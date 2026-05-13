Ted Turner trägt zur Agenda der Bevölkerungsreduktion bei!

Von James Corbett

Es war ein ereignisreiches Jahr für die Schwarzmaler, die Panik wegen der Überbevölkerung schüren.

Zunächst verloren sie den Propagandisten von Overpopulation Bomb und Pseudowissenschafts-Scharlatan Paul Ehrlich.

Und nun haben sie Ted Turner verloren.

Richtig, Ted Turner (der unbeliebteste Medienmogul überhaupt) ist diese Woche im hohen Alter von 87 Jahren von uns gegangen. Er hinterlässt fünf Kinder, vierzehn Enkelkinder und zwei Urenkel – eine Familie, deren Größe, wie man zugeben muss, für einen Befürworter der Bevölkerungsreduktion, der sich für eine Ein-Kind-Politik einsetzte, ziemlich seltsam ist. Aber so läuft das nun mal bei den Neo-Malthusianern: jede Menge Nachkommen für mich, nur eines für dich!

Wer war Ted Turner also wirklich? Und was bedeutet sein Tod tatsächlich für die Agenda der Globalisten zur Bevölkerungsreduktion?

Finden wir es heraus!

DER OFFIZIELLE NACHRUF

Wenn Sie die Sichtweise des Establishments auf das Leben und den Tod von Ted Turner verstehen wollen, könnten Sie sich natürlich an die führende Tageszeitung, The New York Times, wenden. Dort können Sie die Darstellung von Turners Leben und Vermächtnis lesen, verfasst von Jonathan Kendall, dem pflichtbewussten Protokollführer des Establishments: „Ted Turner, Gründer von CNN und des 24-Stunden-Nachrichtenzyklus, stirbt im Alter von 87 Jahren.“

Wenn Sie diesen Artikel lesen, werden Sie feststellen, dass Turner ein „Medienmogul war, der eine forsche und lebhafte Figur abgab“. Sie werden auch erfahren, dass Turner Pionierarbeit in der Kabelfernsehbranche leistete, indem er „den 24-Stunden-Nachrichtenzyklus schuf“, und dass er am vergangenen Mittwoch im Alter von 87 Jahren nach einem Kampf gegen „Lewy-Körper-Demenz, eine fortschreitende Hirnerkrankung“, verstorben ist.

Dann werden Sie erfahren, dass „Turner mit CNN – dem Cable News Network – sein Markenzeichen schuf, das 1980 die Fernsehnachrichten revolutionierte, indem es rund um die Uhr sendete und schließlich andere Medienunternehmen dazu inspirierte, diesem Beispiel zu folgen.“

Ihnen wird erzählt, dass „er 1996 seinen Medienkonzern, das Turner Broadcasting System, mit Time Warner fusionierte, um eines der weltweit größten Medienunternehmen zu schaffen.“

Schließlich erfahren Sie, dass er nicht nur 1977 die siegreiche Yacht im America’s Cup-Rennen steuerte, sondern auch eine aktive Rolle beim Kauf und der Förderung des Baseballteams Atlanta Braves spielte. „Ich versuche, den Allzeitrekord für die Leistungen einer Person in einem Leben aufzustellen“, wird er zitiert. Dieser Ehrgeiz, so erzählte er gerne anderen, versetze ihn „in ziemlich illustre Gesellschaft: Alexander der Große, Napoleon, Gandhi, Christus, Mohammed, Buddha, Washington, Roosevelt, Churchill.“ (Der treue NYT-Lakaien Kendall räumt zu seiner Ehre ein, dass „nicht einmal seine glühendsten Bewunderer Herrn Turner auf ein so hohes Podest stellten.“)

Dennoch dient der gesamte Artikel eher als Lobeshymne auf einen „großen Mann“ als als eindringliche Warnung vor der Macht und dem Einfluss, die milliardenschwere Medienmonopolisten im modernen Zeitalter des Staatskapitalismus ausüben – ganz zu schweigen davon, wie diese Macht und dieser Einfluss für böswillige Zwecke missbraucht werden können.

Kendall räumt Turners persönliche Schwächen ein – seine unglücklichen Ehen, die durch seine eigenen Seitensprünge getrübt waren, zum Beispiel, und seine Neigung zu Selbstverherrlichung und beleidigendem Verhalten, was ihm den Spitznamen „Mouth of the South“ einbrachte –, nur um solche Bedenken dann zu verwerfen. Stattdessen verweilt Kendall bei Turners edlen Naturschutzbemühungen, die dazu führten, dass er „mehr als eine Million Morgen Wildnis und Weideland“ in seinen persönlichen Besitz nahm – natürlich, um „Mutter Erde zu retten“. Auch seine Milliardenspende an die Vereinten Nationen wird von Kendall hoch gelobt, der sie als „außergewöhnlichen Akt der Philanthropie“ bezeichnet, ohne zu erklären, wie diese Mittel verwendet werden sollten.

Letztendlich hinterlässt Kendall bei seinen Lesern den Eindruck, dass Turner lediglich ein trinkfester, feierfreudiger und hart arbeitender Geschäftsmann war, dessen Leichtsinn und Neigung zu hohen Einsätzen ihm beim Aufbau seines Medienimperiums zugutekamen.

Er war Captain Courageous, der Mann mit Nerven aus Stahl, der den America’s Cup gewann, es mit den großen Fernsehsendern aufnahm, einen Filmstar heiratete und zum Milliardär wurde. Er kleidete sich wie ein Cowboy. Man hatte den Eindruck, er unterschreibe Verträge, ohne sie anzuschauen. Er war ein Trinker, ein Schreihals, ein Mann mit unaufhaltsamen Trieben und Impulsen, die Verkörperung des risikofreudigen Unternehmers. Er kaufte den Sender und begründete damit eines der großen Rundfunkimperien des 20. Jahrhunderts.

Die anderen Lobeshymnen, die sich als Nachrufe tarnen und von den üblichen Sprachrohren des Establishments stammen – CNN, The Los Angeles Times, The Hollywood Reporter – folgen einem ähnlichen Muster wie Kendalls Artikel in der NYT, enthalten jedoch gelegentlich interessante Anekdoten. Der Nachruf im THR spielt beispielsweise auf Turners „11 Voluntary Initiatives“ an, ein Konzept, das in einem Artikel der Forbes aus dem Jahr 2011 über den Medienmogul erläutert wurde:

Turners To-do-Liste hat die Form von „11 freiwilligen Initiativen“, einer Zusammenfassung seiner Herzensanliegen (beginnend mit „Ich verspreche, mich um den Planeten Erde zu kümmern …“). Er bewahrt eine Kopie davon in seiner Brieftasche auf – kleine Tafeln, die eine bewusste, wenn auch leicht überhebliche Ähnlichkeit mit den Zehn Geboten aufweisen. „Man braucht Regeln, nach denen man leben kann – Nationen brauchen sie, die Welt braucht sie, die Menschheit braucht sie“, erklärt er. „Ich dachte, wenn wir mit einem parallelen Regelwerk neu anfangen, wären freiwillige Initiativen akzeptabler, weil die Menschen heute nicht mehr befohlen werden wollen.“

Ungeachtet dieser kleinen Abweichungen in Anekdoten und Schwerpunkten kehren all diese Betrachtungen zu Turners Vermächtnis jedoch immer wieder zu derselben Kernaussage zurück: Er mag zwar forsch und ungehobelt gewesen sein, doch niemand kann seine Leistungen leugnen.

Er hat das Fernsehen mit dem 24-Stunden-Nachrichtenzyklus revolutioniert!

Er war ein engagierter Naturschützer, der sich Sorgen um die Überbevölkerung machte!

Verdammt, er war sogar Mitglied im „The Good Club!“

Man kann einem Mitglied des selbsternannten „Good Club“ doch unmöglich etwas vorwerfen, oder?

Nun, kann man das?

DER INOFFIZIELLE NACHRUF

Ein genauerer Blick auf die Liste der angeblichen „Errungenschaften“ des Milliardärsmoguls zeigt, warum Turner, weit davon entfernt, Lob und Verehrung zu verdienen, nur ein weiterer, seine Agenda unterstützender, den Globalismus vorantreibender, menschenfeindlicher Schurke war.

Er revolutionierte das Fernsehen mit dem 24-Stunden-Nachrichtenzyklus!

Ja, Turners Entscheidung, 1980 einen rund um die Uhr sendenden Kabelnachrichtensender zu gründen, war zweifellos der Ursprung unseres modernen 24/7-Nachrichtenzyklus … aber ist das etwas, das wir loben sollten?

Selbst die Kritiker der kontrollierten Opposition an den Mainstream-Medien – Kritiker, die selbst sehr wohl Teil des unternehmensgeführten und von Stiftungen finanzierten Medienökosystems sind – weisen zu Recht darauf hin, dass die Schaffung eines ununterbrochenen Nachrichtenzyklus dazu geführt hat, dass tatsächliche Informationen durch endlose Spekulationen und „Analysen“ von Talkshow-Gästen verwässert wurden, die im Allgemeinen keinen Schimmer von der Materie haben. (Natürlich beruht selbst diese laue Kritik auf der Prämisse, dass die Mainstream-Medien vor der Erfindung des 24/7-Nachrichtenzyklus eine Bastion der Wahrheit waren und nicht vielmehr ein Instrument zur Agenda-Setzung und Meinungsbildung durch Bohemian-Grove-besuchende, als rechte Hand des Satans fungierende Globalisten, aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will.)

Genauer gesagt war die Gewöhnung der Öffentlichkeit an den 24/7-Nachrichtenzyklus nur der erste Schritt, um diese Öffentlichkeit auf die Apotheose der Idiokratie vorzubereiten: den 60/24-Nachrichtenzyklus. Wenn es dir schwerfällt, einen so langen Artikel wie diesen zu lesen, ohne dass deine Aufmerksamkeit abschweift und ohne dem Drang nachzugeben, deine E-Mails zu checken, durch soziale Medien zu scrollen und deinen Newsfeed in einem separaten Tab zu durchstöbern, dann hast du Ted Turner für deine goldfischartige Aufmerksamkeitsspanne zu danken.

Er war ein engagierter Naturschützer, der sich Sorgen um die Überbevölkerung machte!

Die angebliche Großzügigkeit von Turners Umweltschützer-Ader wird durch die offensichtlich eigennützige Art seiner Ausgaben in diesem Bereich widerlegt.

Kendall und andere posthume Hagiographen versäumen es nie, auf Turners Erwerb von einer Million Morgen Land hinzuweisen, um diese in „Wildnisreservate“ umzuwandeln… doch sie versäumen es meist, diesen Erwerb in den Kontext zu setzen. Turner kaufte das Land nicht, um es in einem selbstlosen Akt der Wohltätigkeit an eine Naturschutzorganisation zu übergeben. Vielmehr achtete er darauf, die Kontrolle über dieses Land als sein eigenes Privatvermögen zu behalten, und stellte so sicher, dass er zum Zeitpunkt seines Todes der viertgrößte private Landbesitzer in den Vereinigten Staaten war.

„Turner hat nicht vor, auch nur einen Teil davon [seines Landes] abzugeben“, bemerkt die Forbes-Reporterin Keren Blankfeld salopp in ihrer 2011 erschienenen Schönfärberei über den Mann. Blankfeld merkt dann an, dass „die weltweit größte Bisonherde“, die Turner im Rahmen seiner „Naturschutz“-Bemühungen erworben hatte, in Wirklichkeit dazu bestimmt war, Fleisch für „Ted’s Montana Grill, eine Kette von 46 Restaurants, die Turner 2002 mitbegründet hatte“, zu liefern.

Ted Turners wahre Obsession wurde jedoch offenbar, als er über sein Steckenpferd sprach: die Überbevölkerung.

Turner wurde manchmal vorgeworfen, der wahre Schöpfer der Georgia Guidestones zu sein. Wie jedoch der frühere Corbett-Report-Gast Michael Bennett in der hervorragenden investigativen Dokumentation Dark Clouds Over Elberton aufzeigt, war „R. C. Christian“ – das Pseudonym, das der oder die Schöpfer der Guidestones verwendeten – in Wirklichkeit nicht Turner. Dennoch besteht keinerlei Zweifel daran, dass Turner mit der erklärten Agenda zur Bevölkerungsreduktion dieses unheimlichen NWO-Denkmals übereinstimmte.

Tatsächlich übertrifft Turners Begeisterung für eine Ausdünnung der Menschheit sogar die der Urheber der Guidestones. Während die Guidestones den zukünftigen Herrschern der Neuen Weltordnung gebieten, „die Menschheit unter 500.000.000 in ständigem Gleichgewicht mit der Natur zu halten“, glaubte Turner, dass die ideale Bevölkerungszahl sogar noch niedriger sein sollte!

In der Ausgabe November/Dezember 1991 des Audubon Magazine wurde Turner mit der Aussage zitiert, dass eine Ein-Kind-Politik die Weltbevölkerung im Laufe der Zeit auf seinen Idealbereich reduzieren könnte: 250 Millionen bis 350 Millionen Menschen!

(Um fair zu sein: In einem seltenen Anfall von Wohlwollen gegenüber der Menschheit räumte er später ein, dass nicht ganz so viele Menschen von der Erde entfernt werden müssten und dass eine Weltbevölkerung von „zwei Milliarden in etwa richtig“ sei.)

Turner war jedoch kein schrulliger alter Mann, der die Massen anschrie. Er war ein Milliardär, dessen Reichtum die Träume der Gier überstieg, und der über ein Medienimperium verfügte, mit dem er seinen wilden Hass auf die Menschheit verstärken konnte. Und wenn es darum ging, diese menschenfeindliche Agenda zur Bevölkerungsreduktion voranzutreiben, zeigte er sich mehr als bereit, seinen Worten Taten folgen zu lassen.

Verdammt, er war sogar Teil von „The Good Club!“

Wie Zuschauer von „Bill Gates and the Population Control Grid“ wissen, war der sogenannte „Good Club“ der Name, den eine ausgewählte Gruppe von Millionären und Milliardären für eine geheime Konferenz wählte, die sie 2009 einberiefen, um zu erörtern, wie sie ihr riesiges Vermögen am besten zum Umgestalten der Welt einsetzen könnten.

Wie Zuschauer dieser Folge ebenfalls wissen, handelte es sich bei diesem Treffen nicht um eine wohlwollende Versammlung von Weltverbesserern, wie der Name ihres Clubs vermuten ließ (oder um ein Konklave von kämpferischen Superhelden, wie es die karikaturhafte Propaganda der Mainstream-Medien darstellte), sondern diese Zusammenkunft hatte ein weitaus düstereres Ziel: die Reduzierung der Weltbevölkerung. Laut dem Bericht der The Sunday Times über die Beratungen diskutierte die Verschwörung der Oligarchen – darunter nicht nur Ted Turner, sondern auch George Soros, Warren Buffett, David Rockefeller Jr., Michael Bloomberg und andere – kurz verschiedene „philanthropische“ Bemühungen, bevor „ein Konsens entstand, dass sie eine Strategie unterstützen würden, bei der das Bevölkerungswachstum als potenziell katastrophale ökologische, soziale und industrielle Bedrohung bekämpft werden sollte“.

Turner brauchte jedoch kein Treffen des „Good Club“ im Jahr 2009, um ihn davon zu überzeugen, sein riesiges Vermögen für die Reduzierung der Weltbevölkerung einzusetzen. Im Jahr 1997 spendete er 1 Milliarde Dollar zur Gründung der United Nations Foundation, die daran arbeitet, „der UNO dabei zu helfen, einige der größten Herausforderungen unserer Zeit im Bereich kollektiven Handelns anzugehen, einschließlich einer verstärkten Zusammenarbeit zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Verpflichtungen des Pariser Klimaschutzabkommens.“ Die UN-Stiftung stellte dann zusammen mit (wem sonst?) der Bill & Melinda Gates Foundation Mittel für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen bereit, dem (unter anderem) glaubwürdig vorgeworfen wurde, die Bevölkerung der Dritten Welt heimlich zu sterilisieren, indem er Anti-Fruchtbarkeitsmedikamente in Tetanus-Impfstoffe mischte.

Es gibt viele Adjektive, mit denen man Turner und seine Mitstreiter beschreiben kann. „Gut“ gehört nicht dazu.

DER TOD IST KEIN SIEG

Es versteht sich von selbst, dass das Vorstehende keine vollständige Liste von Ted Turners Verfehlungen ist. Tatsächlich mangelt es nicht an Gründen, Turner abzulehnen und sein Vermächtnis zu entehren.

Da ist zum Beispiel Turners selbstbewusster Einsatz seines Medienimperiums als Megafon, um der Öffentlichkeit seine verzerrte, malthusianische Weltanschauung aufzuzwingen. Er nutzte CNN nicht nur, um Maurice Strong und den Erdgipfel von Rio 1991 hartnäckig zu bewerben, sondern schuf auch ganz bewusst Captain Planet und die Planeteers als Mittel zur Gehirnwäsche von Kindern und zu ihrer Indoktrinierung in den Eugenik-Kult.

Dann gibt es noch die vielen harmlos klingenden, eine bestimmte Agenda fördernden Institutionen und Stiftungen, die er gegründet, finanziert oder geleitet hat, darunter die für Biosicherheit eintretende Nuclear Threat Initiative und der die Klimapolitik vorantreibende Better World Fund sowie die bereits erwähnte UN Foundation, die nach ihm benannte Turner Foundation und die lächerlich benannte Captain Planet Foundation (alle drei werden von seiner Tochter Laura geleitet oder stehen unter ihrem Vorsitz).

Und vergessen wir nicht die persönlichen Geschichten über Turners oberflächliche und erniedrigende Geschäftsentscheidungen, die von Mitgliedern des Corbett Report geschildert wurden.

Doch für diejenigen, die geneigt sind, den Tod eines engagierten Eugenikers wie Turner zu feiern, ist eine gewisse Vorsicht geboten. Turners Tod bedeutet im großen Ganzen gesehen sehr wenig.

Ja, Turner selbst mag nicht mehr da sein, und zweifellos haben die Globalisten einen nützlichen Handlanger bei der Finanzierung und Förderung ihrer Agenda zur Bevölkerungsreduktion verloren.

Aber nur weil Turner tot ist, bedeutet das nicht, dass die Agenda 2030 der UN oder die damit verbundenen SDG-Ziele tot sind. Wie wir gesehen haben, arbeitet die UN-Stiftung, finanziert durch Turners großzügige Milliardenspende, weiterhin aktiv auf die Verwirklichung dieses Ziels hin.

Und nur weil Turner tot ist, heißt das nicht, dass der Mediengigant, den er ins Leben gerufen hat, aufhören wird, die Öffentlichkeit zu verdummen oder die Massen mit Klimapanikmache zu indoktrinieren. Wie wir gesehen haben, hat Turner den 24/7-Nachrichtenzyklus geschaffen, und seitdem ist es nur noch bergab gegangen. Und wenn Sie befürchten, dass Turners Vermächtnis der Indoktrinierung von Kindern mit ihm sterben wird, können Sie sich entspannen. Es ist ein Captain Planet Netflix-Reboot in Vorbereitung, um eine neue Generation von Kindern so zu verängstigen, dass sie ihre Zukunft aus Insektenburgern und schäbigen Hütten freudig annehmen!

Nein, Turners Tod ist kein Sieg, genauso wenig wie David Rockefellers Tod ein Sieg war und Zbigniew Brzezinskis Tod ein Sieg war und Henry Kissingers Tod ein Sieg war und Paul Ehrlichs Tod ein Sieg war. Der Tod dieser Personen bedeutet nichts im Hinblick auf die globalistische Agenda, denn im Grunde kämpfen wir nicht gegen Einzelpersonen, sondern gegen eine Ideologie. Eine Ideologie des Todes, der Macht und der Kontrolle. Und leider wird diese Ideologie nicht in einem Sarg zur Ruhe gebettet, solange wir nicht die wahre Natur des Kampfes erkennen: einen Kampf um Freiheit gegen diejenigen, die unsere Versklavung anstreben.

Ted Turner mag von uns gegangen sein, doch seine menschenverachtende, auf Bevölkerungsreduktion ausgerichtete Seele spukt weiterhin auf der Erde herum. Erst wenn wir dieser schrecklichen Ideologie frontal entgegentreten und stolz unsere Treue zur Philosophie der Freiheit – und in der Tat zum Leben selbst – bekunden, werden wir endlich das Gespenst von Ted Turner und seinesgleichen loswerden.