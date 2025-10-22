Ein chimärer „Frankenstein“-Erreger, der Gene von Vögeln, Säugetieren und Quallen vereint, wurde in einer Studie als infektiös für Säugetierzellen beschrieben – und löst internationale Sicherheitsbedenken aus.

Von Jon Fleetwood

Eine am Montag in Nature Communications veröffentlichte Studie beschreibt, wie Schweizer Wissenschaftler ein rekombinantes „Frankenstein“-Vogelgrippevirus entwickelten, indem sie Gene aus einem H5-Vogelgrippevirus, einem Säugetiervirus-Gerüst und einem fluoreszierenden Gen aus einer Qualle kombinierten.

Alles im Namen der Impfstoffentwicklung.

Die Schweiz ist Vertragsstaat des Übereinkommens über das Verbot biologischer Waffen (Biological Weapons Convention), das offensive Biowaffen untersagt, jedoch die Entwicklung und den Besitz gefährlicher biologischer Agenzien und Toxine zu „defensiven“ oder „Schutz“-Zwecken erlaubt – eine rechtliche Grauzone, die effektiv Dual-Use-Bioprogramme unter dem Deckmantel friedlicher Absichten ermöglicht.

Mit anderen Worten: Das Konzept der „Impfstoffentwicklung“ selbst verlangt moralische und wissenschaftliche Überprüfung – denn unter diesem Banner erschaffen, verändern und lagern Regierungen und Forschungseinrichtungen regelmäßig Viren, die ebenso gut als biologische Waffen – ob absichtlich oder versehentlich – dienen könnten wie als medizinische Gegenmaßnahmen.

US-Kongress, Weißes Haus, Energieministerium, FBI und CIA haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich auf Labor-Manipulationen an Krankheitserregern zurückzuführen ist.

Neuer Virus-Konstrukt infiziert Säugetierzellen

Die neue Publikation in Nature Communications bestätigt, dass das Konstrukt – aufgebaut auf einem Vesicular-Stomatitis-Virus (VSV) – in Säugetierzelllinien eindringen und sich darin vermehren konnte.

Die Schweizer Studie schreibt:

„Um einen kladenspezifischen Impfstoff zu entwickeln, konstruierten wir VSVΔG(H5)-Replikonpartikel, die entweder das unveränderte HA von A/Dalmatian Pelican/Bern/1/2022 (H5N1) mit polybasischer Spaltstelle (pb) oder eine Variante mit monobasischer (mb) Spaltstelle kodieren …“

Forscher entfernten das natürliche Oberflächeneintrittsgen des VSV und ersetzten es durch das H5-Spikeprotein einer hochpathogenen Vogelgrippevariante, die von einem Pelikan isoliert wurde.

Da VSV ein Säugetiervirus ist, vereint diese Manipulation die Eindringmechanismen des Vogelvirus mit der Replikationsmaschinerie des Säugetiervirus.

Das Konstrukt enthält außerdem das GFP-Gen (Green Fluorescent Protein) aus der Qualle Aequorea victoria, das infizierte Zellen zum Leuchten bringt.

Damit enthält der Vektor genetisches Material aus drei Arten-Gruppen: Vogel, Säugetier und Qualle.

1. Artenübergreifende Infektiosität

Die Studie zeigt, dass das chimäre Virus mehrere Säugetierzelllinien infizieren kann.

„Multizyklische Virusreplikation auf MDCK-Zellen. Die Zellen wurden mit den angegebenen Viren infiziert (m.o.i. = 0,0001) und der Zellkulturüberstand nach 1, 24 und 48 h p.i. entnommen. Die Infektionstiter wurden auf BHK-21-Zellen bestimmt (Mittelwert ± SD von 3 Infektionsversuchen).“

„Anschließend wurde das Antikörper/Virus-Gemisch auf konfluente MDCK- oder Vero-Zellmonolayer in 96-Well-Zellkulturplatten übertragen und 24 Stunden lang bei 37 °C inkubiert.“

Das bedeutet: Hamsterzellen (BHK-21), Hundezellen (MDCK) und Affenzellen (Vero E6) wurden erfolgreich infiziert.

Das Ergebnis bestätigt, dass ein mit Vogelproteinen ausgestattetes Virus in Säugetierzellen eindringen und sich dort vermehren kann – ein Beweis für artübergreifende Kompatibilität.

2. Replikationskompetenz in Säugetierzellen

Das Frankenstein-Virus replizierte sich und verbreitete sich in Säugetierzellen – es bildete neue infektiöse Partikel und zeigte damit vollständige Replikationsfähigkeit.

„VSVΔG(H5pb) mit der polybasischen Spaltstelle zeigte begrenzte Verbreitung und gewisse Virusfreisetzung. Im Gegensatz dazu replizierte sich ein Konstrukt, das sowohl das Wildtyp-HA als auch NA von A/Dalmatian Pelican/Bern/1/2022 (H5N1) kodierte – VSVΔG(H5pb:N1:GFP) – effizient und erreichte etwa 10⁷ f.f.u./mL nach 48 h p.i.“

Das bedeutet: Durch das Hinzufügen beider Influenza-Gene (HA und NA) wurde das Hybridvirus replikationsfähig und erreichte hohe Virusmengen in Säugetierzellkulturen – ein signifikanter Funktionsgewinn gegenüber den natürlichen Ausgangsviren.

Das Virus drang nicht nur ein – es produzierte neue Viren und infizierte Nachbarzellen.

3. Effiziente Virusbildung und -freisetzung

Die Autoren betonen, dass das Hinzufügen des Neuraminidase-Gens (NA) entscheidend war, um infektiöse Partikel freizusetzen:

„NA ist entscheidend für die effiziente Freisetzung infektiöser Viruspartikel.“

Dadurch konnte sich das Hybridvirus von Zelle zu Zelle ausbreiten – eine Fähigkeit, die das ursprüngliche Konstrukt ohne NA kaum besaß.

4. Teilweise Replikation und Ausscheidung bei lebenden Tieren

Obwohl die für Tierversuche gewählte Version als „vermehrungsdefekt“ bezeichnet wurde, schieden geimpfte Hühner dennoch virale RNA aus:

„Minimale Ausscheidung von vRNA wurde festgestellt … beschränkt auf einen einzelnen Tag bei zwei Vögeln und ausschließlich über den oropharyngealen Bereich.“

Das bedeutet, dass das rekombinante Virus im lebenden Organismus aktiv blieb und genetisches Material produzierte, bevor es ausgeschieden wurde – ein Hinweis auf biologische Aktivität in vivo.

Fazit

Schweizer Forscher berichten von der Entwicklung und dem Test eines dreifach-hybriden Virus, bestehend aus:

einem Säugetiervirus-Rückgrat (VSV) ,

, Vogelgrippegenen (H5 und N1) und

und einem fluoreszierenden Quallegen.

Das resultierende Konstrukt infizierte und replizierte sich erfolgreich in Säugetierzellen und wurde zudem an Hunderte Vögel verabreicht.

Obwohl als Impfstoffentwicklung präsentiert, zeigt die Studie, wie synthetische Virussysteme genetisches Material artfremder Spezies kombinieren und replikationsfähige Hybride erzeugen können – ein Ergebnis, das schwerwiegende Fragen zur biologischen Sicherheit aufwirft.

Die Erkenntnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit für strengere Aufsicht, Offenlegung und eine internationale Moratoriumsdebatte, um derartige Hochrisiko-Experimente zu beenden.

Die Schweiz reiht sich damit in die wachsende Liste von Ländern ein, die inzwischen chimäre Vogelgrippe-Erreger im Labor erzeugen.