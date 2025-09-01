First Lady Melania Trump leitet neues Programm für künstliche Intelligenz für Schulkinder und Pädagogen

Die First Lady sagt: „KI ist in der Lage, einen großen Nutzen für unsere Karrieren, Familien und Gemeinden zu bringen.“

Von Leo Hohmann

Melania Trumps neue Rolle

First Lady Melania Trump hat eine neue Aufgabe erhalten: Sie soll KI als ein „Werkzeug“ fördern, das alle Schulkinder nutzen und schätzen lernen.

Sie wird die Leitung des neu geschaffenen Herausforderung Künstliche Intelligenz für den Präsidenten für K-12-Schüler und ihre Lehrer übernehmen. Dabei sollen Kinder über KI aufgeklärt werden und darüber, wie sie für Innovationen genutzt werden kann.

Zitate der First Lady

Die New York Post zitiert Melania Trump:

„Die Erstellung meines KI-Hörbuchs hat mir die Augen für die zahllosen Chancen und Risiken geöffnet, die diese neue Technologie für die amerikanische Gesellschaft mit sich bringt.

In nur wenigen Jahren wird die KI der Motor für alle Bereiche unserer Wirtschaft sein. Sie wird einen großen Nutzen für unsere Karrieren, Familien und Gemeinschaften bringen.“

Kritische Anmerkung: Großer Wert für unsere Karrieren und Familien? Wirklich? Erzählen Sie das mal den Familien, deren Ehemänner und Väter ihre Jobs verlieren und durch KI ersetzt werden.

Sie fügte hinzu:

„So wie Amerika einst mit den Gebrüdern Wright die Welt in die Lüfte führte, sind wir bereit, erneut die Führung zu übernehmen, dieses Mal im Zeitalter der KI.“

Aufbau der Presidential AI Challenge

Wie die Fitness-Herausforderung des Präsidenten im 20. Jahrhundert sollen nun im Rahmen dieses Projekts Gruppen von Schülern mit Hilfe von KI-Tools eine Handy-App oder eine Website erstellen, die ein kommunales Problem löst.

Zu den eingesetzten Werkzeugen gehören:

Großsprachige Modelle

Robotik

Computer Vision

Entscheidungsbäume

Neuronale Netze

Kritik: Transhumanismus und „Gehirnwäsche“

All dies sind Bestandteile des Transhumanismus und werden die Nation weiter in diese Richtung treiben – in die Verschmelzung von Mensch und Maschine.

Und nun hilft die First Lady dabei, die Jugend so zu prägen, dass sie sich freiwillig in ihre eigene Zerstörung als menschliche Wesen einkauft.

Prognose: Der KI-gestützte Transhumanismus wird schnell zum neuen amerikanischen Gott, und irgendwann wird er die Unterwerfung aller fordern.

Glanzauftritte im Weißen Haus

Die besten ausgewählten Teams der Presidential AI Challenge werden ihre Arbeit im Weißen Haus präsentieren. Dort wird man ihnen schmeicheln und ihnen das Gefühl geben, als zukünftige amerikanische Führungskräfte sehr wichtig zu sein.

Landesmeister : im März

: im März Bundesmeister: im Juni

Melania Trump erklärte:

„Die Presidential AI Challenge ist unser erster Schritt, um jedes Kind mit der Wissensbasis und den Werkzeugen auszustatten, die es braucht, um diese neue Technologie zu nutzen.“

Verbindung zu „Projekt Stargate“

Erinnerung: Präsident Trump kündigte an seinem ersten vollen Tag im Amt, am 21. Januar 2025, das Projekt Stargate an. Damit sollen eine halbe Billion Dollar aufgebracht werden, um die Nation mit riesigen KI-Rechenzentren auszustatten.

Diese Zentren sind die Grundlage für ein „KI-Biest-System“:

Totale Kontrolle aller menschlichen Verhaltensweisen

Überwachung von Bewegungen

Kontrolle der Ausgabengewohnheiten

Einschränkung der Redefreiheit

Aufbau eines sozialen Kreditsystems

Big Brother, dünn verschleiert. Genau das ist es, worauf die USA zusteuern – alles im Namen des Fortschritts.

Politische Ironie

Welch eine Ironie: Ein konservativer republikanischer Präsident ist derjenige, der diese Entwicklung vorantreibt.

Die Globalisten und Technokraten wussten, dass sie unter einer linksgerichteten Regierung wie Obama oder Biden niemals die totale Kontrolle erlangen würden, die sie wollten. Aber unter einem starken patriotischen Republikaner bleiben die Amerikaner ruhig.

Sie haben Angst, etwas zu kritisieren oder sich dagegen zu wehren, was aus dem Weißen Haus von Trump kommt, weil sie befürchten, ihre politische Loyalität könne in Frage gestellt werden.

Sie könnten sogar als „unpatriotisch“ abgestempelt werden.