihre Konten geschlossen wurden, weil sie – wie sie sagten – berechtigte Beschwerden über den Service ihrer Bank geäußert hatten.

Carol Khan (73) sagte gegenüber CTV News Toronto, die Bank of Montreal (BMO) habe ihr eine zweiwöchige Frist gesetzt, um ihre Konten zu schließen. Diese Frist habe nicht ausgereicht, um die Regierung zu informieren, dass ihre Rentenzahlungen künftig auf ein anderes Konto überwiesen werden müssten.

In dem Brief, den Khan erhielt, sei eine Telefonnummer angegeben gewesen, die sie bei Fragen anrufen könne. Als sie dort anrief, habe man ihr mitgeteilt, es könne nichts unternommen werden.

„Ich fing an zu zittern und dachte: Was ist hier los? Ich meine, fast 50 Jahre (bei BMO), das Haus gehört mir, ein TFSA war vorhanden, ich hatte nie irgendeine Mitteilung über eine Zahlungsverfehlung – nichts, was das ausgelöst hätte“, sagte Khan.

Die BMO gewährte ihr schließlich eine Verlängerung, sodass ihre Rentenzahlungen auf ihr neues Konto bei der Scotiabank überwiesen werden konnten. Dennoch bezeichnet Khan die Erfahrung als „sehr erniedrigend“.

Rob Palfrey (62) sagte, er habe ein einziges Girokonto bei BMO, das er vor etwa fünf Jahren eröffnet habe, als er auf dem Canadian Forces Base Borden zu arbeiten begann. Er nutze das Konto hauptsächlich, um Unterhaltszahlungen an seine getrennt lebende Frau zu leisten und seine Miete zu bezahlen.

Mitte September erhielt Palfrey ein Schreiben von BMO, in dem stand, dass die Bank die Geschäftsbeziehung bis zum 16. Oktober beenden werde.

„Es wurde festgestellt, dass Ihre persönlichen und/oder geschäftlichen Aktivitäten außerhalb unserer Risikobereitschaft liegen und wir daher keine geeignete Grundlage haben, die Bankbeziehung fortzuführen“, heißt es in dem Brief.

Palfrey wünschte sich, die Bank würde offener darlegen, warum genau er gekündigt wurde.

„Liegt es daran, dass ich nur ein Fahrzeug habe, keine Kreditkarten, keine Darlehen oder Kreditlinien? ‚Oh, also verdienen wir nichts an ihm‘, oder was?“, fragte Palfrey. „Mir ist es egal, dass das Konto geschlossen wird – aber ich will wissen, warum.“

Auf Anfrage äußerte sich BMO nicht konkret zu den Fällen von Palfrey und Khan, gab aber folgende Erklärung ab:

„Unsere Entscheidung, Bankdienstleistungen für potenzielle Kunden bereitzustellen, berücksichtigt sowohl regulatorische Leitlinien als auch unsere eigene Risikobereitschaft.“

Warum passiert das manchen Bankkunden?

Anders als in romantischen Beziehungen, in denen ein Partner hoffentlich erklärt, warum er sich trennt, ist die Beziehung zu einer Bank rein geschäftlich – und laut dem Ombudsmann für Bankdienstleistungen in Kanada ist die Bank nicht verpflichtet, einen Grund für die Schließung eines Kontos oder eine Kündigung anzugeben.

„Sie können Ihr Konto kündigen, oder die Bank kann Ihr Konto kündigen, wenn sie der Meinung ist, dass diese Beziehung für sie keinen Nutzen mehr hat“, sagte Andreas Park, Professor für Finanzwesen an der Universität Toronto, in einem Interview.

Ein Kunde könne aus vielen „einfachen“ Gründen debanked werden, so Park, etwa wenn er Bankmitarbeiter anschreit oder schlecht behandelt.

Zudem könnten die kanadischen Banken seit der Milliardenstrafe gegen TD Bank wegen Mängeln in deren Anti-Geldwäsche-Programm besonders sensibel reagieren – und stärker darauf achten, woher Geld ihrer Kunden kommt und wofür es ausgegeben wird.

„Sie müssen ein Risikoprofil ihrer Kunden erstellen. Wenn ein Kunde besonders riskant ist – etwa Gelder aus dem Ausland erhält, oft aus Ländern mit laschen Geldwäschevorschriften –, kann er verdächtig wirken“, sagte Park. „Das mag zwar nicht den Schwellenwert erreichen, um eine Meldung oder Untersuchung zu rechtfertigen, aber er wird für die Bank zum Risiko.“

Park erklärte weiter, dass auch Casinoaufenthalte oder Zahlungen aus Krypto-Börsen Warnsignale für Banken darstellen könnten.

Wie eine Bank das Risikoprofil eines Kunden bestimmt, beruhe auf Datensätzen, die in ein computergestütztes System eingespeist werden. Überschreitet ein Kunde einen Schwellenwert, kann die Bank die Beziehung beenden.

Da eine Bank für das tägliche Leben vieler Menschen unverzichtbar ist, sagt Park, hätten Banken eine gewisse Verantwortung, zu erklären, warum sie einen Kunden kündigen.

„Meiner Meinung nach ist der richtige Weg, weil Banken in einer privilegierten Position sind, dass sie die Verantwortung haben, Ihnen zu sagen, warum – und es muss eine Möglichkeit geben, das zu klären“, sagte Park. „Außer natürlich, Sie haben sich wirklich falsch verhalten – das ist etwas anderes.“

Was sagt der Ombudsmann für Bankdienstleistungen und Investitionen (OBSI)?

Der OBSI, eine unabhängige Organisation, die Streitfälle zwischen Kunden und Finanzinstituten in Kanada klärt, sagt, Banken seien nicht verpflichtet, einen Grund zu nennen – und tun dies in der Regel auch nicht.

„In den meisten Kontoverträgen steht, dass die Bank das Konto ohne Angabe von Gründen schließen kann“, erklärte der OBSI online.

Es gibt jedoch einige Verträge, in denen Kunden informiert werden, wenn das Konto überzogen wurde oder bei Verdacht auf Missbrauch.

Wie viele „Debanking“-Fälle hat der OBSI untersucht?

Fälle beendeter Beziehungen – sogenannte Debanking-Fälle – gehören laut Daten des OBSI seit November 2019 zu den fünf häufigsten Bankbeschwerden.

Demnach gab es in den vergangenen knapp sechs Jahren insgesamt 419 Fälle. Etwa 60 Prozent davon betrafen geschlossene Spar- und Girokonten, rund 27 Prozent Kreditkarten.

Im Jahr 2024 eröffnete der OBSI laut eigenen Angaben 94 Fälle, das entsprach 3,68 Prozent aller Beschwerden. Das war ein leichter Rückgang gegenüber 2023, als 108 Fälle registriert wurden (4,53 Prozent aller Bankbeschwerden).

Laut OBSI informieren Banken Kunden in der Regel 30 Tage im Voraus, wenn sie eine Geschäftsbeziehung beenden wollen, damit diese Zeit haben, Konten zu übertragen.

Selten, aber möglich, schließen Banken auch ohne Vorankündigung ein Konto und senden dem Kunden das Geld anschließend zu.

Mark Wright vom OBSI sagte gegenüber CTV News Toronto, der Ombudsmann finde in den meisten Fällen, dass die Banken „angemessene Fristen“ gewährt hätten. Um dies zu prüfen, untersuche man, ob die Entscheidung den internen Richtlinien der Bank entsprach, fair umgesetzt wurde und frei von Vorurteilen war.