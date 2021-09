Schweiz! Was der Bundesrat entschlossen hat, ist ein historisches Verbrechen an dem Schweizer Volk! Videos und Bilder…

Nach dem am 8. September die Schweizer Regierung beschlossen hat die Freiheit des Volkes weiter einzuschränken, treffen sich spontan am gleichen Tag tausenden von Schweizer Bürgern in Bern um gegen die vom Bundesrat verkündete Einschränkungen zu protestieren.

Bilder, die in die Geschichte eingehen werden. Tausende Schweizer Bürger protestieren am 8. September in Bern gegen die von unsichtbaren Mächten gesteuerten Bundesräte, die entschlossen haben, die Freiheit der Bürger einzuschränken und die Wirtschaft an die Wand zu fahren.

dieostschweiz.ch bringt es mit wenigen Worten auf den Punkt:

Der Bundesrat seit Monaten: «Es wird in der Schweiz keinen Impfzwang geben.» Bundespräsident Guy Parmelin nach der umfassenden Einführung der Zertifikatspflicht: «Ungeimpfte hatten genug Zeit, sich impfen zu lassen.»