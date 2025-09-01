Schweizer Studie: Gesamtsterblichkeit zurück auf Kurs – doch Todesfälle junger Erwachsener bleiben alarmierend hoch

Eine neue Preprint-Studie von Forschern der Universität Lausanne – Isabella Locatelli, Djuly Asumpta Pierre-Paul und Valentin Rousson – liefert brisante Erkenntnisse:

Während die Gesamtsterblichkeit in der Schweiz nach den Pandemiejahren 2023–2024 wieder auf das frühere Abwärtstrend-Niveau zurückgekehrt ist, zeigt sich eine bedenkliche Ausnahme:

Die Todesfälle bei jungen Erwachsenen steigen weiterhin deutlich an – insbesondere bei Männern.

Studienaufbau und Methode

Das Forscherteam analysierte offizielle Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) für den Zeitraum 2000 bis 2024.

Sie nutzten ein log-lineares Poisson-Modell, um eine hypothetische Baseline zu berechnen, also wie sich die Sterblichkeit entwickelt hätte, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte.

Vergleich zwischen realen Todesfällen und dieser Baseline

und dieser Untersuchung nach fünf Altersgruppen :

0–14, 15–44, 45–64, 65–84 und 85+ Jahre

: Differenzierung nach Geschlechtern

Berechnung der Übersterblichkeit während und nach der Pandemie

Wichtigste Ergebnisse

1. Gesamtbevölkerung

Bis 2024 ist die Gesamtsterblichkeit in der Schweiz wieder auf dem vorpandemischen Trendniveau.

2. Ältere Menschen (65–84, 85+)

In 2020 starke Sterblichkeitsanstiege.

starke Sterblichkeitsanstiege. 85+ Jahre : Ab 2024 sogar 1.500 weniger Tote als erwartet.

: Ab sogar als erwartet. 65–84 Jahre: Erholung langsamer, aber im Gang.

3. Kinder (0–14)

Sterblichkeit sehr niedrig, kaum Einfluss durch Pandemie oder Folgejahre.

4. Mittleres Alter (45–64)

Kaum Abweichungen, leichte Anstiege nur bei Männern.

5. Junge Erwachsene (15–44) → Alarmierende Ausnahme

Bereits vor COVID stagnierte die Sterblichkeit.

stagnierte die Sterblichkeit. Ab 2022 beginnt der Anstieg : 2024 : Männer : +36,8 % (260 zusätzliche Tote) Frauen : +20,8 % (79 zusätzliche Tote)

beginnt der : Hauptursachen bei Männern: Unfälle und Suizide → zuvor rückläufig, jetzt wieder zunehmend Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stagnieren ebenfalls.

bei Männern:

Keine Impffolgen – komplexere Ursachen

Die Autoren betonen ausdrücklich:

„Die Daten zeigen keinen generellen Anstieg der Sterblichkeit direkt nach COVID-Impfungen.“

Stattdessen ist das Problem multifaktoriell:

Stagnation begann bereits vor der Pandemie .

. Psychische Belastungen , gesellschaftliche Faktoren und Risikoverhalten könnten eine Rolle spielen.

, gesellschaftliche Faktoren und könnten eine Rolle spielen. Ursachen bleiben unklar – weiterer Forschungsbedarf.

Limitationen der Studie

Preprint-Status → noch nicht peer-reviewed

→ noch Modell basiert auf statistischen Projektionen

Todesursachen-Daten nur bis 2023 verfügbar

nur bis verfügbar Mehrere mögliche Einflussfaktoren noch nicht analysiert

Finanzierung und Offenlegung

Keine externe Finanzierung

Keine Interessenkonflikte

Alle Daten stammen aus dem BFS und sind öffentlich verfügbar.

Fazit und Bedeutung

Obwohl die Schweiz insgesamt zur normalen Sterblichkeit zurückkehrt, zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab:

Junge Erwachsene, besonders Männer , sterben weiterhin überdurchschnittlich häufig .

, sterben weiterhin . Unfälle, Suizide und stagnierende Behandlungserfolge sind zentrale Problemfelder.

sind zentrale Problemfelder. Gesundheitspolitik muss umdenken: Fokus weg von den älteren Risikogruppen Stärkere Prävention und Unterstützung für junge Erwachsene

muss umdenken:

Bleibt der Trend unbeachtet, könnten Lebenserwartung, Rentenplanung und Gesundheitskosten langfristig massiv beeinflusst werden.

Studienreferenz

Locatelli, I., Pierre-Paul, D.A., & Rousson, V. (2025).

On age-specific mortality trends since COVID-19 in Switzerland.

Preprint, Research Square. Offizieller Preprint-Link (Research Square)