Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“)

Ich stimme Scott Ritter zu?

Am 20. Februar 2026 traf eine Langstrecken-Marschflugrakete vom Typ „Flamingo“ das Maschinenbauwerk Wotkinsk, ein Rüstungsunternehmen in der russischen Republik Udmurtien – mehr als 1300 km von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Moskau hat sehr klare Protokolle für die Reaktion auf solche Angriffe: Die russischen Staatsmedien veröffentlichen einen Kommentar von Scott Ritter, in dem er erklärt, dass dies keine große Sache sei und die Ukraine ohnehin kurz vor dem Zusammenbruch stehe.

Als die Ukraine beispielsweise 2024 begann, von den USA gelieferte ATACMS-Raketen einzusetzen, verkündete Ritter, dass es „keine Wunderwaffe“ gebe, die einen entscheidenden russischen Sieg verhindern könnte.

„Wir stehen vor dem Beginn des Zusammenbruchs [in der Ukraine]“, zitierte TASS Ritter vor zwei Jahren.

Was bringt es, Entscheidungszentren anzugreifen, wenn man eine magische Informationswaffe wie Scott Ritter hat? Quelle: tass.com

Doch bei diesem Flamingo-Angriff war etwas anders … irgendetwas stimmte nicht.

Der Praktikant, der im Keller von TASS eingesperrt war und gegen seinen Willen gezwungen wurde, sich „Judging Freedom“ anzusehen, um nach pikanten Zitaten von Ritter zu suchen, fand … nichts. Kein einziges beruhigendes oder auch nur ansatzweise tröstliches Wort von Scott Ritter über eine ukrainische (eigentlich britische) Marschflugrakete, die ein äußerst wichtiges Rüstungsunternehmen getroffen hatte, das 1300 km von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Undenkbar! dachte der Praktikant bei sich. Er wusste, dass seine Redakteure ihn an seinen Computer ketten und zwingen würden, Interviews mit Oberst MacGregor anzusehen, sobald sie davon erfuhren. Er senkte den Kopf, eine einzelne Träne lief ihm über die Wange.

Ja, es ist schwer zu glauben, aber in einer deutlichen Abkehr von seinen wöchentlichen Prognosen über Moskaus baldigen totalen Sieg in der Ukraine schrieb Scott Ritter zwei Tage nach dem Angriff auf das Maschinenbauwerk in Wotkinsk, dass Kiew „die militärische Fähigkeit [entwickle], das strategische Hinterland Russlands anzugreifen, um Russland unter Druck zu setzen, den Konflikt zu Bedingungen zu beenden, die hinter den zuvor von Präsident Putin festgelegten zurückbleiben“.

Er fuhr fort:

Sollte der russisch-ukrainische Konflikt unter solchen Bedingungen enden, hätte Russland genau das aufgegeben, was es im Dezember 2021 noch als rote Linie bezeichnet hatte – nämlich die Stationierung von NATO-Mittelstreckenraketen auf ukrainischem Boden. Dies würde in jeder Hinsicht eine strategische Niederlage für Russland bedeuten.

Was meint Ritter damit?

Im Dezember 2021 legte Moskau der NATO eine Liste mit Sicherheitsforderungen vor, darunter ein Verbot des „Einsatzes von bodengestützten Mittel- und Kurzstreckenraketen in Gebieten, von denen aus sie Ziele auf dem Territorium anderer Teilnehmer treffen können“.

Dies war keine höfliche Bitte an die NATO, sondern ein Ultimatum. Die russische Regierung warnte vor „militärisch-technischen Maßnahmen“, sollte das transatlantische Bündnis den vorgeschlagenen Vertrag ablehnen (Spoiler-Alarm: Die NATO lehnte den Vertrag ab). Zwei Monate später, im Februar 2022, startete Russland seine „militärische Sonderoperation“ zur „Entmilitarisierung“ der Ukraine.

Ritter hat die Bedeutung der Frage des Raketenstationierens für Moskau tatsächlich heruntergespielt: Es ging um weit mehr als nur eine „rote Linie“. Eine rote Linie löst eine Reaktion aus, wenn sie überschritten wird. (Natürlich nicht im Nicht-Krieg. Aber wir werden später auf dieses Thema zurückkommen.)

Neben anderen Zielen sollte die SMO der Möglichkeit vorbeugen, dass die NATO Raketen in der Ukraine stationiert. Leider hat die SMO nach mehr als vier Jahren entsetzlicher Ausrottung der Slawen das genaue Gegenteil erreicht. Die in der Ukraine stationierten Raketen sind nicht nur „in der Lage“, Ziele innerhalb Russlands zu treffen, sondern treffen tatsächlich Ziele innerhalb Russlands.

Natürlich wäre es ziemlich bedauerlich, wenn die SMO letztendlich genau das erreicht, was sie eigentlich verhindern sollte. Derzeit bewegen wir uns in diese Richtung. Das ist es, was Scott Ritter meint, wenn er unheilvoll von einem „strategischen Scheitern“ in der Ukraine schreibt.

Fairerweise muss man sagen, dass „Entmilitarisierung“ ein fortlaufender Prozess ist – einer, der weitere vier oder mehr Jahre gründlicher und methodischer Schneckentempo-Offensiven erfordern könnte. Die Kämpfe um winzige Weiler als Vorbereitung auf einen Frontalangriff auf den ukrainischen Festungsgürtel im Gebiet Donezk (70 km von der Stadt Donezk entfernt – nur einen kurzen Fußweg von Selenskys Hauptquartier in Kiew) bleiben unbeständig und höchst dynamisch. Vorrücke von mehreren hundert Metern könnten jederzeit erfolgen.

Vergessen wir auch nicht, dass fast drei Monate vergangen sind, seit Ritter warnte, dass es zu einer strategischen Niederlage für Moskau führen könnte, wenn man der Ukraine weiterhin erlaubt, Marschflugkörper auf Russland abzufeuern. In drei Monaten kann sich viel ändern. Wir brauchen einen aktuelleren Lagebericht.

Gazeta.ru berichtete am 5. Mai:

In Tschuwaschien wurden bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte zwei Menschen getötet, die Zahl der Verletzten stieg auf 34. In der Stadt wurden 28 Wohnhäuser beschädigt, außerdem wurde ein Geschäft getroffen. In der Republik wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Der Untersuchungsausschuss hat Ermittlungen wegen Terrorismus aufgenommen. Unterdessen behauptete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, bei dem Angriff auf Tschuwaschien seien „Flamingo“-Marschflugkörper zum Einsatz gekommen.

Einige Stunden später bestätigte die russische Regierung, dass Tschuwaschien – etwa 1200 km von der ukrainischen Grenze entfernt – von Marschflugkörpern getroffen worden war.

Die Lage hat sich seit Ritters Artikel „Der Flamingo-Effekt“ vom 22. Februar nicht verbessert. Wenn überhaupt, ist die Gefahr von ukrainischen (NATO-)Langstreckenraketenangriffen in Russland mittlerweile zur neuen Normalität geworden – ebenso wie mobile Internetabschaltungen und „herabfallende Drohnentrümmer“, die es irgendwie schaffen, Ölraffinerien in Schutt und Asche zu verwandeln.

Apropos „Drohnenwracks“ …

Obwohl die „Flamingo“ „ein greifbarer Beweis dafür ist, dass das tiefe russische Hinterland nicht mehr unverwundbar ist“ (Quelle: russisches Z-patriotisches Nachrichtenportal Military Review), stellt diese ungenaue und relativ teure Rakete derzeit nicht die größte Bedrohung für das „Festland“ Russlands dar: Diese zweifelhafte Ehre gebührt den Drohnen. Russland wird von Drohnen überschwemmt.

Drohnen treffen Belgorod. Sie treffen Kursk. Sie treffen die Krim.

Ein surrealer Kommentar auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und doch sind wir hier, nach mehr als vier brillanten Jahren des „Zermürbungskriegs“. Quelle: Das offizielle Informationsportal der Staatsduma

Sie sprengen Häfen, Raffinerien und kritische Infrastruktur von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer in die Luft. Von Ust-Luga bis Noworossijsk. Die Ölraffinerie in Tuapse wurde mehrfach getroffen, was zu einem tagelangen Inferno führte, bei dem Öl vom Himmel regnete. Samara, Rostow am Don, Jaroslawl … PERM (wo ebenfalls von „Ölregen“ berichtet wurde, nachdem die Stadt angegriffen worden war).

Während ich diesen Artikel schreibe, bereitet sich Perm in diesem Moment auf einen weiteren Drohnenangriff vor.

Was tun? Ritter hat sich vor drei Monaten mit diesem heiklen Dilemma auseinandergesetzt:

Russland steht am Scheideweg. Kurzfristig muss Russland eine Lösung für die Bedrohung durch „Flamingo“ für Votkinsk und andere strategische Verteidigungsindustrien im Ural finden, die nun von Angriffen bedroht sind (zum Beispiel eine Produktionsstätte für Feststoffraketenmotoren in Perm). Angesichts der Rolle, die Europa bei der Entwicklung, Finanzierung und Herstellung von „Flamingo“ gespielt hat, würde eine Reaktion, die sich auf Angriffe auf Ziele innerhalb der Ukraine beschränkt, keine grundlegende Veränderung bewirken. Die Raketen würden weiterhin gebaut und auf strategische Ziele tief im Inneren Russlands abgefeuert werden. Wenn Europa nicht ein für alle Mal davon abgehalten wird, der Ukraine diese Art von militärischer Hilfe zu leisten, läuft Russland Gefahr, einen Tod durch tausend Schnitte zu erleiden.

Ritter unterstellt dann, dass die russische Regierung den Einsatz taktischer Atomwaffen in Erwägung zieht. Es ist nicht ganz klar, ob er glaubt, dass taktische Atomwaffen gegen die Ukraine, gegen deren europäische Unterstützer oder gegen beide eingesetzt werden könnten.

Anstatt Europa mit Atomwaffen zu attackieren, hat Russland im April die Öllieferungen an die NATO-Staaten über die Druschba-Pipeline wieder aufgenommen.

Ritter lag nah dran. Zumindest hat er den Teil mit „Europa“ richtig verstanden, oder?

Ritter möchte, dass Sie glauben, Moskau, das die NATO mit Gas versorgte – und zwar von einer Pumpstation im Gebiet Kursk, das VOM UKRAINISCHEN MILITÄR BESETZT IST –, würde sich plötzlich dazu entschließen, Europa mit Atomwaffen zu attackieren.

Er ist ehrlich gesagt nur das Gegenteil der Clowns bei CNN: Beide schreien darüber, wie Putin alle Schwulen atomisieren will. NEIN! Putin will den Schwulen Gas geben. So viel Gas, wie sie wollen, und das zu einem großzügigen Rabatt! DAS IST EINE TATSACHE.

Ich sehe mich gezwungen zu erwähnen, dass Ritters vier Jahre währende Betrugsgeschichte über den „brillanten Zermürbungskrieg, der ohne jeden triftigen Grund Hunderttausende gewöhnlicher Slawen ermordet hat“ absolut keinen Sinn ergibt, wenn Ritter nun einräumt, dass die langfristige Bedrohung durch die sich rasch entwickelnden militärischen Fähigkeiten der Ukraine bedeutet, dass Moskau möglicherweise eine taktische Atombombe auf London abwerfen muss, wenn es vermeiden will, „einen Tod durch tausend Schnitte zu sterben“ .

20. Mai 2024: Ritter erklärte, eine russische Offensive in Richtung Charkiw würde eine Pufferzone sichern und die Ukraine daran hindern, Belgorod anzugreifen. (!!!!!!!!!) Der Angriff sei das „Finale der russischen Strategie …, die auf der Führung eines Zermürbungskriegs basiert“, sagte Ritter. Er behauptete zudem, die Einnahme der Stadt Charkiw sei ein potenzielles Sekundärziel. Zwei Jahre später greift das ukrainische Militär immer noch regelmäßig Belgorod an. Was nützt eine Pufferzone überhaupt, wenn eine Drohne über 1000 km fliegen kann?

Je länger der Krieg dauert, desto besser – oder?