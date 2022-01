Schweizer mit Doktortitel in Immunologie und Virologie: Das angebliche Corona-Killer-Virus ist Unsinn

Wird natürlich von den üblich bezahlten „Faktenchecker“ als Fake bezeichnet. Mittlerweile wissen wir das dem nicht so ist.

Liebe Mitmenschen!

Mein Name ist Thomas Binder.

Ich bin Kardiologe und Internist in einer Privatpraxis in der Schweiz, habe meine Doktorarbeit in Immunologie und Virologie geschrieben und bin Mitglied von „Aletheia – Medizin und Wissenschaft für Verhältnismässigkeit“ und von „Doctors for Covid Ethics“, die beide für die Wiederherstellung der Wissenschaftlichkeit, auch bekannt als Realität, der Vernunft und des Menschseins kämpfen.

Das angebliche Corona-Killer-Virus ist Unsinn.

Die angebliche Epidemie von nationalem oder internationalem Ausmaß ist Unsinn.

Die Verwendung von RT-PCR-Tests bei gesunden Menschen ist Unsinn.

Das Corman-Drosten-RT-PCR-Testprotokoll ist unsinnig.

Die Diagnosekriterien für die COVID-19-Krankheit sind unsinnig.

Antisoziale Distanzierung, Quarantäne, Isolierung,

Kontaktverfolgung, Masken, Schulschließungen und Ausgangssperren, auch Lockdowns genannt, für asymptomatische, früher als gesund bezeichnete Menschen, sind Unsinn.

Die unnötigen, unwirksamen und unsicheren experimentellen mRNA- und DNA-Serieninjektionen sind unsinnig.

Jeder Medizinstudent im zweiten Jahr muss „Grundlagen der Epidemiologie“ studieren. Dort lernt er, dass, wenn eine Epidemie von nationalem Ausmaß ausgerufen wird, sofort eine Studienkohorte für die Längsschnittüberwachung gebildet werden muss. Diese Kohorte muss die Demografie der Bevölkerung repräsentieren und dient dazu, die Fallzahlen, den Schweregrad der Krankheit und den Status der Immunität gegen den Erreger der Epidemie zu verfolgen.

Obwohl es nun fast anderthalb Jahre her ist, dass die WHO die COVID-Pandemie ausgerufen hat, gibt es eine solche repräsentative Überwachungskohorte in Ihrem Land nicht.

Entweder gibt es unter Ihren Ministern, Ihren Gesundheitsbehörden und deren Beratern niemanden, der über das Wissen eines Medizinstudenten im zweiten Jahr verfügt, oder Sie werden völlig getäuscht.

Die Epidemie ist nur vorgetäuscht, aber die repressiven Maßnahmen, die sie hervorgebracht hat, sind real; sie bedrohen unsere Freiheit, unsere Lebensgrundlagen und sogar unser Leben.

Ein endemischer Beta-Corona-Erkältungsvirus wird mit PR, PCR und Masken zu einer Pandemie eines Killervirus aufgeblasen und mit serienweise unnötigen, unwirksamen, unsicheren experimentellen mRNA- und DNA-Injektionen bekämpft.

Je größer der Schaden am Dach, desto schöner der Blick auf die Sterne!

Liebe verantwortungsbewusste Mitmenschen!

Wacht auf, steht auf und kämpft, friedlich, aber entschlossen; wenn nicht für euch selbst, dann für die Zukunft eurer Kinder und Enkelkinder.

Lasst uns alle gemeinsam diesen unethischen, ungerechten, unwissenschaftlichen, unmenschlichen Unsinn beenden, jetzt!