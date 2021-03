Schwedischer Professor für Epidemiologie musste Untersuchung aufgegeben, als er feststellte, dass COVID keine Bedrohung für Kinder darstellt

Ein schwedischer Professor für Epidemiologie war gezwungen, seine Forschungen über COVID bei Kindern aufzugeben, nachdem er radikale Gegenreaktion auf seine Erkenntnisse erhalten hatte, dass COVID keine große Bedrohung für Kinder darstellt. Die Ergebnisse untergraben direkt die politische Meinung darüber, dass Schulen nicht wiedereröffnet werden.

Jonas Ludvigsson, der Professor für klinische Epidemiologie am Karolinska Institut nördlich von Stockholm ist, sagte, er könne nicht schlafen“ wegen der Nachrichten, die er in den sozialen Medien und in E-Mails erhalten hat, die seine Forschung infrage stellen und ihn irgendwie für Schwedens umstrittene Coronavirus-Strategie verantwortlich machen.

Ludvigsson, ein Kinderarzt und Epidemiologe, war ein entschiedener Verteidiger der Coronavirus-Politik seines Landes. Er war Teil der Entscheidung im Frühjahr 2020, Vorschulen und Schulen für Kinder bis zur neunten Klasse offenzuhalten.

Seine Forschungen zielen auf Kinder im Alter von 1 bis 16 Jahren ab, und er begann die Studie bereits zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr.

Die Untersuchung umfasst angeblich im Labor verifizierte Covid-19-Patienten und Patienten, die wegen des Multisystem-Inflammationssyndroms (bei Kindern) aufgenommen wurden, das eventuell mit dem Virus in Verbindung gebracht wird.

Nur 15 Kinder kamen auf die Intensivstation, was einer Rate von 0,77 pro 100.000 entspricht, vier von ihnen hatten eine zugrundeliegende chronische Erkrankung, und keines von ihnen starb. Bei den Lehrern kamen im gleichen Zeitraum weniger als 30 auf die Intensivstation, bei einer Rate von 19 pro 100.000.

Außerdem stellte der Professor fest, dass die Kinder keine Masken trugen und dass die anderen schwedischen Bewohner einfach dazu angehalten wurden, soziale Distanz zu wahren.

Während der Professor wegen seiner Ergebnisse mit Gegenreaktionen konfrontiert war , plant Schweden nun, den Schutz der akademischen Rechtsfreiheit zu verbessern.

Matilda Ernkrans, Schwedens Ministerin für Hochschulbildung, erklärte gegenüber der britischen medizinischen Fachzeitschrift, die Regierung habe Pläne, das Hochschulgesetz zu korrigieren, um sicherzustellen, dass es Schutz für Bildung und Forschung bietet, damit die Menschen Forschung entdecken und Wissen frei teilen können.

Ole Petter Ottersen, Präsident des Karolinska-Instituts, sagte der Zeitschrift, dass hasserfüllte und sarkastische Schuldzuweisungen und persönliche Angriffe weder gegen den Kinderarzt noch gegen andere Forscher erlaubt sind, die sich nach Belästigung und Drohungen aus der öffentlichen Debatte zurückgezogen haben.

Der Professor sagte, sein Brief an den Herausgeber, der in der Ausgabe des New England Journal of Medicine vom 18. Februar veröffentlicht wurde, habe viele Überarbeitungen und „formelle externe Peer Reviews“ erfahren, sogar statistisch.

Professor quits researching COVID because of hostility over his findings about low threat to children

Swedish professor quits COVID-19 research amid hostility over his findings