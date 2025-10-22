Die US-Politik besteht jetzt nur noch aus ununterbrochenen Scheinrevolutionen

Sie bringen alle dazu, eine falsche Revolution zu bekämpfen, damit niemand daran denkt, eine echte Revolution zu bekämpfen.

Caitlin Johnstone

Es ist so albern, dass die amerikanische Politik nur noch aus Scheinrevolutionen besteht.

Millionen überschwemmten am Wochenende die Straßen der USA bei den „No Kings“-Protesten, um sich gegen eine Monarchie zu wehren, die es nicht gibt, ohne eine einzige konkrete Forderung zu stellen. Die Macht wurde in keiner Weise infrage gestellt. Der Status quo wurde nicht im Geringsten angetastet. Die Leute hielten ein paar Schilder hoch, auf denen stand, dass der Präsident orange ist und dass sie, wenn Kamala Präsidentin wäre, zum Brunch gehen würden, und gingen dann nach Hause.

Die ganze Sache war eine einzige große Aufmunterung für die Demokratische Partei, die nichts weiter bewirken sollte, als die amerikanischen Liberalen für die Aussicht zu begeistern, eines Tages für Gavin Newsom zu stimmen. Ein Haufen Boomer kam, um herumzutanzen und Schilder zu halten und sich so zu fühlen, als ob sie die Macht in ihren Schwänzen bekämpfen würden, während sie für denselben Status quo trommeln, der Trump überhaupt erst hervorgebracht hat.

Die Liberalen sagen Ihnen offen, dass ihnen die Probleme der amerikanischen Bevölkerung egal sind, damit sie wieder zum Brunch gehen können. Fordern Sie eine bessere Opposition als den schlechten Orange Man.

Auf der republikanischen Seite herrscht derselbe vorgetäuschte revolutionäre Astroturf-Zeitgeist. Die amerikanischen Rechten tun ständig so, als würden sie eine Art populistische Rebellion gegen ein unterdrückerisches Establishment führen, obwohl ihre Partei jeden Zweig der US-Regierung kontrolliert. Sie tun so, als würde Trump die Kriege beenden und den Tiefen Staat bekämpfen, obwohl er die Meinungsfreiheit im Namen Israels mit Füßen tritt, ein Palantir-Überwachungssystem einführt, Waffen in die Erleichterung der völkermörderischen Gräueltaten Israels gießt, den Iran und den Jemen bombardiert, den Krieg mit Venezuela vorantreibt und den schrecklichen Stellvertreterkrieg in der Ukraine fortsetzt.

Es handelt sich um zwei plutokratische, kriegstreiberische, imperialistische Parteien, die ihre jeweilige Basis in den Massenwahn treiben, dass sie an einem heroischen Akt revolutionären Widerstands teilnehmen, wenn sie Demokraten oder Republikaner wählen. Sie bringen alle dazu, eine falsche Revolution zu bekämpfen, damit niemand daran denkt, eine echte zu bekämpfen.

Das war früher nicht so, um das festzuhalten. Die USA waren während ihrer gesamten Existenz als Nation ein mörderisches und tyrannisches oligarchisches Blutbad, aber bis vor kurzem sah ihre Politik mehr oder weniger wie die Politik anderer westlicher Nationen aus. Die Politiker führten Wahlkämpfe, in denen sie versuchten zu behaupten, sie hätten die beste Politik, es gab eine Wahl, und dann verbrachten sie ihre Zeit im Amt damit, zu flirten und so zu tun, als ob sie sich nützlich machen wollten. Es gab nicht dieses ständige LARPing darüber, dass die Stimmabgabe für eine der beiden Mainstream-Parteien eine Art mutiger Aufstand gegen die Monarchie oder den Kommunismus oder den tiefen Staat oder was auch immer ist.

Das ändert sich, weil die öffentliche Unzufriedenheit mit dem Status quo einen neuen Höchststand erreicht hat, während die Amerikaner immer ärmer werden und alles immer beschissener wird. Die etablierte Ordnung wird nicht mehr akzeptiert, und die Menschen beginnen, auf echte Veränderungen zu drängen. Deshalb muss ihre Empörung genutzt und in politisch sichere Bahnen gelenkt werden;

Donald Trumps gesamte politische Karriere hat sich genau darum gedreht. Er hat ein neues Kajfabe-Theater im Stil der WWE in die amerikanische Politik eingeführt, bei dem sowohl Demokraten als auch Republikaner das Gefühl haben, die Macht auf eine sehr wichtige und relevante Weise zu bekämpfen – die Republikaner, weil sie glauben, dass Trump ein populistischer Rebell ist, und die Demokraten, weil sie glauben, dass Trump eine noch nie dagewesene Bedrohung für Freiheit und Demokratie ist. In Wirklichkeit geht es bei seiner ganzen Sache darum, den Status quo des US-Imperiums zu schützen, aber beide Mainstream-Fraktionen werden überlistet, um das genaue Gegenteil zu sehen.

Die beiden wichtigsten Strömungen des amerikanischen politischen Denkens stürzen sich darauf, das Establishment als Erste zu unterstützen, während ihnen gleichzeitig gesagt wird, dass sie die Macht bekämpfen. Sie bleiben beschwichtigt, weil sie denken, dass sie etwas tun, und die Mächtigen dürfen alles behalten, was sie gestohlen haben.

Es ist wirklich ein brillanter Betrug. Böse, zerstörerisch und tyrannisch, um sicher zu sein, aber man muss das Geschick bewundern, mit dem dieser Psyop durchgezogen wurde.