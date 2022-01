Schweizer Olympia-Sprinterin bekommt nach dem Pfizer-Booster Perikarditis und neue US-Zahlen zeigen mehr als 22.193 Todesfälle nach der Covid-Spritze

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.053.830 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 22.193 Todesfälle und 174.864 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 14. Januar 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 14. Januar 2022 insgesamt 1.053.830 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 22.193 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 448 gegenüber der Vorwoche – und 174.864 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.418 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 14. Januar 2022 insgesamt 732.883 unerwünschte Ereignisse, darunter 10.162 Todesfälle und 66.059 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes und nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführtes Ereignis beschreibt, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 14. Januar gemeldeten 10.162 Todesfällen in den USA traten 19 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 24 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 61 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 14. Januar 525,2 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden, darunter 307 Millionen Dosen von Pfizer, 200 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 14. Januar 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

6.722 unerwünschte Ereignisse, darunter 147 als schwerwiegend eingestufte und 3 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 7-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1975356) aus Minnesota, das 11 Tage nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als es von seiner Mutter nicht mehr ansprechbar aufgefunden wurde. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

14 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

22 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

Die VAERS-Daten für 12- bis 17-Jährige in den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 14. Januar 2022 zeigen:

27.205 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.559 als schwerwiegend eingestufte und 35 gemeldete Todesfälle. Der jüngste Todesfall betrifft ein 15-jähriges Mädchen aus Minnesota (VAERS-Identifikationsnummer 1974744), das 177 Tage nach der Einnahme ihrer zweiten Dosis von Pfizer an einer Lungenembolie starb. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

65 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

594 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 583 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

152 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen die VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 14. Januar 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 14. Januar meldeten 4.879 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.560 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.450 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

849 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.272 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.522 Berichte über Myokardinfarkte.

12.543 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.574 Berichte Pfizer zugeschrieben, 4.455 Berichte Moderna und 2.467 Berichte J&J.

3.761 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.316 Fälle Pfizer, 1.271 Fälle Moderna und 162 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

CDC-Daten zeigen landesweiten Anstieg der überzähligen Todesfälle bei den 18- bis 49-Jährigen um 40%

Aus den Daten der CDC zu den Totenscheinen geht hervor, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle unter den 18- bis 49-jährigen Amerikanern im 12-Monats-Zeitraum bis Oktober 2021 um mehr als 40 % gestiegen ist, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2018-2019 vor der Pandemie. COVID verursachte nur etwa 42 % dieser Todesfälle.

Die überzähligen Todesfälle sind definiert als die Differenz zwischen der beobachteten Zahl der Todesfälle in einem bestimmten Zeitraum und der erwarteten Zahl der Todesfälle im selben Zeitraum.

Die Daten auf Bundesstaatenebene für denselben 12-Monats-Zeitraum zeigen ebenfalls einen Anstieg. In Nevada beispielsweise lag die Zahl der überzähligen Todesfälle bei 65 %, wobei nur 36 % auf COVID zurückzuführen waren. Der District of Columbia verzeichnete einen Anstieg von 72 % – wobei COVID bei keinem der Todesfälle eine Rolle spielte.

Der Anstieg der überzähligen Todesfälle war im Mittleren Westen sowie in den westlichen und südlichen Bundesstaaten am stärksten ausgeprägt, während die Staaten mit dem geringsten Anstieg vor allem im Nordosten lagen.

Schweizer Olympia-Sprinterin bekommt Herzbeutelentzündung nach COVID-Booster von Pfizer

In einem Social-Media-Post vom 17. Januar erklärte die Schweizer Olympia-Sprinterin Sarah Atcho, dass sie nach einer Auffrischungsimpfung von Pfizer an einer Herzbeutelentzündung leidet.

Am 22. Dezember erhielt Atcho eine Auffrischungsimpfung, weil sie „nicht damit kämpfen wollte, wenn die Saison beginnt“ und ihr gesagt wurde, dass es sicherer sei, sich von Pfizer impfen zu lassen – auch wenn sie beim ersten Mal Moderna bekommen hatte -, um kardiale Nebenwirkungen zu vermeiden.

Am 27. Dezember sagte Atcho, dass sie ein Engegefühl in der Brust verspürte und sich beim Gehen schwindlig fühlte. Ein Kardiologe diagnostizierte bei Atcho eine Perikarditis – eine Entzündung der dünnen Membran, die das Herz umgibt.

Atcho darf ihren Herzschlag mehrere Wochen lang nicht erhöhen, damit sich ihr Herz erholen und von der Entzündung heilen kann. Sie ist verärgert darüber, dass niemand über die „schweren Nebenwirkungen“ spricht, die junge und gesunde Menschen nach einer COVID-Impfung erleiden.

Experten fordern die britischen Aufsichtsbehörden auf, die COVID-Impfstoffe für 12- bis 15-Jährige neu zu bewerten

In einem Schreiben an den Gemeinsamen Ausschuss für Impfstoffe und Immunisierung (Joint Committee on Vaccines and Immunisation) des Vereinigten Königreichs haben mehr als 30 Politiker, Ärzte und medizinische Experten auf dem Gebiet der Immunologie die britischen Aufsichtsbehörden aufgefordert, die Einführung des COVID-Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige zu überarbeiten, da neue Daten ein hohes Risiko für Myokarditis in dieser Altersgruppe belegen.

Die Experten erklärten, die Daten belegten, dass das Myokarditis-Risiko bei Männern unter 40 Jahren nach der Impfung bis zu 14-mal höher sei als nach der Infektion, und dass das Myokarditis-Risiko bei jungen Männern und Jungen nach einer zweiten Impfdosis deutlich ansteige.

Sie argumentierten auch, dass Impfstoffe weniger wirksam sind, „um die Übertragung von Omikron im Vergleich zu Delta einzudämmen“, und dass es daher wenig Vorteile haben könnte, junge Menschen den potenziell erhöhten Risiken und langfristigen Schäden auszusetzen.

Frühere COVID-Infektion schützt besser als Impfung während der Delta-Welle

Menschen mit einer früheren COVID-Infektion waren in Zeiten, in denen die Alpha- und Delta-Varianten vorherrschend waren, besser vor einer Infektion und damit verbundenen Krankenhausaufenthalten geschützt, was darauf hindeutet, dass die natürliche Immunität mehr Schutz gegen die Varianten bietet als Impfungen, so die CDC.

Neue Daten, die am Mittwoch von der CDC veröffentlicht wurden, zeigen, dass Menschen, die eine frühere Infektion überlebt hatten, niedrigere COVID-Raten aufwiesen als Menschen, die nur geimpft waren.

Auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte war bei Personen, die sich von COVID erholt hatten, geringer als bei den Geimpften.

Für die Studie sammelten die Gesundheitsbehörden in Kalifornien und New York Daten von Mai bis November 2021, also in dem Zeitraum, in dem die Delta-Variante vorherrschte. Die Behörde erklärte, die Studie weise einige Einschränkungen auf und die Ergebnisse seien nicht auf die neue Omikron-Variante übertragbar.

Die Behörde kam jedoch zu dem Schluss, dass die Impfung aufgrund der mit der COVID-Infektion verbundenen Risiken weiterhin die sicherste und wichtigste Strategie zur Verhinderung von SARS-CoV-2-Infektionen, der damit verbundenen Komplikationen und der Weiterverbreitung darstellt“.

Die Behörde hat die Infektionsrisiken bei Personen mit und ohne Grunderkrankung nicht verglichen und die Risiken einer Impfung bei Personen mit einer früheren COVID-Infektion nicht analysiert.

Große Unternehmen und Generalstaatsanwälte reagieren auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs

Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA in der vergangenen Woche, mit der das „Impfen oder Testen“-Mandat der Regierung Biden für Privatunternehmen gekippt wurde, stehen viele Unternehmen vor der Frage, ob sie das Mandat aufgeben oder ihre Mitarbeiter zwingen sollen, sich trotzdem impfen zu lassen, während der Fall in den unteren Instanzen verhandelt wird.

Wie The Defender heute berichtete, war Starbucks das erste große Unternehmen, das ankündigte, dass es sein COVID-Impfmandat angesichts des Urteils des Obersten Gerichtshofs nicht gegen seine Mitarbeiter durchsetzen werde, während der CEO von Carhartt, Mark Valade, in einer E-Mail an die Mitarbeiter ankündigte, dass das Impfmandat des Unternehmens für seine 3.000 US-Mitarbeiter bestehen bleiben werde.

Beide Entscheidungen lösten in den sozialen Medien heftige Reaktionen aus und riefen zum Boykott beider Unternehmen auf.

In der Zwischenzeit fordert eine Koalition von Generalstaatsanwälten aus 27 Bundesstaaten die Occupational Safety and Health Administration auf, ihre vorläufige Notfallnorm für Privatunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern aufzuheben, da sie nicht befugt ist, ein umfassendes Impfmandat zu erlassen.