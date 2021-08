Sechs Gründe, die Maske abzulegen

ALS in den neunziger Jahren über ein Verbot der körperlichen Züchtigung an Privatschulen diskutiert wurde, schien sich die Diskussion darum zu drehen, ob körperliche Gewalt gegen Kinder eine „wirksame“ Sanktion sei.

‚Na und, wenn sie wirksam ist? Ich erinnere mich, wie ich den Fernseher anschrie. ‚Es ist trotzdem falsch!‘

Zwanzig Jahre später ist es undenkbar, dass meine Kollegen in den Schulen die Wiedereinführung der Praxis befürworten, unkooperative Kinder mit einem Rohrstock zu schlagen. Ich frage mich, ob wir vielleicht auf die Covid-Ära zurückblicken und etwas Ähnliches über Masken denken. Nützen Masken überhaupt etwas, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern? Aber wie bei der Frage der körperlichen Züchtigung sollte ihre Wirksamkeit nur ein Teil der Diskussion sein.

In der Politik geht es darum, konkurrierende Tugenden gegeneinander abzuwägen, aber während der Pandemie haben wir alle unsere Tugenden auf dem Altar einer einzigen geopfert: der der Sicherheit. Wir könnten ein gewisses Maß an Sicherheit gewinnen, wenn wir uns maskieren (obwohl ich bezweifle, wie viel), aber lassen Sie uns auch bedenken, was wir zu verlieren drohen. Seit dem so genannten Freedom Day hat nur einer von 20 Erwachsenen die Maske abgelegt. Hier sind sechs Gründe, warum diese Zahl höher sein sollte.

Die meisten Erwachsenen sind vollständig geimpft

Am 3. August waren es 73 Prozent, der Rest scheint zu zögern. Wenn es jetzt nicht sicher ist, die Maske abzulegen, wann dann?

Masken sind hässlich

Einige Tugenden, wie die Mohnblume zum Gedenktag oder die hübschen rosa Bänder, die für Brustkrebsorganisationen werben, haben keine ästhetischen Kosten und möglicherweise einen gewissen Nutzen. Masken sind hässlich. Nicht jeder stimmt dem zu. Matthew Parris zum Beispiel behauptet, dass er in der Maske und ihrer Ähnlichkeit mit dem Hosenbeutel einen erotischen Reiz sieht. Nun, schön für Matthew. Aber für mich sind Masken nichts Besonderes. Fast alle von uns sehen ohne Maske besser aus. Vor allem die blauen chirurgischen Masken erinnern nicht an das Boudoir, sondern an die Unfallstation und das Leichenschauhaus.

Das Risiko der Abhängigkeit

Als die Masken in den Schulen für nicht mehr obligatorisch erklärt wurden, trugen einige der Kinder, die ich unterrichtete, sie trotzdem. Die ängstlichen unter ihnen werden sich vor Covid gefürchtet haben; die Störenfriede können mit der Maske die Anweisungen des Lehrers überhören, ohne entdeckt zu werden. Noch beunruhigender war das Mädchen, das mir erzählte, dass es sich nicht dazu durchringen konnte, die Maske abzunehmen, weil es sich unwohl fühlen würde, wenn die Mitschüler ihr Gesicht sehen könnten. Hat irgendjemand daran gedacht, als wir unseren Kindern zum Schutz der Älteren monatelang einen Maulkorb verpassten, dass diese Maßnahme vor allem bei Mädchen im Teenageralter, die notorisch zu Problemen mit ihrem Körperbild neigen, dauerhafte psychologische Auswirkungen haben könnte? Nein, wir haben uns nur über die Wirksamkeit Gedanken gemacht.

Masken könnten Ihrer Gesundheit schaden

Laut dem BMJ zeigen Studien, dass der durch das Tragen von Masken verursachte Sauerstoffmangel zu erhöhter Herzfrequenz, Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen führen kann. Das wussten Sie wahrscheinlich schon, aber das BMJ sagt auch, dass das Tragen von Gesichtsmasken die Stresshormone erhöhen kann, was sich langfristig negativ auf die Widerstandsfähigkeit des Immunsystems auswirken kann. Wie bei der Hingabe des NHS an Covid auf Kosten anderer Krankheiten scheint auch bei der Maskierungspolitik der kurzfristige politische Gewinn Vorrang vor langfristigen Gesundheitsergebnissen zu haben.

Masken hemmen die soziale Interaktion

Als Spezies haben wir uns so entwickelt, dass wir unsere Mimik einsetzen und die Mimik anderer lesen können, auch um die verbale Kommunikation zu verbessern. Ich möchte verstehen, was die Kellnerin oder der Hausarzt sagt, ohne dass ich es mehrmals wiederholen muss. Außerdem ist die Mimik in Zeiten emotionaler Krisen von entscheidender Bedeutung, und dennoch erzählt mir eine Freundin, die junge Erwachsene in Schwierigkeiten berät, dass einige ihrer Kollegen ihre Sitzungen von Angesicht zu Angesicht mit nur der Hälfte ihres Gesichts abhalten. Und dann sind da noch die zufälligen Begegnungen, die einen gewöhnlichen Tag aufhellen. Ich habe es vermisst, Fremde anzulächeln und zu sehen, wie sie zurücklächeln. In einer Zeit, in der die Einsamkeit zu einer Epidemie geworden ist, werden Begegnungen mit Fremden für viele von uns die einzige menschliche Interaktion sein, die sie den ganzen Tag über haben. Schon vor der Pandemie wurden solche Momente durch die Verlagerung von Dienstleistungen ins Internet, die Verbreitung von Selbstbedienungskassen, die Schließung von Postämtern, Bibliotheken, Kneipen und vieles mehr reduziert. Jetzt werden diese wertvollen Begegnungen mit freundlichen Fremden durch eine hässliche physische Barriere abgestumpft und gedämpft.

Sie fördern eine Kultur der Paranoia

Masken sind keineswegs nur eine praktische Unannehmlichkeit, sondern auch ein starkes Symbol. Die Maske sagt: Ich bin gefährlich, und du bist es auch. Wir müssen nicht nur Angst vor Krankheiten haben, sondern auch voreinander. Durch die Verdeckung der Gesichtszüge wird unsere Individualität ausgelöscht. Wenn man die Maske aufsetzt, verliert man einen Teil seiner Persönlichkeit und wird zu einem Teil der Menge – einer Menge, die in gegenseitiger Angst und Misstrauen vereint ist. Vielleicht erleben wir gerade einen kurzen Moment der Gelegenheit. Es gibt Anzeichen dafür, dass Masken wieder zur Pflicht werden könnten. Sadiq Khan setzt sich bei der Regierung dafür ein, dass es wieder illegal wird, in der Londoner U-Bahn unmaskiert zu sein, und eine Winterwelle des Virus könnte die Maskengegner ermutigen. Wir sind zwar nicht gesetzlich dazu verpflichtet, aber wir sollten damit aufhören. Nur wenn sich mehr von uns dagegen wehren, wird sich das Blatt wenden, und wenn das geschieht, kann man darauf wetten, dass die öffentlichkeitsscheueste aller Regierungen folgen wird. In den vergangenen 18 Monaten haben sich viele von uns hilflos gefühlt, aber wenn Sie die Maske ablegen, tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass wir schneller zu einem Leben in Freude und Freiheit zurückkehren.