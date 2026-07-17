Schweren Angriff auf Bahrain und Verbündete am Golf, nachdem die USA die sechste Nacht in Folge Luftangriffe geflogen hatten und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update (09:50 ET) : Es gibt Berichte über heftige iranische Angriffe auf Bahrain und möglicherweise Katar in der vergangenen Nacht; die Lage ist noch unübersichtlich. Derzeit scheinen die ballistischen Raketenangriffe auf Bahrain am heftigsten zu sein.

Im Folgenden finden Sie einige noch nicht verifizierte Videos, die derzeit weit verbreitet werden und die angeblichen neuen Vergeltungsangriffe des Iran zeigen…

In einer auf X veröffentlichten Erklärung teilte das Verteidigungsministerium mit, dass seine Streitkräfte einen Raketenangriff abgefangen hätten, der auf Katar abzielte.

Footage of a coalition PATRIOT SAM battery fighting off a major Iranian ballistic raid on Bahrain earlier tonight. pic.twitter.com/Tp6KEZyBjo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 17, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen einer PATRIOT-SAM-Batterie der Koalition, die heute Abend einen groß angelegten iranischen Raketenangriff auf Bahrain abgewehrt hat.

Footage captures a possible impact from an Iranian missile in Bahrain pic.twitter.com/QfGBGvxxqU — Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) July 16, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen zeigen einen möglichen Einschlag einer iranischen Rakete in Bahrain

Es gibt Berichte über Raketenangriffe zwischen den USA und dem Iran, wobei von schweren Angriffen auf verbündete arabische Staaten die Rede ist:

❗️NIGHT OF EXPLOSIONS ACROSS THE MIDDLE EAST — BLASTS REPORTED FROM JORDAN, IRAQ, BAHRAIN & QATAR



Comes in LATEST IRGC RETALIATION following US BOMBING 'URBAN INFRASTRUCTURE' IN IRAN pic.twitter.com/Agfy6MVO6t — RT (@RT_com) July 17, 2026

Übersetzung von „X“: NACHT DER EXPLOSIONEN IM GANZEN NAHEN OSTEN – EXPLOSIONEN AUS JORDANIEN, DEM IRAK, BAHRAIN UND KATAR GEMELDET Dies ist die JÜNGSTE VERGELTUNGSMASSNAHME DER IRGC als Reaktion auf den US-BOMBENANGRIFF AUF DIE „STÄDTISCHE INFRASTRUKTUR“ IM IRAN

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Update (15:20 Uhr ET) : Das Pentagon hat bekannt gegeben, dass die sechste Nacht mit Luftangriffen auf den Iran begonnen hat: „Heute um 14:00 Uhr ET haben die US-Streitkräfte eine neue Angriffswelle gegen den Iran – bereits die sechste Nacht in Folge – eingeleitet, um die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter zu schwächen“, erklärte das US-Zentralkommando auf X.

Einige aktuelle Entwicklungen aus der Region zu den Vergeltungsmaßnahmen des Irans:

Iranische Angriffe richteten sich gegen eine Reihe wichtiger Einrichtungen in Kuwait, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Verteidigungsministerium des Landes. Die Angriffe hätten zu Sachschäden geführt, fügte sie hinzu.

Die US-Botschaft in Bagdad hat US-Bürger im Irak geraten, nach einem Drohnenangriff auf Erbil am Mittwoch wachsam zu sein.

Dubai hat vor „notwendigen Maßnahmen“ gegen Medien gewarnt, die Falschmeldungen veröffentlichen, nachdem Reuters von Explosionsgeräuschen im Stadtzentrum des Finanzzentrums der VAE berichtet hatte.

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Nahost-Eskalation – Update (17. Juli 2026)



🎥: Das US-Militär zerstört strategisch wichtige Orte: Brücken werden gesprengt, Schlüsselbahnhöfe stehen in Flammen, der Strom ist abgeschaltet und die Nachschublinien sind durchtrennt. Marines besteigen Schiffe,… pic.twitter.com/N0oHemagXs — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

Die Angriffe vom Donnerstag scheinen sich weiter nördlich im Iran zu konzentrieren, nachdem zuvor berichtet worden war, dass ein weiterer Tanker, dem vorgeworfen wurde, die US-Seeblockade umgehen zu wollen, gewaltsam zurückgedrängt worden sei.

Bislang geben iranische Behörden an, dass bei den seit fast einer Woche andauernden erneuten US-Luftangriffen mehr als 35 Menschen getötet und über 300 weitere verletzt wurden.

U.S. Air Force F-35A stealth fighter aircraft are refueled by a KC-135 Stratotanker while flying patrols over the Middle East. pic.twitter.com/KSbmYTH2LT — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Übersetzung von „X“: F-35A-Stealth-Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe werden während ihrer Patrouillenflüge über dem Nahen Osten von einem KC-135 Stratotanker betankt.

Ironischerweise war Karoline Leavitt einige Monate im Mutterschaftsurlaub und ist erst heute Nachmittag zurückgekehrt, um eine Pressekonferenz zum Thema Iran zu halten, die im Grunde genau so verlief wie vor ihrer Abwesenheit…

"Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military," says @PressSec.



"In the Memorandum of Understanding that they signed, they… pic.twitter.com/bSGVkt4HCs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 16, 2026

Übersetzung von „X“: „Der Iran steht weiterhin in engem Dialog mit den Vereinigten Staaten von Amerika und bekundet, dass er eine Einigung mit uns erzielen möchte, da er durch unser US-Militär verheerende Schläge einstecken muss“, sagt @PressSec. „In der von ihnen unterzeichneten Absichtserklärung hatten sie sich verpflichtet, keine Schüsse auf Handelsschiffe abzugeben, die die Straße von Hormus durchqueren. Leider haben sie die – für sie – tragische Entscheidung getroffen, genau das zu tun. @POTUS wird nicht tatenlos zusehen und zulassen, dass diese aktiven Terrorakte in der Meerenge stattfinden, ohne sicherzustellen, dass der Iran dafür die Konsequenzen trägt.“





CNN berichtet unter Berufung auf staatliche Medien: „Im Westen von Bandar Abbas, einer wichtigen Hafenstadt an der Südküste des Landes, waren drei Explosionen zu hören, wie der staatliche iranische Rundfunk IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) am Donnerstagabend Ortszeit berichtete.“

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Seit der Rückführung der amerikanischen Gefangenen Dena Karari in die USA am Vortag – was Präsident Trump als seltene „Geste des guten Willens“ seitens des Iran „zu schätzen“ wusste – scheinen die Bombenangriffe Washingtons auf die Islamische Republik zumindest vorerst eingestellt oder verlangsamt worden zu sein.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die iranischen Vergeltungsraketen und Drohnenangriffe auf Amerikas Verbündete am Persischen Golf eingestellt wurden. Am Donnerstag gab Kuwait bekannt, dass seine Luftabwehr weiterhin im Einsatz ist, um anfliegende Angriffe durch „feindliche Drohnen“ abzuwehren.





„Der Generalstab der Armee weist darauf hin, dass alle zu hörenden Explosionsgeräusche darauf zurückzuführen sind, dass Luftabwehrsysteme die feindlichen Angriffe abfangen“, erklärte das kuwaitische Militär in einer Stellungnahme, in der es „die sündhafte iranische Aggression“ scharf verurteilte. Weiter hieß es: „Alle werden gebeten, sich an die von den zuständigen Behörden erlassenen Sicherheitsanweisungen zu halten.“

Nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit Angriffswellen der USA zeigt das iranische Militär bislang keine Anzeichen dafür, von seinen Behauptungen bezüglich der „Kontrolle“ über die Straße von Hormus abzurücken, und es hat erneut gewarnt, dass die für den Energietransport wichtige Wasserstraße eine „unüberwindbare rote Linie“ darstelle, die es durchsetzen werde.

Am Mittwoch warnte Präsident Trump, dass die Angriffe bis nächste Woche auf zivile und energetische Infrastruktur wie Brücken ausgeweitet würden, sollte der Iran nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren – und dabei die Kontrolle über die Straße von Hormus aufgeben.

Teheran drohte daraufhin seinerseits mit der Zerstörung von „der gesamten Infrastruktur in der gesamten Region“, sollte Trump seine Drohung wahrmachen und Angriffe auf die lebenswichtigen Infrastruktureinrichtungen des Iran starten.

Neu: „Infrastruktur für Infrastruktur“ – Oberst Ibrahim Zolfaghari vom iranischen gemeinsamen Hauptquartier „Khatam Al-Anbiya“:

💢 NEW: “Infrastructure for Infrastructure”



Iran’s Khatam Al-Anbiya Joint HQ Colonel Ibrahim Zolfaghari:



🔹”Under no circumstances and in no way will we allow America, as a foreign and extra-regional country, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran’s unimpeachable… https://t.co/5DscO4bJVh pic.twitter.com/iGQuEOE9nW — Drop Site (@DropSiteNews) July 16, 2026

Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass der Iran diese Drohung in die Tat umsetzen könnte: Reuters berichtet, dass „der Irak am Donnerstag die Ölverladungen kurzzeitig ausgesetzt hatte, bevor er sie wieder aufnahm, nachdem eine Drohne einen Öltanker an seinem Terminal in Basra getroffen hatte, wie vier irakische Öl- und Sicherheitsquellen gegenüber Reuters angaben.“

Der Angriff führte jedoch weder zu einem Brand noch zu Schäden; den Quellen zufolge war zunächst unklar, wer ihn verübt hatte (ob direkt von iranischer Seite oder möglicherweise von mit Teheran verbündeten irakischen Paramilitärs). Irakische Ölbeamte haben den Vorfall heruntergespielt:

„Er zielt nicht auf den Ölterminal von Basra ab. Sein Ziel ist ein anderer Ort. Die Verladung erfolgt in normalem Umfang, je nach Verfügbarkeit der Schiffe“, sagte Ali Nazar.

Ein Sprecher des Ölministeriums erklärte, die Verladungen in den südlichen Häfen des Irak liefen weiter und das Ministerium untersuche den Vorfall.

Iranische Regierungsvertreter werfen Washington unterdessen weitere Kriegsverbrechen vor, insbesondere die Durchführung eines „barbarischen Angriffs“, nachdem ein Krebskrankenhaus im Südwesten des Iran aufgrund schwerer Luftangriffe auf das Gebiet evakuiert werden musste.

„Dieser barbarische Angriff – der an Israels Gräueltaten gegen Gesundheitseinrichtungen erinnert – hat bei den hospitalisierten Kindern großes Leid und Angst ausgelöst“, schrieb der Sprecher des Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, auf X. Er erklärte, es habe „211 Patienten in Chemotherapie“ gegeben, die am Mittwoch evakuiert werden mussten. Von US-Seite gab es zunächst keine Reaktion.

Ein Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen 24 Stunden:

Das US-Militär gibt an, eine weitere Angriffswelle gegen den Iran gestartet zu haben; iranische Medien berichten von Explosionen auf der Insel Qeshm, in Bandar Abbas und Chabahar.

Das US-Militär gibt zudem an, einen Öltanker, der versuchte, in Richtung eines iranischen Hafens in der Straße von Hormus zu fahren, durch den Abschuss von Hellfire-Raketen „außer Gefecht gesetzt“ zu haben.

Der Iran erklärt, Vergeltungsschläge gegen US-Ziele in Kuwait, Bahrain und Jordanien durchgeführt zu haben.

Was die Lage der weltweiten Schifffahrt durch die Meerenge betrifft, hat Kpler festgestellt, dass am Mittwoch nur 13 Handelsschiffe die Wasserstraße passierten, darunter acht, die den Persischen Golf verließen, und fünf, die in ihn einfuhren.

Von diesen nutzte nur eines – ein in den Golf einlaufender Massengutfrachter – die von den USA genehmigte Route für eine sichere Durchfahrt, die sich eng an die omanische Küste anschmiegt. Der Iran prahlt seit einiger Zeit damit, dass eine Vielzahl von Unternehmen und Ländern versucht habe, die Durchfahrt mit Teheran zu dessen Bedingungen auszuhandeln.

Dies hat sich zu einem Abwartungsspiel inmitten gefährlicher, eskalierender Vergeltungsschläge entwickelt, bei dem jede Seite versucht, die andere in Bezug auf die Belastbarkeit auszuharren.

COLUMN: Iran will win some short-term battles over the Strait of Hormuz, putting US President Trump over a barrel. But its ability to hold the global economy to ransom will fade as bypass pipelines proliferate. And Iranian officials know it.@Opinion https://t.co/uimMjVJ7bN — Javier Blas (@JavierBlas) July 16, 2026

Übersetzung von „X“: KOLUMNE: Der Iran wird einige kurzfristige Schlachten um die Straße von Hormus gewinnen und US-Präsident Trump damit in die Enge treiben. Doch seine Fähigkeit, die Weltwirtschaft als Geisel zu nehmen, wird mit der zunehmenden Verbreitung von Umgehungspipelines schwinden. Und die iranischen Verantwortlichen wissen das.

…mit diesem Gedanken im Hinterkopf: der ‚entscheidende Schlag‘?

Was die Tatsache betrifft, dass das US-Militär am Mittwoch in der Nähe des wichtigsten iranischen Exportterminals zum ersten Mal seit der Wiederaufnahme der Blockade der Häfen der Islamischen Republik einen „nicht genehmigten“ Öltanker angegriffen hat, fassten CIC-Ökonomen, darunter Anne-Lise Cornen, in einer Mitteilung an ihre Kunden die aktuelle Lage für das Weiße Haus zusammen…

„Die Herausforderung für Donald Trump wird darin bestehen, einen weiteren Anstieg des Inflationsdrucks und dessen nachteilige Auswirkungen auf die Wirtschaft zu verhindern, und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Lage im Juni gerade zu verbessern begann“, sagten sie.

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